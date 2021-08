Regensburg trifft zum Start des DFB-Pokals auf den FC Rot-Weiß Koblenz. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es bei Goal.

Am Sonntag, 8. August, trifft der Jahn Regensburg nachmittags um 15.30 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC Rot-Weiß Koblenz.

Dabei trennen die beiden Vereine zwei Ligen. Während der Jahn Regensburg in der Saison 2021/22 in der zweiten Bundesliga aktiv ist, spielt Koblenz in der Regionalliga Südwest.

Der FC Rot-Weiß Koblenz wurde übrigens erst in der letzten Saison gegründet. Dabei gliederte sich die Fußballabteilung des Mutternvereins TuS Rot-Weiß Koblenz ab, und gründete einen eigenen Verein. Nötig war dieser Schritt, da die Bedingungen einen Verein in der vierten Liga zu haben für einen Mehrspartenverein wie den TuS Koblenz nicht mehr möglich waren. Deshalb gründete man mit den Fußballern des TuS Koblenz einen neuen, reinen Fußballverein.

Und nun geht es also am 08.08. im Stadion Oberwerth in Koblenz gegen den SSV Jahn Regensburg. Die Koblenzer werden dabei sicher alles geben, um sich den Traum von der zweiten Pokalrunde erfüllen zu können.

Hier bei Goal findet Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie Koblenz vs. Regensburg im TV und LIVE-STREAM.

FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg heute live: Die Begegnung im Überblick

Begegnung FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg Wettbewerb DFB-Pokal - 1. Runde Anpfiff 08.08.21 - 15.30 Uhr Spielort Stadion Oberwerth (Koblenz)

FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg heute live: Wo läuft das DFB-Pokalspiel im TV?

Die Partie zwischen Rot-Weiß Koblenz und dem Jahn Regensburg ist zwar im TV zu sehen. allerdings leider nicht im frei empfangbaren Free-TV.

Keiner der öffentlich-rechtlichen Sender zeigt diese Begegnung bei sich im Programm. Welche Möglichkeiten es gibt, das Spiel trotzdem zu verfolgen, zeigen wir Euch in den folgenden Abschnitten.

FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg heute live: Die Übertragung bei Sky

Die einzigen Übertragungsrechte dieser Partie liegen beim Pay-TV Sender Sky.

Dieser zeigt die Partie auf Sky Sport 10. Um dort die vollen 90 Minuten verfolgen zu können, braucht Ihr allerdings ein gültiges Sky-Konto. Dieses ist jedoch kostenpflichtig.

Welche Abonnement-Modelle Sky konkret anbietet und was noch zum Programm des Pay-TV Senders gehört, könnt Ihr hier nachlesen. Falls Ihr schon über ein gültiges Sky-Konto verfügt, könnt Ihr dort das Spiel einfach ab 15:15 bei Sky Sport 10 verfolgen.

FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg heute live: Der LIVE-STREAM zum DFB-Pokalspiel

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch die Möglichkeit das Pokalspiel im LIVE-STREAM zu sehen. Allerdings sind auch diese Varianten mit Kosten für Euch verbunden.

DFB-Pokal - FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Alle Sky-Kunden können die Begegnung ganz bequem im Sky Go LIVE-STREAM verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch nur mit eurem gültigen Sky-Konto dort anmelden - und könnt das Spiel schon bequem im LIVE-STREAM sehen. Alles was Ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät, ob Smartphone, Tablet oder Smart-TV ist ganz egal.

DFB-Pokal - FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg heute live: Per Sky Ticket den LIVE-STREAM verfolgen

Die zweite Möglichkeit zum Verfolgen des LIVE-STREAMS, die Euch Sky bietet, ist das sogenannte Sky Ticket. Die gute Nachricht ist, dass Ihr dabei kein Sky-Kunde sein müsst, um dieses erwerben zu können. Trotzdem ist es nicht kostenlos. Für zehn Euro könnt Ihr euch ein Sky Ticket holen, das Euch dann bemächtigt, einen LIVE-STREAM des von Euch gewählten Spiels zu sehen.

Sobald der LIVE-STREAM für diese Partie dann allerdings endet, verfällt auch Euer Sky Ticket und für das nächste Spiel müsstet ihr Euch erneut für zehn Euro einen Zugang erwerben. Weitere Informationen gibt es hier.

Am Sonntag um 15.30 Uhr gastiert der SSV Jahn in der ersten Runde des @DFB_Pokal beim FC Rot-Weiß Koblenz⚽💪Tickets gibt es nun im Fanshop und im Onlineshop #miaspuinfiaeich #Jahnelf❗🔴⚪ https://t.co/uyHsa00ba6 — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) August 2, 2021

FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg heute live: Die Übertragung des DFB-Pokals auf einen Blick

FC Rot-Weiß Koblenz vs. SSV Jahn Regensburg heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften im DFB-Pokal

