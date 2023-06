Im DFB-Pokal wirft die Saison 2023/24 bereits ihre Schatten voraus: Am Sonntag steigt die Auslosung der 1. Runde - wer überträgt sie live?

Die Bilder sind noch relativ frisch im Gedächtnis eines jeden Fußballfans! Am 3. Juni gewann RB Leipzig durch einen Finalsieg gegen Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal 2022/23.

Jetzt rückt bereits der DFB-Pokal 2023/24 in den Fokus. Am Sonntag, 18. Juni, wird im deutschen Fußballmuseum in Dortmund die 1. Runde ausgelost. Als Losfee fungiert Stabhochspringerin Sarah Vogel.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Auslosung. Ist sie im Free-TV zu sehen und gibt es einen LIVE-STREAM?

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der ersten Runde in TV und LIVE-STREAM?

Die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal wird am Sonntag exklusiv vom ZDF übertragen - also im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 17.10 Uhr.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Über diesen Link kommt Ihr ab 17.10 Uhr direkt dorthin. Die Übertragung ist identisch mit jener im TV.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der ersten Runde in TV und LIVE-STREAM? - Die Lostöpfe

Die 64 Teilnehmer am DFB-Pokal 2023/24 sind in zwei Lostöpfe eingeteilt. Im ersten Lostopf befinden sich die Mannschaften, die in der 2. Bundesliga 2022/23 die Plätze 15 bis 18 belegt haben, die vier besten teilnahmeberechtigten Mannschaften der 3. Liga 2022/23 sowie die Vertreter der Landesverbände. Im zweiten Topf befinden sich die 18 Bundesligisten sowie die 14 bestplatzierten Zweitligisten der Saison 2022/23.

In der 1. Runde haben die Mannschaften aus dem ersten Lostopf jeweils Heimrecht.



Lostopf 1 Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, SV Sandhausen, Jahn Regensburg, SV Elversberg, VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden, 1. FC Saarbrücken, Hallescher FC, Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen, SpVgg Unterhaching, Preußen Münster, FC 08 Homburg, Atlas Delmenhorst, Energie Cottbus, VfB Lübeck, FC-Astoria Walldorf, Teutonia Ottensen, RW Koblenz, Lok Leipzig, FSV Frankfurt, FV Illertissen, TSG Balingen, Carl Zeiss Jena, TuS Bersenbrück, FC Oberneuland, Makkabi Berlin, SV Oberachern, Rostocker FC, FC Gütersloh, Schott Mainz Lostopf 2 1. FC Köln, FSV Mainz 05, Union Berlin, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern München, RB Leipzig, SC Freiburg, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, FC Schalke 04, Hertha BSC, 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth, SV Darmstadt 98.

DFB-Pokal, Auslosung der ersten Runde: Die Eckdaten zur Saison 2023/24