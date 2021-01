DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM?

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird heute in Köln ausgelost. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Ziehung live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird am 03. Januar ausgelost. Die Ziehung startet um 17.30 Uhr.

Am Sonntagnachmittag werden bereits die Achtelfinalpartien des DFB-Pokals ausgelost - und das, obwohl noch gar nicht alle Teilnehmer feststehen. Aufgrund des engen Terminkalenders des und von Bayer 04 Leverkusen wurden die Zweitrundenpartien beider Vereine in den Januar verlegt.

Die Auslosung kann natürlich trotzdem stattfinden, der Gegner wird gegen den jeweiligen Sieger der noch zu spielenden Partie antreten.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo die Auslosung des -Achtelfinals heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

DFB-Pokal, Auslosung zum Achtelfinale: TV, LIVE-STREAM und Co. – so wird die Ziehung übertragen

Wettbewerb DFB-Pokal (Achtelfinale) Datum Sonntag, 03. Januar 2021 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Köln

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt die Auslosung zum Achtelfinale live im TV und im LIVE-STREAM?

Eine Auslosung ist immer spannend, doch die des DFB-Pokals hat einen ganz besonderen Reiz, denn hier können die besten Teams im deutschen Fußball aufeinandertreffen oder gegen einen Amateurverein spielen.

Ab dem Achtelfinale gibt es nämlich nur noch einen Lostopf, aus dem die Kugeln gezogen werden können. Der einzig verbliebene Klub, der in keiner Profiliga spielt, ist Rot-Weiß Essen, aktueller Tabellenführer in der Regionalliga West.

DFB-Pokal, Auslosung zum Achtelfinale heute live im TV sehen

Die Ziehung wird heute live und in voller Länge im Free-TV übertragen! Der Öffentlich-rechtliche Sender ARD zeigt die Auslosung im Rahmen der Sportschau ab 17.30 Uhr live aus dem Studio in Köln.

Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln kann das Prozedere nicht wie gewohnt im Fußballmuseum in Dortmund stattfinden. Alexander Bommes wird die Sendung moderieren, als Losfee kommt heute der Skisprung-Olympiasieger Sven Hannawald zum Einsatz. Der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth wird die Auslosung leiten.

DFB-Pokal, Auslosung zum Achtelfinale heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Die ARD wird die Auslosung heute auch im LIVE-STREAM übertragen. Ihr könnt die Sportschau über diesen Link im Browser schauen, die Sportschau-App auf Euer Smartphone herunterladen oder die Ziehung über Euren Smart-TV verfolgen.

Selbstverständlich ist der Stream kostenlos. Der Inhalt des Streams wird identisch mit dem der TV-Übertragung sein.

DFB-Pokal, Auslosung zum Achtelfinale: Alle Infos auf Goal

Wer sich für weitere Informationen rund um den Wettbewerb interessiert, der kann sich zusätzliche Artikel zum Thema auf unserer Seite durchlesen. Dort könnt Ihr auch noch mal einen Blick auf die Spiele der 1. und 2. Runde werfen – die ein oder andere Überraschung hat es ja schon gegeben.

DFB-Pokal, Auslosung zum Achtelfinale: Diese Teams sind bereits qualifiziert

Regionalliga:

Rot-Weiss Essen

Noch offen:

Bayer 04 Leverkusen - (12.01.2021)

- Bayern München (13.01.2021)

DFB-Pokal, Auslosung zum Achtelfinale: Darum haben Bayern München und noch nicht gespielt

Sowohl der FC Bayern München als auch Bayer 04 Leverkusen haben den DFB um eine Verschiebung des Pokalspiels gebeten. Grund dafür war, dass beide Vereine im Sommer lange in der respektive vertreten waren und deshalb eine verkürzte Sommerpause hatten.

Die Erstrundenpartie von Bayern München gegen den 1. FC Düren wurde damals ebenfalls schon verlegt. Die Münchner treten nun am 13. Januar beim Tabellenführer der 2. Bundesliga, Holstein Kiel, an. Bayer Leverkusen empfängt am 12. Januar den Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt.

DFB-Pokal, Auslosung zum Achtelfinale heute: Die weiteren Termine