Deutschland trifft im ersten Länderspiel 2023 auf Peru. Überträgt das ZDF, RTL oder die ARD das DFB-Team live im TV und STREAM?

Deutschland bekommt es im Rahmen eines Testspiels mit Peru zu tun. Gespielt wird am Samstag, 25. März 2023, um 20.45 Uhr in der Mainzer MEWA Arena. Aber wo läuft das Duell der DFB-Auswahl mit den Südamerikanern live im Free-TV - beim ZDF, bei RTL oder der ARD? Wer überträgt im STREAM und wo gibt's LIVE-TICKER und Highlights? GOAL klärt auf.

Das Aufeinandertreffen am Samstag ist erst das dritte Duell in der Geschichte zwischen Deutschland und Peru. Bei der WM 1970 standen sich die beiden Teams in der Gruppenphase gegenüber, die DFB-Auswahl siegte mit 3:1. Im September 2018 gab es die Paarung erneut, dieses Mal im Rahmen eines Freundschaftsspiels - Deutschland setzte sich dank der Treffer von Julian Brandt und Nico Schulz mit 2:1 durch.

Nun folgt das erneute Kräftemessen mit dem Weltranglisten-21., Deutschlands Trainer Hansi Flick dürfte auf den einen oder anderen Debütanten in die Startelf berufen. Mit insgesamt sechs Kader-Neulingen geht der 58-Jährige in die Partien gegen Peru und Belgien (28. März). Dafür verzichtete er unter anderem auf Bayern-Star Leroy Sané, Real-Innenverteidiger Antonio Rüdiger und BVB-Abwehrspieler Niklas Süle. Mit welcher Aufstellung Flick in das Spiel am Samstag geht, dürfte daher mit besonderer Spannung erwartet werden.

Deutschland vs. Peru, Übertragung: ZDF, RTL oder ARD? Der Überblick zum Länderspiel

Spiel: Deutschland – Peru

Wettbewerb: Testspiel

Datum: 25. März (Samstag), 20.45 Uhr

Stadion: MEWA Arena, Mainz

Deutschland vs. Peru, Übertragung: ZDF, RTL oder ARD? Länderspiel live im Free-TV

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft lassen sich wie gewohnt im Free-TV verfolgen.

Am Samstag müsst Ihr im ZDF einschalten, der öffentlich-rechtliche TV-Sender zeigt die Partie gegen Peru ab 20.45 Uhr live. Die Übertragung mit der Vorberichterstattung startet bereits um 20.15 Uhr. Bei der ARD oder RTL wird das Spiel hingegen nicht zu sehen sein.

Deutschland vs. Peru: Das Länderspiel im LIVE-STREAM kostenlos in der ZDF-Mediathek

Einen entsprechenden LIVE-STREAM zur Partie findet Ihr in der ZDF-Mediathek, dieser ist sowohl über den Webbrowser als auch die App abrufbar und startet ebenfalls um 20.15 Uhr.

Moderiert wird der Länderspiel-Abend von Jochen Breyer, als Reporter ist Oliver Schmidt im Einsatz.

Deutschland vs. Peru, Übertragung: Wo gibt's einen LIVE-TICKER und Highlights zum DFB-Spiel?

Einen LIVE-TICKER bekommt Ihr von GOAL bereitgestellt, dort informieren wir nahezu in Echtzeit über das Spielgeschehen.

Eine kurze Zusammenfassung der Partie findet Ihr im Anschluss auf der ZDF-Website sowie bei der ARD-Sportschau.

Deutschland vs. Peru, Übertragung: Läuft das DFB-Spiel auch im LIVE-STREAM bei DAZN oder Sky?

Nein, weder DAZN noch Sky halten Rechte an den Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft. Dafür laufen auf DAZN diverse weitere Länderspiele wie die Partien der Nations League oder EM-Quali ohne Beteiligung der DFB-Auswahl.

Für den Zugriff auf DAZN ist der Abschluss eines Abos notwendig. Das Komplett-Paket kostet aktuell 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo bzw. 39,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo. Weitere Infos dazu gibt's auf der DAZN-Website.

Deutschland vs. Peru, Übertragung: Welche Top-Nationen sind ebenfalls am Wochenende im Einsatz?

