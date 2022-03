Am heutigen Samstagabend (26. März 2022) trifft Deutschland zuhause auf Israel. Das Freundschaftsspiel wird um 20:45 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim angepfiffen.

Die Begegnung markiert das erste Länderspiel Deutschlands 2022. Hansi Flick wird vor der WM im Winter dieses Jahres noch einmal einiges ausprobieren. Das letzte Mal traf Deutschland vor 10 Jahren auf Israel, damals trafen Mario Gomez und Andre Schürrle zum 2:0-Sieg. Beide sind heute nicht mehr dabei, aber wir können uns überraschen lassen mit welcher Startelf Hansi Flick das erste Länderspiel des Jahres bestreiten wird.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Deutschland vs. Israel heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Israel Wettbewerb Freundschaftsspiel Anpfiff 26. März - 20:45 Uhr Veranstaltungsort PreZero-Arena (Sinsheim)

Deutschland vs. Israel heute live: Die Übertragung im TV

Gute Nachrichten für alle, die das Spiel Deutschland vs. Israel gerne im TV verfolgen möchten. Das ZDF zeigt die vollen 90 Minuten der Partie im Free-TV. Die Übertragung der Begegnung beginnt um 20:15 Uhr mit Moderator Jochen Breyer. Pünktlich zum Anpfiff übernehmen dann Kommentator Oliver Schmidt und Experte Per Mertesacker.

Anpfiff: 20:45 Uhr

Sender: ZDF

Übertragungsbeginn: 20:15 Uhr

Moderator: Jochen Breyer

Kommentator: Oliver Schmidt

Experte: Per Mertesacker

Deutschland vs. Israel heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Parallel zur TV-Übertragung bietet das ZDF Euch auch die Möglichkeit an das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür müsst Ihr nur die ZDF-Website aufrufen und könnt schon die ganze Übertragung völlig kostenfrei per STREAM sehen. Alles was Ihr dafür braucht ist ein internetfähiges Gerät.

Hier geht es zum LIVE-STREAM des ZDF

Imago Images

Deutschland vs. Israel heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekannt gegeben werden, könnt Ihr sie hier nachlesen.