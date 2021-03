Deutschland vs. Island im Free-TV sehen? So wird die WM-Quali live übertragen

Deutschland trifft im ersten Länderspiel des Jahres 2021 auf Island. Wird die WM-Qualifikation live im Free-TV übertragen? Goal klärt auf.

Das Länderspieljahr 2021, dessen Höhepunkt natürlich die EM im Sommer sein wird, beginnt! Deutschland spielt beim ersten Auftritt in der Qualifikation zur WM 2022 am Donnerstag gegen Island. Anpfiff ist heute um 20.45 Uhr in Duisburg.

Am Donnerstagvormittag sorgte dabei noch ein positiver Coronatest von Jonas Hofmann für Wirbel. Die Austragung des Islandspiels stand auf der Kippe, ehe DFB-Pressesprecher Jens Grittner nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in Düsseldorf dem SID bestätigte: "Es wird definitiv gespielt werden."

Für die DFB-Elf ist diese Partie nicht nur deshalb besonders, weil es die erste des Jahres ist. Es ist auch die erste seit der ganz bitteren 0:6-Niederlage gegen Spanien im November, nach der die Kritik an der Mannschaft enorm war. Manuel Neuer und Co. sind also auf Wiedergutmachung aus - und natürlich auch auf die ersten Punkte auf dem Weg zur WM 2022.

Zudem ist es das erste Länderspiel, nachdem Bundestrainer Joachim Löw bekanntgegeben hat, nach der EM aufzuhören . Der Weltmeister-Coach von 2014 will unbedingt noch einmal neue Euphorie erschaffen und sich mit einem erfolgreichen Turnier im Sommer nach 15 Jahren verabschieden.

Deutschland vs. Island heute live im Free-TV sehen: Welcher Sender überträgt das Länderspiel im Fernsehen und im STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Deutschland vs. Island live im Free-TV: Die Daten zum Spiel in der WM-Qualifikation

Begegnung Deutschland - Island Datum Donnerstag, 25. März 2021 | 20.45 Uhr Ort Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg (Deutschland)

Deutschland vs. Island live im Free-TV: Wird die WM-Qualifikation kostenlos im Fernsehen übertragen?

Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden für gewöhnlich auch live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Ist das auch heute so, wenn Deutschland in der WM-Qualifikation auf Island trifft?

Gute Nachricht: Ja, das ist so! Deutschland gegen Island wird am Donnerstag live im Free-TV übertragen. Aber welchen Sender muss ich auswählen, um dabei zu sein - ARD, ZDF, RTL? Goal klärt in den nächsten Abschnitten auf.

Deutschland vs. Island im Free-TV: RTL zeigt die WM-Quali heute live

Freundschaftsspiele der DFB-Elf oder zuletzt auch die UEFA Nations League werden von ARD und ZDF live übertragen. Bei den Qualifikationsspielen sieht das schon seit einigen Jahren anders aus - so auch am Donnerstag. RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Island heute live und exklusiv im Free-TV.

RTL hat sich nämlich die Rechte an den Quali-Spielen der DFB-Elf für große Turniere gesichert. Bereits die Qualifikation zur EM 2016, zur WM 2018 und auch zur von 2020 auf 2021 verlegten anstehenden EM waren bei RTL im Free-TV zu sehen.

Deutschland vs. Island live im Free-TV bei RTL: Uli Hoeneß begleitet das Länderspiel als Experte

Die Übertragung bei RTL im Fernsehen beginnt am Donnerstag um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß. Florian König wird die Vorberichte zum WM-Quali-Auftakt moderieren und gemeinsam mit Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf Deutschland vs. Island einstimmen. Für Hoeneß ist es sein Debüt als TV-Experte.

Kommentiert wird das Länderspiel dann von Marco Hagemann, der den früheren Nationalspieler Steffen Freund als Experten an seiner Seite hat.

Deutschland vs. Island live im Free-TV sehen: Die Übertragung bei RTL

Sender: RTL

RTL Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Florian König

Florian König Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experten: Uli Hoeneß und Steffen Freund

Deutschland vs. Island läuft live im Free-TV: Wer zeigt die WM-Quali im LIVE-STREAM?

Klar ist: RTL überträgt Deutschland gegen Island live und exklusiv. Das gilt nicht nur im TV, sondern auch für das Internet. Über seine Streamingplattform TV-Now zeigt RTL die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM.

Die Übertragung im STREAM ist die identische wie jene im TV. Auch hier geht es um 20.15 Uhr mit Vorberichten los, auch hier stimmen Florian König und Uli Hoeneß auf das Länderspiel ein.

Deutschland vs. Island im LIVE-STREAM von RTL bei TV-Now sehen

Wer am Donnerstagabend unterwegs ist oder keinen Fernseher zur Verfügung hat, der kann Deutschland vs. Island also auch per LIVE-STREAM verfolgen. Allerdings geht das leider nicht kostenlos, denn um TV-Now nutzen zu können, muss man zunächst ein Abonnement abschließen.

Deutschland vs. Island live im Free-TV sehen: Die heutigen Spiele in der deutschen WM-Quali-Gruppe J

Spiel Anstoß / Ort Deutschland vs. Island 20.45 Uhr / Duisburg Rumänien vs. Nordmazedonien 20.45 Uhr / Bukarest Liechtenstein vs. Armenien 20.45 Uhr / Vaduz

Das kostet pro Monat 4,99 Euro, die ersten 30 Tage sind allerdings kostenlos. Neben dem Programm von RTL kann man über die Streamingplattform auch auf Inhalte weiterer Sender im STREAM zugreifen. Auf der offiziellen Webseite gibt es alle Informationen .

Deutschland vs. Island: Re-Live und Highlights der WM-Qualifikation auf DAZN sehen

Du bist am Donnerstagabend ohnehin unterwegs und kannst Deutschland vs. Island weder live im Free-TV noch im LIVE-STREAM schauen? Dann ist DAZN vielleicht eine gute Alternative für Dich!

Der Streamingdienst überträgt das Länderspiel nämlich ab 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Re-Live . Sprich wer um 0 Uhr nach Hause kommt, kann sich Deutschland gegen Island einfach noch einmal in voller Länge auf DAZN ansehen. Zudem bekommt Ihr dort natürlich auch die Highlights der Partie serviert.

Deutschland vs. Island: Re-Live und Highlights auf DAZN

Um DAZN nutzen zu können, müsst Ihr zunächst ein Abo abschließen, der erste Monat ist allerdings umsonst. 30 Tage lang könnt Ihr die Programm-Vielfalt von DAZN völlig kostenlos testen, zum Beispiel könnt Ihr dort alle WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung im LIVE-STREAM sehen, dazu die Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A oder Ligue 1 live.

Wer nach dem Gratismonat nicht weiter auf DAZN zugreifen will, kann ganz einfach und bequem wieder kündigen. Wer auf so viel Live-Sport dann aber nicht mehr verzichten will, kann sich entweder das Monats-Abo (11,99 Euro monatlich) oder das Jahres-Abo (119,99 Euro für ein Jahr Zugriff auf DAZN) sichern. Alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN erhaltet Ihr HIER.

Die WM-Qualifikation live auf DAZN: Die Top-Spiele im LIVE-STREAM am Donnerstag

Bulgarien - Schweiz (18 Uhr)

Spanien - Griechenland (20.45 Uhr)

Italien - Nordirland (20.45 Uhr)

Andorra - Albanien (20.45 Uhr)

Ungarn - Polen (20.45 Uhr)

England - San Marino (20.45 Uhr)

Deutschland vs. Island im Free-TV: Die WM-Quali im LIVE-TICKER verfolgen

Wer Deutschland vs. Island nicht live im TV bei RTL sehen kann und auch keinen Zugriff auf den LIVE-STREAM hat, aber dennoch über das Spielgeschehen informiert werden will, dem sei der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt.

Dort stimmen wir Euch mit den Aufstellungen und anderen wichtigen Informationen zum Spiel schon einige Minuten vorher ein. Sobald der Ball dann rollt, werdet Ihr über alle Tore oder Platzverweise blitzschnell informiert, zudem schildert der TICKER Euch alle wichtigen Szenen anschaulich. HIER geht es direkt zum LIVE-TICKER zu Deutschland vs. Island.

Deutschland vs. Island live im Free-TV: Die Aufstellung

Wem vertraut Joachim Löw im ersten Länderspiel der DFB-Elf im Jahr 2021? Und wie läuft Island gegen Deutschland auf? Etwa eine Stunde vor Anpfiff, also am Donnerstag gegen 19.45 Uhr, präsentieren wir Euch an dieser Stelle die Aufstellungen der Mannschaften.

Deutschland vs. Island heute live im Free-TV bei RTL: Die Übertragungen im Überblick