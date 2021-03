Deutschland vs. Island heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und mehr - Die Übertragung der WM-Qualifikation

In Duisburg beginnt für die DFB-Elf die Reise Richtung Katar. Im ersten Qualifikationsspiel für die WM 2022 trifft Deutschland auf Island. Alle Infos:

Zum Auftakt der WM-Qualifikation trifft Deutschland auf Island . Anstoß in Duisburg ist heute um 20.45 Uhr .

Für Bundestrainer Joachim Löw ist die Partie gegen Island der Beginn der Abschiedstournee. Nach der EM im kommenden Sommer ist nach dann 15 Jahren Schluss. Die Suche nach dem Nachfolger läuft beim DFB, Kandidaten gibt es einige.

Vor der EM wirft nun aber bereits die WM 2022 in Katar ihre Schatten voraus. Die Partie gegen Island bildet den Auftakt eines Dreierpacks in der WM-Qualifikation. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel in Rumänien auf dem Programm, am Mittwoch geht es wieder in Duisburg gegen Nordmazedonien.

Deutschland gegen Island heute in Duisburg: Goal liefert die Infos zum Spiel.

Deutschland vs. Island heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Deutschland vs. Island WETTBEWERB WM-Qualifikation | 1. Spieltag ORT MSV-Arena | Duisburg ANSTOSS 20.45 Uhr DIREKTVERGLEICH 4 Spiele | 3 Siege Deutschland - 1 Remis - 0 Siege Island

Deutschland vs. Island heute live: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Die Übertragung der Länderspiele war in den letzten Jahren teilweise etwas schwierig zu durchschauen. Wir geben Euch die Antwort auf die Frage, wo das Spiel zwischen Deutschland und Island heute zu sehen ist.

Deutschland vs. Island heute live: Die Free-TV-Übertragung bei RTL

Die heutige Partie ist im TV live und exklusiv bei RTL zu sehen. Der Kölner Sender sicherte sich die Übertragungsrechte an den WM- und EM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft bis 2022.

Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt bereits um 20.15 Uhr . Dabei feiert der neue TV-Experte des Senders seine Premiere: Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß wird das Spiel an der Seite von Florian König analysieren. Die Kommentatoren der Partie sind Marco Hagemann und 1996er-Europameister Steffen Freund.

Deutschland vs. Island heute live: Darum kommt das Spiel nicht in der ARD oder im ZDF

Die ARD war über viele Jahre der treue Begleiter der Spiele der DFB-Mannschaft. 2016 aber wechselten zumindest die Qualifikationsspiele für die EM- und WM-Turniere zu RTL.

In der ARD und im ZDF sind hingegen noch die deutschen Spiele in der Nations League zu sehen, die ARD überträgt auch noch die meisten Freundschaftsspiele.

Deutschland vs. Island heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNOW

Die Partie zwischen Deutschland und Island ist natürlich auch im LIVE-STREAM verfügbar. Wir verraten Euch, wie!

Der offizielle Streamingdienst von RTL ist TVNOW. Dort habt Ihr die Möglichkeit, sämtliche Inhalte von insgesamt 14 Sendern sowie exklusive Produktionen zu sehen. Auch das Live-TV von RTL gehört natürlich zum Angebot von TVNOW.

Deutschland vs. Island: Das kostet TVNOW

Der Haken daran ist: zwar gibt es keine kostenlose Variante für TVNOW, das Live-Programm gehört aber nicht dazu. Hierfür müsst Ihr einen Premium-Zugang buchen, den es wahlweise für 4,99 Euro oder - als Premium+ - für 7,99 Euro im Monat gibt. Der Vorteil der erweiterten Premiumversion sind mehr gleichzeitige Streams, Zugang zu Originalversionen und komplette Werbefreiheit.

Die App für TVNOW ist dabei für Smartphones ebenso verfügbar wie für den Google Chromecast oder auf vielen Smart-TVs. Natürlich kann das Programm auch bequem auf dem Laptop verfolgt werden.

Deutschland vs. Island heute: Die Übertragung im Überblick

TV LIVE-STREAM Sender/Streamingdienst RTL TVNOW Übertragungsbeginn 20.15 Uhr 20.15 Uhr Kosten kostenfrei ab 4,99 Euro monatlich

Deutschland vs. Island: Die Highlights auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt alle Spiele der WM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung live. Zudem gibt es die Highlights der Partie der DFB-Elf gegen Island zeitnah nach Abpfiff auf der Plattform, zudem steht das Spiel im Re-live zur Verfügung.

DAZN bietet neben der WM-Qualifikation zahlreichen weiteren Live-Fußball aus vielen Ländern, auch die Champions League ist Teil des Angebots. Wer sich nicht für Fußball interessiert, aber dennoch Sportfan ist, dürfte bei DAZN ebenfalls auf seine Kosten kommen. Handball, US-Sport, Darts, Boxen und vieles mehr ist bei DAZN zu sehen.

Wer das Angebot ausprobieren will, hat dazu jederzeit die Chance - und muss nichts dafür bezahlen! Denn der erste Monat nach Anmeldung ist gratis. Anschließend kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Deutschland vs. Island: Der LIVE-TICKER von Goal

Mittendrin seid Ihr auch mit dem LIVE-TICKER von Goal. Dort verpasst Ihr keine Wendung, kein Tor und keine wichtige Szene.

Deutschland vs. Island: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen zum Spiel gibt es, sobald sie veröffentlicht sind, an dieser Stelle.