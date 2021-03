DFB-Team: Jonas Hofmann vor Islandspiel positiv auf Corona getestet

Wenige Stunden vor dem Start in die WM-Qualifikation gegen Island gibt es im DFB-Team einen Coronafall. Jonas Hofmann wurde positiv getestet.

In der deutschen Nationalmannschaft hat es am Spieltag einen Coronafall geben. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstag berichtet, fiel ein Test bei Jonas Hofmann positiv aus. Goal und SPOX können diese Information bestätigen.

Die Auswirkungen auf den Start der WM-Qualifikation am Abend (20.45 Uh im LIVE-TICKER) gegen Island in Duisburg sind noch ungewiss.

Wegen Corona: England-Legionäre beim DFB in "Arbeitsquarantäne"

Bereits im Vorfeld der Länderspiele hatte es bei der Frage über den Umgang mit den England-Legionären Wirbel gegeben. Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno erhielten aber trotz der Einstufung des Vereinigten Königreichs als Virusvarianten-Gebiet die Spielerlaubnis.

Obwohl diese Einstufung inzwischen aufgehoben wurde, befindet sich das Quintett in der sogenannten "Arbeitsquarantäne". Die Spieler isolieren sich damit innerhalb der bereits bestehenden "Blase". Kontakt zu den Mitspielern ist nur beim Training, in der Besprechung und bei den Spielen vorgesehen.