"Du siehst ihn sechs Wochen nicht": Deutliche Kritik an BVB-Star

Bei Borussia Dortmund läuft es in der Liga nicht wie gewünscht. Für einen Experten steht Julian Brandt sinnbildlich für die Leistungen.

WAS IST PASSIERT? TV-Experte Dietmar Hamann hat Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Julian Brandt scharf kritisiert.

WAS WURDE GESAGT? Dieser sei "der Prototyp des Problems von Borussia Dortmund", wie der Experte bei Sky erklärte: "Wo hat der Brandt Leistung gebracht? Er hat mal drei gute Spiele, dann ist er mal wieder das verkante Genie und dann siehst du ihn wieder sechs Wochen nicht."

Und weiter: "Wenn es läuft, sind sie wunderbar und können alle Fußball spielen, aber das können wir alle. Wenn es nicht läuft, brauchst du die Typen, die vorangehen." Auch andere Profis des BVB nahm der ehemalige Fußballer in die Kritik. Vor allem bei den Neuzugängen habe der Klub regelmäßig daneben gelegen.

"Wir haben jetzt eine Situation in Dortmund: Du schaust dir den Sabitzer an, den Nmecha und Bensebaini - keine Leistung, die ganze Vorrunde", kritisierte der 50-Jährige. Mit wenigen Ausnahmen wie Jude Bellingham oder Jadon Sancho wären "alle anderen, die zu Dortmund gekommen sind, schlechter geworden".

Der TV-Experte sprach sogar vom "HSV-Syndrom": "Dass alle Spieler, die sie holen, schlechter werden." Edin Terzic tue man mit der Kritik oft unrecht, "weil er zu oft von den Spielern im Stich gelassen wird". Dennoch müsse auch der Trainer lernen, sich durchzusetzen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der BVB kam beim FC Augsburg am Samstag nicht über ein 1:1 hinaus. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf den vierten Platz bereits fünf Punkte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Brandt kommt in der laufenden Bundesliga-Saison auf vier Tore und sieben Assists in 15 Duellen. Für Deutschland hat er 47 Länderspiele gemacht (3 Treffer).