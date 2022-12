WM Finale 2022: Didier Deschamps kritisiert Frankreich-Stars in der Halbzeit-Pause

In der ersten Hälfte des WM-Endspiels fand Frankreich nahezu nicht statt. In der Pause machte Trainer Didier Deschamps seinem Ärger Luft.

WAS IST PASSIERT? Frankreichs Trainer Didier Deschamps ist in der Halbzeit des WM-Finales zwischen Argentinien und Les Bleus am Sonntagnachmittag hart mit seinem Team ins Gericht gegangen.

WAS WURDE GESAGT? "Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht da gewesen. Wir haben mit ihrer Intensität gerechnet, aber wir hatten weder die richtige Einstellung noch die richtige Reaktion. Es wird viel nötig sein, um sie zu beunruhigen und zurückzukommen. Sie spielen wirklich ein Weltmeisterschaftsfinale", sagte der Nationaltrainer vor dem Gang in die Kabine dem französischen TV-Sender TF1.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Équipe Tricolore zeigte in der ersten Hälfte des Endspiels einen schlechten Auftritt und ging mit einem 0:2-Rückstand durch Tore von Lione Messi und Ángel di Maria in die Kabine. Dabei gelang den Franzosen kein einziger Torschuss. Deschamps zog schon vor der Pause Konsequenzen und brachte Randal Kolo Muani sowie Marcus Thuram für die beiden Angreifer Ousmane Dembélé und Olivier Giroud.