WM 2022: Frankreich wechselt im Finale zweimal vor der Halbzeit

Frankreich wurde in der ersten Hälfte des WM-Finals von Argentinien überrollt, sodass Didier Deschamps schon vor der Halbzeit zweifach wechselte.

WAS IST PASSIERT? Aufgrund von Frankreichs 0:2-Rückstand im WM-Finale gegen Argentinien entschied sich der französische Nationaltrainer Didier Deschamps schon in der 41. Minute für einen Doppel-Wechsel. Olivier Giroud und Ousmane Dembélé verließen den Platz, für sie kamen Randal Kolo-Muani und Marcus Thuram ins Spiel. Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Frankreich wurde in der ersten Hälfte von der Albiceleste nahezu überrollt. Dembélé verschuldete den Elfmeter an Angel di Maria, zudem fanden die Franzosen offensiv überhaupt nicht statt. Deschamps, der wohl vor einer Vertragsverlängerung steht, hatte offenbar genug gesehen und entschied sich zum Doppel-Wechsel.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images