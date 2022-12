Das WM-Finale 2022 steht an. Welcher Sender zeigt das Spiel aber eigentlich? Die Antwort darauf findet Ihr hier bei GOAL.

Heute Nachmittag (18. Dezember 2022) um 16 Uhr (deutsche Zeit) steigt das wichtigste Spiel im Fußballgeschäft: Argentinien und Frankreich kämpfen im Lusail-Iconic-Stadion in Lusail um den WM-Titel.

Die WM hielt einige Überraschungen bereit, so beispielsweise die Marokkaner, die das Halbfinale erreichten, oder die Niederlage Argentiniens in ihrem Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien. Im Finale stehen jetzt trotzdem zwei Nationen, die auch schon vor dem Turnier als große Favoriten gehandelt wurden. Frankreich hat trotz der Ausfälle von Pogba, Kanté und Benzema eine sehr offensivstarke Truppe zusammenstellen können. Bei Argentinien ruhen natürlich viele Hoffnungen auf Lionel Messi, der aber mit Spielern wie Julian Alvarez oder Lautaro Martinez ebenfalls einige Hochkaräter an seiner Seite hat. Ab 16 Uhr werden wir heute erfahren, welches Team den dritten Stern auf der Brust tragen darf.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos dazu, wo das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

WM Finale heute live: Das Endspiel auf einen Blick

Begegnung Argentinien vs. Frankreich Wettbewerb WM-Finale Anpfiff 18. Dezember - 16 Uhr Spielort Lusail-Iconic-Stadion (Lusail)

WM Finale heute live: Läuft Argentinien vs. Frankreich bei ARD / ZDF oder MagentaTV?

Jetzt stellt sich natürlich erst einmal die Frage, wo das Finale der Weltmeisterschaft überhaupt übertragen wird. Im Free-TV waren ja nicht alle Spiele der WM zu sehen, einige ausgewählte Partien liefen nur beim Pay-TV-Sender MagentaTV.

Wir können Euch aber beruhigen, das Finale der WM könnt Ihr ganz wie gewohnt im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Ihr müsst also kein Abo oder Ähnliches abschließen, um heute Nachmittag Argentinien vs. Frankreich sehen zu können.

Das letzte WM-Finale 2018 war beim ZDF zu sehen, dieses Mal übernimmt die ARD die Übertragung. Bereits ab 15 Uhr könnt Ihr die Vorberichterstattung für das Finale sehen. Moderiert wird dabei von Jessy Wellmer. Als Experten sind wieder Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Samid Khedira im Studio mit dabei.

In Katar fungieren Esther Sedlaczek und Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger als Reporter vor Ort. Als Kommentator geht Tom Bartels an den Start.

Die Frage nach der Übertragung im Free-TV haben wir jetzt geklärt, das Spiel wird allerdings auch bei MagentaTV gezeigt. Der Pay-TV-Sender hat sich nämlich die Übertragungsrechte an allen WM-Spielen gesichert, also könnt Ihr dort natürlich auch das WM-Finale sehen.

Aktuell könnt Ihr bei MagentaTV sechs Monate kostenlos zusehen, wenn Ihr als Neukunde ein Abo abschließt. Danach kostet Euch das Zwei-Jahresabo zehn Euro pro Monat. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

Wer von Euch schon ein Abo beim Bezahlsender hat, der kann natürlich direkt einschalten. Als Kommentator hört Ihr dort dann Wolff-Christoph Fuss.

WM Finale heute live: Wo kann man Argentinien vs. Frankreich im LIVE-STREAM sehen?

Nicht jeder verfügt heutzutage mehr über einen normalen TV-Anschluss oder hat ein Abo bei einem Bezahlsender. Deswegen gibt es natürlich auch die Option, einen LIVE-STREAM zu nutzen.

Die ARD bietet den STREAM direkt auf der eigenen Website an. Dafür braucht Ihr nur hier zu klicken. Genau wie bei der TV-Übertragung müsst Ihr auch hier nichts bezahlen. Die einzige Voraussetzung für das Zusehen ist ein internetfähiges Gerät.

Den LIVE-STREAM von MagentaTV findet Ihr ebenfalls auf der Website. Allerdings nur, wenn Ihr Euch dort mit euren Zugangsdaten anmeldet, und die bekommt Ihr nur bei Abschluss eines Abonnements.

Umsonst zusehen funktioniert bei MagentaTV also leider nicht. Genaueres dazu erfahrt Ihr noch einmal hier.

WM Finale heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Wer jetzt weder die TV-Übertragung noch den LIVE-STREAM sehen kann, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Bei GOAL findet Ihr nämlich einen LIVE-TICKER zum Spiel. Der versorgt Euch nahezu in Echtzeit mit allen relevanten Infos zum Spielgeschehen. Hier verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Argentinien vs. Frankreich.

WM Finale heute live: Die Aufstellungen

Eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben und von uns direkt hier veröffentlicht.