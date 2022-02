DAZN, Sky oder Amazon? Wer überträgt das Achtelfinale der Champions League heute live?

Nach der Winterpause geht es endlich weiter in der Champions League: Das Achtelfinale markiert heute den Start in die K.o.-Phase und verspricht absolute Highlight-Begegnungen!

Vorgeschmack gefällig? PSG ist gegen Real Madrid gefordert, Inter Mailand duelliert mit dem FC Liverpool und der FC Bayern München spielt als einzig verbliebene deutsche Mannschaft gegen RB Salzburg.

Wenn Fußballfans von Tag zu Tag nervöser werden, kann das nur eines bedeuten: Die Champions League ist zurück. Welcher Sender die Partien live zeigt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Achtelfinale der Champions League heute auf DAZN, Prime Video oder Sky zu sehen? Die Faktenlage

Wettbewerb Champions League, Achtelfinale Datum 15. Februar - 16. März 2022 Anzahl Spiele (Hin-/Rückspiel) 16

Champions League, Achtelfinale heute live: Diese Spiele finden statt

Begegnung Datum Hin-/Rückspiel PSG - Real Madrid Real Madrid - PSG Dienstag, 15. Februar 2022 Mittwoch, 09. März 2022 Sporting Lissabon - Manchester City Manchester City - Sporting Lissabon Dienstag, 15. Februar 2022 Mittwoch, 09. März 2022 RB Salzburg - FC Bayern München FC Bayern München - RB Salzburg Mittwoch, 16. Februar 2022 Dienstag, 08. März 2022 Inter Mailand - FC Liverpool FC Liverpool - Inter Mailand Mittwoch, 16. Februar 2022 Dienstag, 08. März 2022 FC Chelsea - OSC Lille OSC Lille - FC Chelsea Dienstag, 22. Februar 2022 Mittwoch, 16. März 2022 FC Villareal - Juventus Turin Juventus Turin - FC Villareal Dienstag, 22. Februar 2022 Mittwoch, 16. März 2022 Atletico Madrid - Manchester United Manchester United - Atletico Madrid Mittwoch, 23. Februar 2022 Dienstag, 15. März 2022 Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam - Benfica Lissabon Mittwoch, 23. Februar 2022 Dienstag, 15. März 2022

Champions League heute, Achtelfinale live im TV und LIVE-STREAM: Der Modus

Im Anschluss an die Gruppenphase geht es in der Champions League im K.o.-System weiter. Es gibt jeweils ein Hin- und ein Rückspiel.

Sollte nach beiden Spielen Gleichstand herrschen, so wird das Rückspiel um 30 Minuten (zweimal 15 Minuten) in die Verlängerung gehen. Ist in der Verlängerung ebenfalls kein Sieger ermittelt worden, entscheidet das Elfmeterschießen über den Sieger.

DAZN, Sky oder Amazon? Wer überträgt das Achtelfinale der Champions League heute live?

Wer das Achtelfinale nicht überträgt, ist die erste Frage, die wir klären! Der Sender Sky hat in dieser Saison nicht mehr die Champions League in seinem Portfolio!

Das bedeutet, es kommen nur noch DAZN und Amazon in Frage, wenn es um die Übertragung der Achtelfinal-Begegnungen geht. Beide Sender konnten sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für die Champions League sichern und zeigen die Partien live. Im Folgenden verraten wir Euch, welche Begegnungen des Achtelfinals live auf DAZN bzw. Amazon laufen.

121 von 137 Spielen der Champions League exklusiv auf DAZN: Welcher Sender zeigt was?

Insgesamt 12 der 16 Achtelfinal-Partien seht Ihr nur auf DAZN! Der Sender konnte sich die Mehrheit aller Spiele der Champions League sichern! Amazon zeigt vier Achtelfinal-Spiele live und exklusiv. Amazon überträgt hierbei nur Spiele, die am Dienstag stattfinden.

DAZN: 12/16 Achteflinal-Spiele live und exklusiv

Amazon: 4/16 Achtelfinal-Spiele live und exklusiv (nur Dienstagsspiele)

Champions League, Achtelfinale heute live: Das kosten die DAZN-Abos

Fans können auf DAZN ihren Lieblingssport jederzeit und überall sehen. Es ist hierbei völlig egal, ob Ihr das Angebot zu Hause im Wohnzimmer, unterwegs, live oder auf Abruf genießt! Mit über 8.000 Livesport-Übertragungen pro Jahr in HD-Qualität bietet DAZN das wohl umfangreichste Sportangebot jemals.

Neben der UEFA Champions League seht Ihr auch exklusive Einzelspiele der Bundesliga sowie weiteren Spitzenfußball aus europäischen Topligen live. Auch Sportarten wie die NBA , NFL oder MLB sind hier vertreten. Dieses riesige Angebot könnt Ihr entweder mit der flexiblen Monats- oder der kostengünstigeren Jahresmitgliedschaft nutzen:

Das DAZN-Monatsabo

Preis: monatlich 29,99€

Zahlung: monatlich im Voraus

Laufzeit: monatlich kündbar

Das DAZN-Jahresabo

Preis: einmalig 274,99€ oder 24,99 Euro in 12 monatlichen Raten

Zahlung: jährlich im Voraus oder monatlich

Laufzeit: kündbar zum Ende der zwölfmonatigen Laufzeit

DAZN, Sky oder Amazon? Die Champions League heute live sehen - der Vorbericht zu Chelsea vs. Lille

Es wird knifflig für den FC Chelsea - zumindest ist das Thomas Tuchels Erwartung an das Champions-League-Duell gegen den französischen Meister OSC Lille. "Wir müssen akzeptieren, dass wir uns im Moment in einer Phase befinden, in der es etwas enger und schwieriger ist als sonst", sagte der Teammanager des neuen Klub-Weltmeisters auch mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime).

Topleistungen am Fließband werden von seinem Team gefordert, das in dieser Saison in fünf Wettbewerben an den Start ging und bei der Klub-WM in Abu Dhabi bereits eine Trophäe gewinnen konnte. Am kommenden Sonntag folgt in Wembley die Chance auf die nächste im Ligapokalfinale gegen den FC Liverpool - doch zuvor gilt es, das Pflichtprogramm erfolgreich zu absolvieren.

Beim 1:0-Sieg in einem zähen Ligaspiel bei Crystal Palace am Samstag gelang dies nur bedingt überzeugend. Aber es zählen in der Phase höchster körperlicher und mentaler Beanspruchung für das Team der Nationalspieler Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger die Ergebnisse. Auch gegen Lille.

"Wir sind zuversichtlich, eine gute Leistung abzuliefern, weil wir in K.o.-Spielen, Pokalspielen und in der Champions League auf hohem Niveau spielen", sagte Tuchel, der im vergangenen Jahr mit seinem Team den "Henkelpott" gewann.

Es gelte nicht zu sehr darüber nachzudenken, dass Chelsea bei den Experten als Favorit gesehen wird: "Wir gehen Schritt für Schritt vor, und wir werden bereit sein, mit ihnen auf einem guten Niveau zu kämpfen."

Quelle: SID

Champions League heute live auf DAZN, Amazon oder Sky? Der Vorbericht zu PSG vs. Real

Kylian Mbappe ist voll fokussiert. Das ganze Getöse um einen möglichen Wechsel zu seinem Traumklub Real Madrid schiebt der Superstar von Paris St. Germain vor dem Achtelfinal-Showdown der beiden Fußball-Großmächte entschieden beiseite.

"Ich konzentriere mich darauf, Real Madrid zu schlagen, und dann werden wir sehen", sagte Mbappe vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) und stellte noch einmal klar: "Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen."

Auch wenn die Zeichen auf Abschied im Sommer stehen, kämpft momentan gefühlt ganz Paris um einen Verbleib seines Ausnahmestürmers. Ein Erfolg gegen Real, so die Hoffnung der Franzosen, könnte ein gewichtiges Argument für einen Verbleib des Weltmeisters liefern.

"Natürlich", betonte PSG-Kapitän Marquinhos im Gespräch mit dem französischen Fernsehsender TF1, habe er versucht, Mbappe zum Bleiben zu überreden. Er sei schließlich "schon jetzt einer der größten Spieler" in der Vereinsgeschichte.

Wie wichtig er für den Tabellenführer ist, bewies Mbappe erst wieder am vergangenen Wochenende, als er in der Nachspielzeit das Siegtor gegen Stade Rennes (1:0) erzielte.

Es war Tor Nummer zwölf in der laufenden Serie - damit traf er in dieser Saison genauso häufig wie die PSG-Stars Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria und Mauro Icardi zusammen.

Paris-Coach Mauricio Pochettino gibt sich allerdings keinen allzu großen Illusionen hin. Der Argentinier will sich bei der auch für den Klub richtungweisenden Entscheidung nicht einmischen.

"Er hat viele Leute um sich, von denen ich sicher bin, dass sie ihn bestens beraten", sagte Pochettino dem spanischen Radiosender Cadena Ser. Nach den Spielen gegen Real werde Mbappe seine Entscheidung fällen.

Unabhängig von der Personalie Mbappe freut sich Reals Mittelfeldstratege Toni Kroos riesig auf das hochkarätige Duell. "Diese Partie könnte ein Halbfinale oder Finale sein", sagte er bei Amazon: "Ich bin immer optimistisch, aber in dem Fall kann ich wirklich nichts sagen. Wir haben das Los so genommen, jetzt müssen wir eben schon im Februar in Topform sein!"

Mbappes Vertrag in Paris läuft im Juni aus. Schon im vergangenen Sommer soll PSG ein Angebot von Real über 180 Millionen Euro abgelehnt haben. Dabei gelten die Königlichen schon seit Kindheitstagen als Mbappes Traumverein.

Nach einem Probetraining im Alter von 14 Jahren wollte der Franzose laut eigener Aussage "unbedingt dorthin" - doch er entschied sich 2017 am Ende doch zu einem Wechsel von Monaco nach Paris.

In Frankreich gilt Mbappe inzwischen fast als nationales Heiligtum. Selbst Staatspräsident Emmanuel Macron schwärmte in einem Beitrag für L'Equipe, die den Angreifer zu Frankreichs einflussreichstem Fußballer des Jahres kürte, zuletzt vom 23-Jährigen. Mbappe verkörpere "eine Gelassenheit, einen ruhigen Ehrgeiz, den Blick zu den Sternen, aber den Kopf auf den Schultern", schrieb Macron.

Er wünsche sich, dass der Nationalstürmer "weiterhin das Publikum mit seinen jubelnden Gesten, brillanten Pässen und magischen Toren verzaubert". Einer Sache, so Macron, sei er sich sicher: "Er wird uns auch weiterhin in Erstaunen versetzen."

Die Frage ist nur: Welches Trikot er dabei tragen wird.

Quelle: SID

Champions League heute live, Achtelfinale: Das kostet Amazon Prime Video

Auch bei Amazon Prime könnt Ihr zwischen Jahres- und Monatsabo unterscheiden: