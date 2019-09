Wo läuft die Champions League live im TV und im LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung der CL-Spiele in Deutschland

Welche Partien der Champions League sind in Deutschland wo im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen? Goal liefert den Überblick vor Start der Gruppenphase.

DAZN und Sky sind die beiden Übertragungssender der UEFA Champions League in der Saison 2019/20. Goal liefert Euch den Überblick, wo und wann die Duelle der Königsklasse in live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden. Die neue Saison steht kurz bevor.

In der Gruppenphase ergab die Auslosung der Königsklasse einige interessante Paarungen. Für ist beispielsweise der ein echter Gradmesser, die Bayern müssen sich gegen Vorjahresfinalist Tottenham beweisen.

Außerdem: Duelle wie gegen , PSG gegen oder Chelsea gegen Valencia warten auf uns.

DAZN und Sky zeigen die Begegnungen der UEFA live in TV und LIVE-STREAM: Hier erfahrt Ihr alles rund um die Gruppenphase. Als Hintergrundinformation: Hier gibt es alle Infos zum Picking-System.

Champions League: So wird die Gruppenphase 2019/20 bei DAZN und Sky übertragen

Die Begegnungen laufen allesamt live im TV und im LIVE-STREAM. Sky zeigt pro Spieltag eine Begegnung live und in voller Länge, die anderen Partien jedoch nur in Ausschnitten in der Konferenz. Dagegen hat DAZN in der Gruppenphase sieben Einzelspiele im Angebot, eine Begegnung fehlt damit.

Champions League heute live, Dienstag 17. September - der 1. Gruppenspieltag:

Begegnung Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM vs. 18.55 Uhr DAZN vs. Zenit St. Petersburg 18.55 Uhr DAZN vs. 21 Uhr DAZN vs. 21 Uhr DAZN vs. 21 Uhr DAZN Borussia Dortmund vs. FC Barcelona 21 Uhr Sky Sport / Sky Go / Sky Ticket vs. 21 Uhr DAZN Amsterdam vs. 21 Uhr DAZN

Champions League heute live, Mittwoch 18. September - der 1. Gruppenspieltag:

Begegnung Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM vs. 18.55 Uhr DAZN Piräus vs. 18.55 Uhr DAZN vs. Real Madrid 21 Uhr DAZN vs. 21 Uhr DAZN vs. 21 Uhr DAZN - 21 Uhr Sky Sport / Sky Go / Sky Ticket Atletico Madrid vs. Juventus Turin 21 Uhr DAZN vs. Lok. Moskau 21 Uhr DAZN

Champions League 2019/20 live im TV und LIVE-STREAM bei DAZN und Sky

Die Champions League live im Free-TV sehen - geht das?

Bereits zur Saison 2018/19 wurde in der Champions League eine Änderung bei der Rechtelage vollzogen, die auch heuer greift. Bis zur Saison 2017/18 wurden ausgewählte Spiele, meist die der deutschen Mannschaften, vom ZDF übertragen.

Seit der vergangenen Spielzeit wird die Königsklasse jedoch nicht mehr im Free-TV zu sehen sein.

Mit DAZN die Champions League im LIVE-STREAM sehen

Auch für die Saison 2019/20 hat sich das Streamingportal DAZN die Rechte für die Übertragung der Champions League und der UEFA gesichert. Hier könnt Ihr fast alle Partien der wichtigsten Klubwettbewerbe Europas streamen.

Zusätzlich bietet DAZN alle Begegnungen der spanischen , der französischen und der italienischen live im Stream an. Doch es gibt noch mehr: Neben Live-Fußball bietet DAZN ein vielfältiges Angebot an Sportarten. So können neben der NFL oder der NBA auch Spiele der MBL (Baseball) oder der NHL (Eishockey) gestreamt werden. Weitere Sportarten sind beispielsweise Rugby, Darts, Tennis, Handball und Boxen. Das alles zeigt der Streamingdienst.

Der erste Monat bei DAZN ist ein Gratismonat, die Folgemonate kosten mittlerweile jeweils 11,99 Euro. Bezahlt werden kann das Abo auch per PayPal , DAZN hat erst kürzlich seine Zahlungsmethoden neu aufgestellt. Das Streaming-Portal bietet seinen Nutzern Apps im Google-Play-Store oder Apple-Store an. Besitzer einer Playstation 4 oder eines Amazon Fire TV Sticks können sich die App kostenlos herunterladen und Spitzensport live genießen.

Bis zur Saison 2017/18 war Sky der alleinige Pay-TV-Anbieter der UEFA Champions League in Deutschland. Ab dieser Spielzeit teilen sich DAZN und Sky aber die Rechte! Wie genau die beiden Anbieter sich die CL-Partien aufteilen, erfahrt Ihr in diesem seperaten Artikel!

Die Champions League im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Kunden des Pay-TV-Senders Sky können ausgewählte Spiele der diesjährigen CL-Saison im Onlineportal von Sky , Sky Go, sehen. Neben der Königsklasse zeigt Sky die , die und den live. Sky Go ist neben dem klassischen PC auf allen gängigen internetfähigen Geräten wie Android oder Apple-Produkten (z.B. Smart- und iPhones) verfügbar. Dafür müssen aus dem Google Play- oder dem App-Store nur die jeweiligen Apps heruntergeladen werden.

Champions League 2018/19: Diese K.o-Runden-Spiele zeigten DAZN und Sky in TV und LIVE-STREAM

Begegnung Runde Datum Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM Tottenham Hotspur - FC Liverpool Finale 01.06.2019 21 Uhr DAZN / Sky Sport / Sky Go / Sky Ticket