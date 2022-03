Am Dienstag empfängt Manchester United zuhause in England Atletico Madrid. Es ist das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League. Anpfiff im Old Trafford in Manchester ist um 21.00 Uhr deutscher Zeit.

Im Hinspiel gab es in Madrid ein 1:1 - mit viel Glück für Ralf Rangnick und Co.: Der Youngster Elanga erzielte in der 80. Minute den Ausgleich, nachdem Joao Felix bereits in der 7. Minute zu Führung traf. Atletico wirkte während des Spiels insgesamt aktiver und aggressiver, kann United am Dienstag ein anderes Gesicht zeigen?

Immerhin gab es am Wochenende etwas zu feiern: Superstar Cristiano Ronaldo traf dreifach beim 3:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur - ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis. Kann man mit einem Sieg gegen die Rojiblancos nachlegen?

Entweder Atletico Madrid oder Manchester United kommt weiter, für eine Mannschaft ist die internationale Saison beendet. GOAL erklärt, wer die Champions League am Dienstag live im TV oder LIVE-STREAM überträgt / zeigt!

Champions League live: Die Königsklasse 2021/2022 im Überblick

Wettbewerb Champions League der Männer 2021/2022 Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

Wer zeigt Manchester United gegen Atletico Madrid am Dienstag live im TV? Die Übertragung der Champions League im Fernsehen

Drei Pflichtspiele gab es zwischen Atletico Madrid und Manchester United in der Geschichte bereits - noch nie konnte United ein Spiel gewinnen: Neben dem Unentschieden im Hinspiel gab es ein Unentschieden und einen Atletico-Sieg in der Saison 1991/92.

Am Dienstag muss Manchester United (erstmals) gewinnen, wenn die Red Devils weiterkommen wollen: Durch das Abschaffen der Auswärtstorregel kann man nach einem Unentschieden im Hinspiel nicht mehr mit einem weiteren Unentschieden direkt weiter kommen. Das lockt viele Fans wieder vor die Fernsehgeräte - aber welcher Sender zeigt in Deutschland überhaupt das Spiel der Champions League?

Wer überträgt / zeigt Manchester United - Atletico Madrid live? So wird die Champions League in dieser Saison übertragen

Es gibt gute und schlechte Nachrichten für alle Anhänger:innen, die wissen wollen, wer das Spiel am Dienstag überträgt - wir fangen natürlich erst einmal mit den schlechten News an: Es wird keinen einzigen TV-Sender geben, der am Dienstag das Spiel zwischen Manchester United und Atletico Madrid überträgt!

Egal ob ARD, ZDF, Sport1, DAZN 1, DAZN 2, Eurosport, MagentaSport, Pro7... Nicht ein einziger Fernsehsender, egal ob im Free-TV oder im Pay-TV, wird das Spiel im linearen TV ausstrahlen.

Fußball heute LIVE: So wird Manchester United - Atletico Madrid im TV ausgestrahlt!

Ja, ihr habt richtig gelesen: Auch DAZN 1 und DAZN 2, die beiden Fernsehsender des beliebten Streamingdiensts DAZN, zeigen am Dienstag nicht das Manchester-Spiel. Immerhin: Das Parallelspiel zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon ist hier zu sehen.

Wie kann man denn aber das Atletico-Spiel sehen, wenn kein Fernsehsender die Partie zeigt? An dieser Stelle kommen wir zu den guten News, es erwartet uns nämlich eine Übertragung im Internet: Prime Video überträgt das spannende Spitzenspiel zwischen Manchester United und Atletico Madrid am Dienstag LIVE im LIVE-STREAM! So läuft die Übertragung ab:

Manchester United vs. Atletico Madrid im LIVE-STREAM: Das Team von Prime Video im Überblick

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Begegnung : Manchester United vs. Atletico MAdrid

: Manchester United vs. Atletico MAdrid Anbieter : Prime Video

: Prime Video Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Expert:innen :

: Mario Gomez



Kim Kulig



Matthias Sammer

Kommentatoren :

: Jonas Friedrich



Benedikt Höwedes

Champions League: Die Hinspiel-Ergebnisse im Achtelfinale

PSG vs. Real Madrid 1:0 Prime Video Sporting Lissabon vs. Manchester City 0:5 DAZN RB Salzburg vs. FC Bayern München 1:1 DAZN Inter Mailand vs. FC Liverpool 0:2 DAZN FC Chelsea vs. OSC Lille 2:0 Prime Video FC Villarreal vs. Juventus Turin 1:1 DAZN Atletico Madrid vs. Manchester United 1:1 DAZN Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam 2:2 DAZN

Prime Video zeigt Manchester United vs. Atletico Madrid! Die Übertragung des Achtelfinals der Königsklasse

FC Bayern München vs. FC Salzburg 7:1 Prime Video FC Liverpool vs. Inter Mailand 0:1 DAZN Real Madrid vs. PSG (Paris Saint-Germain) 1:3 DAZN Manchester City vs. Sporting Lissabon 0:0 DAZN Manchester United vs. Atletico Madrid 15.3., 21 Uhr Prime Video Ajax Amsterdam vs. Benfica Lissabon 15.3., 21 Uhr DAZN Juventus Turin vs. FC Villarreal 16.3., 21 Uhr DAZN OSC Lille vs. FC Chelsea 16.3., 21 Uhr DAZN

Wer zeigt Manchester United - Atletico Madrid im TV oder LIVE-STREAM? Amazon Prime Video überträgt die Champions League live!

Prime Video zeigt das Spiel von Atletico Madrid bei Manchester United! Der Streamingdient des Versandhändlers Amazon zeigt das gesamte Spiel der Champions League am Dienstag im LIVE-STREAM! Wie genau das funktioniert, erklären wir in den folgenden Abschnitten.

Prime Video ist ähnlich wie Netflix oder Disney+: Es ist eine Internetseite, wo ihr rund um die Uhr Programm sehen könnt. Egal ob Serien oder Filme: Viele Menschen landen hier, wenn ihnen zuhause langweilig ist.

Prime Video geht hierbei noch einen Schritt weiter: Hier gibt es nämlich auch LIVE-Events - wie eben das Spiel zwischen Manchester United vs. Atletico Madrid. Ihr könnt mit einem Prime-Abonnement in Echtzeit das Spiel verfolgen. Alles, was ihr neben dem Konto dafür braucht, ist eine stabile Internetverbindung.

Kostenlose App und Probemonat: So seht ihr Atletico Madrid bei Manchester United in der Champions League live!

Natürlich benötigt ihr dafür auch das passende Gerät - ein solches hat mittlerweile aber fast jede:r zuhause. Handy oder Tablet sind die Klassiker, gerade wenn man unterwegs ist. Ihr wollt aber lieber das Spiel auf dem Flachbildschirm verfolgen , obwohl die Partie nicht im linearen TV läuft? Dann könnt ihr die Spielekonsole anschließen oder auf eurem Smart-TV die Prime-App einrichten.

Die Prime-App ist kostenlos, das Abonnement ist es nicht: Pro Monat bezahlt ihr für euer Prime-Konto 7,99 Euro. Es gibt noch ein paar weitere Vorteile mit einem Prime-Abo, wie zum Beispiel schnellere Lieferungen durch Amazon oder Boni bei twitch.tv. Alle Vorteile könnt Ihr hier noch einmal nachlesen. Übrigens: Es gibt einen kostenlosen Probemonat!

Prime Video überträgt am Dienstag United vs. Atletico live! Die wichtigsten Links zur Übertragung der Champions League am Dienstag

Manchester United vs. Atletico Madrid live: Die Aufstellungen in der Champions League am Dienstag

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Vereine die offiziellen Aufstellungen von Ralf Rangnick und Diego Simeone. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid bei Manchester United am Dienstag LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League 2022 im Überblick