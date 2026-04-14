Sechs Tage nach dem ganz bitteren 0:2 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals steht für den FC Barcelona heute das Rückspiel bei Atletico Madrid an. Das Duell der Colchoneros mit den Katalanen beginnt am Dienstag (14. April) um 21 Uhr.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wo Ihr Atletico gegen Barcelona heute im Live Stream und live im TV sehen könnt.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt Atletico Madrid vs. FC Barcelona (Barca) heute im Live Stream und live im TV?

DAZN ist die einzig richtige Anlaufstelle für Euch, wenn Ihr das CL-Viertelfinalrückspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona am Dienstagabend (14. April) live sehen wollt. Wer ein DAZN-Abo hat, kann sich die Partie zwischen den Teams von Diego Simeone und Hansi Flick ganz genüsslich live und in voller Länge anschauen. Kostenlos wird die Partie nicht übertragen.

DAZN startet heute mit seiner Vorberichterstattung um 20.30 Uhr. In der halben Stunde vor dem Anpfiff führt Moderator Daniel Herzog durch die Sendung, als Kommentator ist während des Spiels Freddy Harder im Einsatz. Zudem wird Atletico gegen Barca bei DAZN von Experte Nils Petersen begleitet, einst erfolgreicher Bundesliga-Torjäger.

Anstoßzeit Atletico Madrid gegen Barcelona

Champions League - Endrunde Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid vs Barcelona: Aufstellungen

News über Atletico Madrid

Atletico will sich den 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel nicht mehr nehmen lassen und natürlich unbedingt ins Halbfinale der Champions League einziehen. Vier Tage nach dem Rückspiel gegen Barca haben die Hauptstädter übrigens eine erste Titelchance, im Finale der Copa del Rey geht es am Samstag gegen Real Sociedad.





News über den FC Barcelona

Zwar echauffierte sich Barcas Trainer Hansi Flick nach der bitteren Hinspielniederlage auch vehement über die Schiedsrichterleistung, allerdings blickte der deutsche Coach auch hoffnungsvoll nach vorne und betonte, dass Barcelona längst noch nicht ans Aufgeben denkt. Sollte die Aufholjagd gelingen, könnte im Halbfinale ein Kracher gegen den FC Arsenal warten.



Form

Bilanz direkte Duelle

Atletico Madrid vs Barcelona: Die Tabellen



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