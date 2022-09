Champions League: Wo läuft heute welches Spiel live im TV und LIVE-STREAM - bei DAZN, Sky oder Amazon?

Welche Partien der Champions League sind in Deutschland heute im TV oder im LIVE-STREAM zu sehen? GOAL liefert den Überblick.

DAZN ist auch in der Saison 2022/23 der zentrale Übertragungssender der UEFA Champions League. Die Auslosung der Gruppenphase stieg am 25. August, am 6. September 2022 startete die neue Spielzeit der Königsklasse dann offiziell.

GOAL liefert Euch auch in dieser Saison den Überblick, wo und wann die Duelle der Königsklasse in Deutschland live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

DAZN und Amazon zeigen die Begegnungen der UEFA Champions League künftig live in TV und LIVE-STREAM: Hier erfahrt Ihr alles rund um die kommende Saison.

Champions League 2022/23 heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Begegnungen der Champions League laufen allesamt live im TV und im LIVE-STREAM, zur neuen Saison teilen sich wieder Amazon und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte. Sky geht erneut leer aus.

Ende August wurde die Champions-League-Gruppenphase ausgelost. Fest steht, dass DAZN seit der Saison 2021/22 fast alle Spiele exklusiv übertragen wird, 121 von 137 Spielen kommen auf DAZN. Auch die beliebte Konferenz läuft bei DAZN. 16 Duelle sind auf Amazon zu sehen.

Zudem gibt es eine eigene Regelung für die Übertragung des Champions-League-Finales.

Champions League 2022/23 live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung am 3. Spieltag

DATUM UHRZEIT SPIEL ÜBERTRAGUNG IM TV UND LIVE-STREAM Dienstag, 4. Oktober 18.45 Uhr Dienstags-Konferenz DAZN Dienstag, 4. Oktober 18.45 Uhr Bayern - Pilsen DAZN Dienstag, 4. Oktober 18.45 Uhr Marseille - Sporting DAZN Dienstag, 4. Oktober 21 Uhr Frankfurt - Tottenham Prime Video Dienstag, 4. Oktober 21 Uhr Liverpool - Rangers DAZN Dienstag, 4. Oktober 21 Uhr Inter - Barcelona DAZN Dienstag, 4. Oktober 21 Uhr Porto - Leverkusen DAZN Dienstag, 4. Oktober 21 Uhr Ajax - Napoli DAZN Dienstag, 4. Oktober 21 Uhr Brügge - Atletico DAZN Mittwoch, 5. Oktober 18.45 Uhr Mittwochs-Konferenz DAZN Mittwoch, 5. Oktober 18.45 Uhr Leipzig - Celtic DAZN Mittwoch, 5. Oktober 18.45 Uhr Salzburg - Zagreb DAZN Mittwoch, 5. Oktober 21 Uhr Sevilla - Dortmund DAZN Mittwoch, 5. Oktober 21 Uhr Chelsea - Milan DAZN Mittwoch, 5. Oktober 21 Uhr Juventus - Haifa DAZN Mittwoch, 5. Oktober 21 Uhr Benfica - PSG DAZN Mittwoch, 5. Oktober 21 Uhr Real - Donezk DAZN Mittwoch, 5. Oktober 21 Uhr Manchester City - Kopenhagen DAZN

Getty Images

DAZN zeigt / überträgt die Champions League auch 2022/23 - Was ist DAZN?

Champions League, Serie A , LaLiga und Co. - Die Auswahl an Sportevents ist riesig! DAZN macht's möglich! Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Übertragungen im LIVE-STREAM. An alle Fans des deutschen Fußball-Oberhauses: Aufgepasst. DAZN zeigt die Bundesliga live! Seit einiger Zeit ist die Bundesliga im Programm des Streamingdienstes vertreten.

Mittlerweile hat DAZN auch sein Programm erweitert und die Vielzahl der Spiele in der Champions League im Repertoire. Für 29,99 Euro monatlich bekommt Ihr das Monatsabo, das Ihr am Ende jedes Monats wieder kündigen könnt. Das Jahresabo bei DAZN kostet 24,99 Euro pro Monat und ist damit etwas günstiger.

DAZN nutzen und die Champions League sowie die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes sehen? Kein Problem. Ihr könnt zwischen zwei Bezahlmodellen wählen:

Das Monatsabo

Preis: 29,99 Euro monatlich.

Vorteil: jederzeit monatlich kündigen.

Die DAZN-Jahreskarte

Preis: 24,99 Euro pro Monat

Vorteil: Preisersparnis im Vergleich zum Monatsabo von 5 Euro pro Monat

Auf DAZN findet Ihr jede Menge Fußball live im TV.

