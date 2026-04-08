"Das ist unglaublich": Hansi Flick zerlegt den deutschen VAR nach Handspiel im Atletico-Sechzehner

Es lief die 54. Minute, als Atletico-Keeper Juan Musso einen flachen Abstoß rechts raus an den Rand des eigenen Fünfmeter-Raumes passte. Mitspieler Pubill stoppte ihn mit der Hand, legte ihn auf die Linie und führte den Abstoß anschließend nochmal aus.

Eine Szene, die sofort zu Protesten auf dem Spielfeld und anschließend zu Diskussionen bei Social Media führte. Schiedsrichter Istvan Kovacs (Rumänien) ließ jedenfalls weiterlaufen und auch Video-Schiedsrichter Christian Dingert (Thallichtenberg) griff nicht ein.

Eine mögliche Erklärung, warum sie sich gegen ein strafbares Handspiel im Sechzehner und damit gegen einen Elfmeter entschieden: Der Ball hatte den Fünfer noch nicht verlassen, Mussos Zuspiel könnte daher auch nicht als Pass an seinen Mitspieler gewertet werden, sondern nur als Manöver, um diesem den Ball zukommen zu lassen, damit er den Abstoß dann ausführt.

Wie DAZN-Kommentator Freddy Harder allerdings anmerkte, rollt der Torwart in der Regel bei dieser gängigen Praxis die Kugel zum Mannschaftskameraden, um eben zu signalisieren, dass der Abstoß noch nicht ausgeführt wurde. Zumal in dieser Szene mit Lamine Yamal ein Spieler der Gastgeber an der Strafraumgrenze lauerte, um direkt zu pressen.