Cristiano Ronaldo fehlt im Aufgebot von Al-Nassr: Die Gründe

Cristiano Ronaldo muss noch einige Tage, wenn nicht sogar Wochen, auf sein Debüt bei Al-Nassr warten. Das sind die Gründe.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo muss womöglich noch mehrere Wochen auf sein Debüt für Al-Nassr warten. Der Portugiese fehlte bereits im Kader des saudischen Klubs für das auf Freitag verschobene Heimspiel gegen Al-Tai, doch das dürfte nicht die einzige Partie sein, die CR7 verpasst.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Debüt von Ronaldo nach seinem vieldiskutierten Wechsel in die Wüste wird nicht nur in Saudi-Arabien sehnlichst erwartet. Bis es soweit ist, müssen zunächst jedoch einige formelle Dinge geklärt werden.

Zunächst schleppt CR7 noch eine Sperre von zwei Spielen mit sich herum, die er im November vom englischen Verband aufgebrummt bekam. Damit sanktionierte die Liga den Wutausbruch Ronaldos im April vergangenen Jahres, als er das Handy eines Everton-Fans zerstörte.

Die Sperre hat auch bei seinem neuen Klub Bestand. Damit fehlt Ronaldo auch sicher im Auswärtsspiel von Al-Nassr bei Al-Shabab am kommenden Donnerstag. Allerdings bestätigte ein Vereinsfunktionär der Nachrichtenagentur AFP, dass die Sperre überhaupt erst gilt, wenn Ronaldo registriert ist. Und das ist er noch nicht.

Denn Al-Nassr muss im eigenen Kader noch Umstrukturierungen vornehmen, ehe Ronaldo auch tatsächlich als Neuzugang registriert werden und seine Spielberechtigung erhalten kann. Bereits ohne den Portugiesen hat Al-Nassr die Höchstzahl von acht ausländischen Spielern registriert, zunächst also muss einer verkauft oder anderweitig von der Gehaltsliste gestrichen werden. Dabei wird es wohl den Usbeken Jaloliddin Masharapov treffen.

Und zu guter Letzt benötigt Ronaldos Klub noch ein Zertifikat des Verbandes, in dem festgehalten wird, das den Angestellten im Fußballsektor Gebühren bezahlt werden.

WIE GEHT ES WEITER? Vorausgesetzt, Al-Nassr kann die Formalitäten klären, dürfte Ronaldo sein Ligadebüt wohl frühestens am 22. Januar gegen Al-Ettifaq feiern. Bereits drei Tage zuvor kommt es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Ronaldo und Lionel Messi, denn am 19. Januar trifft eine All-Star-Mannschaft mit Spielern von Al-Hilal und Al-Nassr in einem Testspiel auf Messis Klub Paris Saint-Germain.

