Debüt von Cristiano Ronaldo heute im TV und LIVE STREAM: Wird das Spiel von Al-Nassr in Deutschland übertragen?

Cristiano Ronaldos neuer Klub Al-Nassr spielt am Donnerstag gegen Al-Tai. Gibt CR7 sein Debüt und wird das Spiel in Deutschland LIVE übertragen?

Cristiano Ronaldo ist offiziell ein Spieler von Al-Nassr, nachdem er am Dienstag im Rahmen einer legendären Pressekonferenz den Medienvertretern und anschließend den Fans im Stadion vorgestellt worden ist.

Ein Transfer, der sich auf der einen Seite lange hinzog, auf der anderen Seite zuletzt aber absehbar war. Ronaldo wird in Saudi-Arabien ein exorbitant hohes Gehalt beziehen, während die Anhänger weltweit darauf brennen, ihren Superstar endlich spielen zu sehen.

Doch wann wird CR7 sein Debüt für Al-Nassr geben und wird das Spiel auch im TV und LIVE-STREAM in Deutschland übertragen? GOAL klärt auf!

Wird Ronaldos Al-Nassr-Debüt in Deutschland übertragen? CR7 im Steckbrief

Name: Cristiano Ronaldo Alter: 37 Nationalität: Portugal Position: Angriff Profistationen: Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin, Al-Nassr Länderspiele: 196 (118 Tore)

CR7-Debüt: Wann findet das nächste Spiel von Al-Nassr statt?

Die Saudi Pro League befindet sich mitten in der Saison, eine klassische Winterpause wie in Deutschland gibt es nicht. Die Fans dürfen sich also freuen, denn Al-Nassr bestreitet sein nächstes Spiel bereits am Donnerstag, 5. Januar 2023, um 16 Uhr deutscher Zeit.

Der neue Klub von CR7 trifft dabei auf Al-Tai. Und Ronaldo betonte bei seiner Vorstellung am Dienstag, dass er bereit sei, gegen den Tabellensiebten zu spielen. "Wenn Trainer Rudi Garcia mich braucht", sagte er mit einem Lächeln.

CR7-Debüt im TV und LIVE-STREAM: Spielt Ronaldo gegen Al-Tai?

Der Wille des Spielers und die Freude der Fans, ihren Superstar live zu sehen, dürfte allerdings von einigen Regularien und Formalitäten gebremst werden. Denn damit CR7 im Kader gegen Al-Tai stehen kann, müssen drei spezielle Punkte erfüllt sein:

Die Abgabe eines ausländischen Spielers von Al-Nassr vor dem Spiel. Denn die Klubs der Saudi Professional League dürfen nur acht Ausländer registrieren, von denen sieben im Spieltagskader stehen können. Mit CR7 hat Al-Nassr derzeit allerdings neun ausländische Spieler registriert.

Begleichen der ausstehenden Gehaltszahlungen an Ex-Spieler Giuliano De Paula sowie Zahlung der ausstehenden Ablösesumme an Jeonbuk Hyundai Motors für den Transfer des Ex-Hoffenheimers Jin-su Kim im Jahr 2020.

Die Ankunft von Ronaldos internationalem Spielerpass, vorausgesetzt, er ist nicht mit der Strafe verbunden, die der englische Fußballverband gegen ihn verhängt hat. Diese Strafe steht im Zusammenhang mit seiner Suspendierung für zwei Spiele nach dem Vorfall, bei dem er nach dem Spiel von Manchester United gegen Everton das Telefon eines Kindes zerschlagen hat.

Dinge, die Zeit brauchen und vor dem Duell am Donnerstag kaum alle zu erfüllen sein dürften. Außerdem hatte Trainer Garcia schon angekündigt, dass CR7 noch an seiner Physis arbeiten müsse, bevor er spielen könne.

Al-Nassr im TV und LIVE-STREAM: Wann gibt Cristiano Ronaldo sein Debüt?

Dass CR7 also am Donnerstag gegen Al-Tai spielt, ist relativ unwahrscheinlich und die Fans müssen sich wohl noch etwas gedulden.

Am 14. Januar 2023 könnte es dann aber so weit sein, wenn Al-Nassr auswärts bei Al-Shabab antreten muss. Anstoß ist dann um 18.30 Uhr deutscher Zeit, Ronaldos Premiere für seinen neuen Verein könnte in einem echten Top-Spiel steigen: Gegner Al-Shabab ist aktuell nämlich mit einem Punkt Rückstand und einem Spiel weniger als Spitzenreiter Al-Nassr Tabellenzweiter.

Al-Nassr

Debüt von Ronaldo: Wird das Spiel von Al-Nassr in Deutschland im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Wann auch immer CR7 letztendlich sein Debüt für Al-Nassr geben wird, viel wichtiger ist die Frage: Kann man das Spiel in Deutschland im TV und LIVE-STREAM sehen? Und hier müssen die Ronaldo-Fans ganz stark sein: Die saudische Liga wird in Deutschland von keinem der bekannten Anbieter übertragen. Ob Sport1, Sky, DAZN, Sportdigital oder Magenta - nirgendwo wird die Saudi Pro League gezeigt.

Allerdings gibt es dennoch eine legale Möglichkeit für Fans, die saudische Liga hierzulande zu verfolgen - jedoch ebenfalls kostenpflichtig. Der Anbieter Shahid hält die weltweiten Übertragungsrechte an der Saudi Pro League und zeigt sämtliche Spiele der Liga und des nationalen Pokalwettbewerbs. Bei Shahid können Fans analog zu den bekannten Streamingdiensten ein Abo abschließen. Das Monatsabo kostet dabei 12,99 Euro, im Jahresabo werden 119,99 Euro fällig. Hier geht's zur Homepage von Shahid.