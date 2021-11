Union Berlin steht in der Conference League unter Druck. Unter Umständen können die Eisernen bereits heute das Achtelfinale verpassen, sie können aber auch noch alles offen halten. Um 18.45 Uhr beginnt das wichtige Spiel bei Maccabi Haifa.

Vierter Platz und trotzdem alles in der eigenen Hand: Für Union Berlin ist die Ausgangslage schwierig, es ist aber noch alles möglich. Einen Sieg konnten die Hauptstädter bis jetzt einfahren, am zweiten Spieltag beim Heimspiel gegen Maccabi Haifa.

Damals gewann Union souverän mit 3:0, wird es heute Abend ähnlich gut laufen? Ein Sieg würde die Tür zum Achtelfinale wieder etwas mehr öffnen. Schauen wir also mal darauf, wie die Mannschaft von Urs Fischer die nächste Runde noch erreichen kann.

Maccabi Haifa vs. Union Berlin heute: Das Duell in der Übersicht

Begegnung Maccabi Haifa - Union Berlin Wettbewerb 5. Spieltag, Conference League Ort Sammy Ofer Stadium, Haifa Anstoss 18.45 Uhr (im GOAL-LIVE-TICKER) Hinspiel 30. September 2021 | Maccabi Haifa vs. Union Berlin 3:0 (1:0)

Union Berlin in der Conference League: Die Ausgangslage in Gruppe E vor dem 5. Spieltag

Schauen wir mal auf die Ausgangslage in Gruppe E. Was auffällt: Eine Mannschaft ist durch, die anderen drei kämpfen noch ums Achtelfinale:

Platz Team Spiele S U N Tore Differenz Punkte 1 Feynoord Rotterdam 4 3 1 0 7:3 +4 10 2 SK Slavia Prag 4 2 0 2 5:4 +1 6 3 Maccabi Haifa FC 4 1 1 2 1:4 -3 4 4 1.FC Union Berlin 4 1 0 3 6:8 -2 3

An Feynoord Rotterdam kann nur noch Slavia Prag vorbeiziehen, im Achtelfinale sind die Niederländer aber sicher dabei.

Union kann noch weiterkommen, auch Slavia und Maccabi geben alles, um im neuen Wettbewerb dabei zu bleiben.

Union Berlin in der Conference League: So erreichen die Eisernen das Achtelfinale

Seit dieser Saison gibt es bei den europäischen Wettbewerben die Auswärtstorregel nicht mehr, wodurch der direkte Vergleich anders bewertet wird als in der Vergangenheit. Sollte Slavia Prag im parallelen Spiel gegen Rotterdam nämlich gewinnen und Union einen Auswärtssieg holen, könnte diese Regeländerung am 6. Spieltag nochmal entscheidend werden.

Sind zwei Teams beim direkten Vergleich gleichauf, wird übrigens auf die Tordifferenz geschaut. Jetzt blicken wir aber erstmal auf die entscheidenden Kriterien in der Gruppenphase.

Bei Punktgleichheit zwischen zwei oder mehreren Teams: Diese Kriterien entscheiden

Punkte im direkten Vergleich Tordifferenz im direkten Vergleich Höhere Anzahl an Toren im direkten Vergleich Tordifferenz aus allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Toren in allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Auswärtstoren in allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Siegen in allen Gruppenspielen Höhere Anzahl an Auswärtssiegen in allen Gruppenspielen Fairplay-Wertung Höherer Klubkoeffizient

Bringen wir jetzt mal Klarheit in die Ausgangssituation der Köpenicker: Wenn Union Berlin die letzten beiden Spieler der Gruppenphase gewinnt, können sie das Achtelfinale noch erreichen.

So hätten die Hauptstädter neun Punkte auf dem Konto, selbst dann könnte man aber noch ausscheiden. Warum? Sollte Prag heute gegen Feyenoord Rotterdam gewinnen, hätten die Tschechen ebenfalls neun Punkte zu Buche stehen, dann käme es auf den direkten Vergleich an.

Das Hinspiel hat Union Berlin mit 1:3 gegen Prag verloren, dementsprechend müsste die Mannschaft um Max Kruse mit zwei Toren Unterschied oder mehr gewinnen. Bei einem Sieg mit exakt zwei Toren Abstand am 6. Spieltag, wäre dann die Tordifferenz entscheidend, weshalb ein hoher Sieg heute Abend umso besser wäre.

Sollte Prag allerdings heute Abend Punkte liegen lassen, würden sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen reichen, um in der K.-o.-Phase der Conference League dabei zu sein. Mit einem Unentschieden gegen Maccabi Haifa und einem Sieg im letzten Spiel können die Eisernen ebenfalls weiterkommen, auch dann müsste Prag aber heute Abend Punkte liegen lassen und Maccabi dürfte im letzten Spiel nicht gewinnen. So oder so: Union Berlin muss zwei starke Leistungen bringen und das Heimspiel gegen Prag erfolgreich bestreiten.

Union Berlin in der Conference League: Mit diesem Ergebnis würden Max Kruse & Co. schon heute ausscheiden

Das Ganze kann natürlich auch ganz anders laufen, wir spielen das Worst-Case-Szenario auch einmal durch: Wenn Union Berlin heute verliert, sind sie sicher ausgeschieden. Bei einem Unentschieden müsste man das letzte Spiel gewinnen und wie bereits beschrieben Prag heute Abend nicht gewinnen sowie Maccabi im letzten Spiel keinen Dreier holen.

Es ist deshalb noch extrem viel möglich in Gruppe E der Conference League. Für Trainer Urs Fischer heißt es: Verlieren verboten!

Union Berlin heute in der Conference League: LIVE-TICKER und LIVE-STREAM zum Spiel

Mit dem GOAL-LIVE-TICKER könnt Ihr die Partie fast in Echtzeit verfolgen. So verpasst Ihr auf keinen Fall, wenn Awoniyi in Haifa auf Torejagd geht.

Bei RTL+ könnt Ihr das Spiel allerdings auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hier gibt es alle Informationen zum Abonnement.