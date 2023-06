Manchester City und Inter Mailand spielen heute um die Krone Europas. Wann das Champions-League-Finale beginnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, 10. Juni, steht in Istanbul das Spiel der Spiele an! Manchester City kämpft mit Inter Mailand um die Krone des europäischen Fußballs! Schaffen es die Skyblues endlich den lang ersehnten Champions-League-Titel zu gewinnen oder sind es die Nerazzurri, die nach 13 Jahren wieder an der Spitze stehen?

Austragungsort des Finales ist das Atatürk-Stadion in der türkischen Metropole Istanbul.

Manchester City vs. Inter Mailand lautet das Finale der Champions League 2023. Doch wann beginnt das Spiel? Das verrät Euch GOAL!

Wann fängt das Champions-League-Finale heute an?

heute (Samstag, 10. Juni) um 21 Uhr deutscher Zeit anpfeifen. In Istanbul ist es zum Zeitpunkt des Anpfiffs wegen der Zeitverschiebung bereits 22 Uhr. Der polnische FIFA-Schiedsrichter Szymon Marciniak wird das CL-Finaleumdeutscher Zeit anpfeifen. In Istanbul ist es zum Zeitpunkt des Anpfiffs wegen der

Sollte das Spiel in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen gehen, steht den Spielern und Zuschauern ein langer Abend bevor.

Getty

Wann wird das Champions-League-Finale heute live übertragen?

Die beiden in Deutschland für die Liveübertragung des CL-Finales zuständigen Anbieter steigen bereits weit vor Spielbeginn in ihre Berichterstattung ein.

Das ZDF berichtet ab 20.25 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen LIVE-STREAM auf der Website der ZDF-Mediathek.

Der Streamingdienst DAZN beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 20 Uhr.

Champions League: Alle Infos zum Finale 2023 in Istanbul