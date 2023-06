Es ist das größte Spiel im europäischen Vereinsfußball: Das Finale der Champions League. Wer wird es im Jahr 2023 als Schiedsrichter leiten?

Am Samstag (10. Juni) ist es so weit: Das Finale der Champions-League-Saison 2022/23 steht an! Manchester City und Inter Mailand haben es ins Endspiel geschafft und werden sich in Istanbul um die Krone im europäischen Fußball duellieren.

Wer ist eigentlich der Schiedsrichter beim CL-Finale 2023? GOAL hat hier alle wichtigen Informationen dazu!

Schiedsrichter beim Champions-League-Finale: Wer pfeift Manchester City vs. Inter Mailand?

Der Schiedsrichter, der das Champions-League-Finale 2023 pfeifen darf, heißt Szymon Marciniak. Der 42-jährige Pole gilt seit einigen Jahren als einer der besten Schiedsrichter Europas, für ihn ist es das erste CL-Endspiel.

Ob Marciniak City gegen Inter tatsächlich pfeifen wird, war zwischenzeitlich aber doch wieder unklar. Er hatte an einer umstrittenen Veranstaltung des Rechtspopulisten Slawomir Mentzen teilgenommen, zu dem ihm daraufhin Verbindungen vorgeworfen wurden. Die UEFA prüfte die Vorwürfe und teilte nach einer Erklärung Marciniaks mit, dass er das Finale leiten darf.

"Ich hatte keine Kenntnis davon, dass sie (die Veranstaltung, d. Red.) mit einer polnischen rechtsextremen Bewegung verbunden war. Wäre mir diese Tatsache bekannt gewesen, hätte ich die Einladung kategorisch abgelehnt", betonte Marciniak. Er verurteile "jede Form von Hass, Diskriminierung oder Intoleranz von ganzem Herzen, da sie weder im Sport noch in der Gesellschaft als Ganzes Platz haben."

Schiedsrichter beim Champions-League-Finale: Wer ist Szymon Marciniak?

Marciniak ist ein polnischer Schiedsrichter. Er wurde im Januar 1981 geboren, ist aktuell also 42 Jahre alt.

Seit 2011 steht er auf der FIFA-Liste der Schiedsrichter und hat bis dato bei drei großen Turnieren Spiele geleitet. Das erste davon war die EM 2016, bei der er unter anderem im Achtelfinale von Deutschland gegen die Slowakei (3:0) im Einsatz war.

Auch bei der WM 2018, bei der Marciniak insgesamt zwei Spiele leitete, kam er mit dem DFB-Team in Berührung. Er war Schiedsrichter im zweiten Gruppenspiel, dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Schweden.

Bei der WM 2022 durfte Marciniak dann neben einem Gruppenspiel und einem Achtelfinale auch das Finale zwischen Argentinien und Frankreich pfeifen.

Szymon Marciniak ist Schiedsrichter im CL-Finale 2023: Das Team im Endspiel

Linienrichter Pawel Sokolnicki (Polen) und Tomasz Listkiewicz (Polen) Vierter Offizieller Istvan Kovacs (Rumänien) Video-Assistent Tomasz Kwiatkowski (Polen) VAR-Assistent Bartosz Frankowski (Polen)

Szymon Marciniak im Kurzporträt

Geburtsdatum: 7. Januar 1981

7. Januar 1981 Alter: 42

42 Nationalität: Polen

Polen Auf der FIFA-Liste seit: 2011

2011 Große Turniere: EM 2016, WM 2018, WM 2022

