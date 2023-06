In welchem Stadion in Istanbul wird das Champions-League-Finale gespielt?

In Istanbul steigt am Samstag das Champions-League-Finale. In welchem Stadion City und Inter um den Titel spielen, verrät Euch GOAL.

Gesucht wird der Nachfolger von Real Madrid! Diesen ermitteln am Samstag, 10. Juni, Manchester City und Inter Mailand. Spielbeginn des Champions-League-Finales ist um 21 Uhr deutscher Zeit. Austragungsort des Finales ist die türkische Metropole Istanbul. Dort hätte bereits 2020 und 2021 ein CL-Finale stattfinden sollen, wegen der COVID-19-Pandemie wurde es aber jeweils in eine andere Stadt verlegt. Dafür ist Istanbul nun Gastgeber des Finales 2023. In Istanbul gibt es mehrere große Stadien. In welchem Manchester City und Inter Mailand heute um den Henkelpott spielen, verrät Euch GOAL. In welchem Stadion in Istanbul wird das Champions-League-Finale 2023 gespielt? Das CL-Finale findet am Samstag im Atatürk-Stadion, auch Atatürk-Olympiastadion genannt, statt. Es befindet sich auf der europäischen Seite Istanbuls im Bezirk Basaksehir. Mit einer Kapazität von 75.145 Sitzplätzen ist es das größte Stadion der Türkei und zugleich das achtgrößte in Europa. In der Vergangenheit trugen dort mehrere Istanbuler Erstligisten (Galatasaray, Istanbul BB, Besiktas) ihre Heimspiele aus. Seit 2020 ist es die Heimspielstätte von Fatih Karagümrük SK. Das Stadion wurde am 31. Juli 2002 eröffnet und im Jahr 2012 renoviert. Getty Images Champions League: Finals im Atatürk-Stadion in Istanbul Nach 2005 ist das Atatürk-Stadion heute zum zweiten Mal Austragungsort eines CL-Finales. Vor 18 Jahren wurde dort eines der legendärsten Endspiele der vergangenen Jahrzehnte ausgetragen. Die AC Mailand führte zur Halbzeit gegen den FC Liverpool mit 3:0. Nach dem Seitenwechsel drehten die Reds jedoch auf, glichen aus und retteten sich ins Elfmeterschießen. In diesem parierte Liverpool-Keeper Jerzy Dudek zwei Schüsse und sicherte Liverpool somit den Titel. Getty Champions League: Das Finalstadion in Istanbul im Überblick Name Atatürk-Stadion Ort Istanbul Eröffnung 31. Juli 2002 Kapazität 75.145 Plätze