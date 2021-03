CL-Achtelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Spiele

In der Königsklasse des Fußballs kämpfen der FC Bayern München, Real Madrid und Co. um den Einzug ins Viertelfinale - alles zur Übertragung.

Nachdem Borussia Dortmund bereits letzte Woche gegen den FC Sevilla den Einzug ins Champions-League Viertelfinale klargemacht hat, möchte morgen der FC Bayern München gegen Lazio Rom nachziehen - die Ausgangsposition ist nach dem 4:1-Hinspielsieg in Rom jedenfalls hervorragend.

Anders sieht die Lage bei Borussia Mönchengladbach aus: Den Fohlen wurden bei der 0:2-Niederlage im Hinspiel gegen Manchester City klar die Grenzen aufgezeigt und sie haben nun im Rückspiel eine wahre Herkulesaufgabe vor der Brust, um sich nicht als zweiter deutscher Vertreter nach RB Leipzig (gegen den FC Liverpool) im Achtelfinale aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Auch in den Spielen ohne deutsche Beteiligung wartet hochklassiger Fußball und viel Spannung auf die Zuschauer. Anstoß ist bei allen Partien um 21.00 Uhr.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Ihr die CL-Achtelfinale-Begegnungen heute live im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Champions League: So wird das Achtelfinale im TV und LIVE-STREAM übertragen

Selbstverständlich wird jedes einzelne Spiel der Champions-League-Saison 2021/2021 live und in voller Länge in Deutschland übertragen - so natürlich auch das Achtelfinale. Die Rechte hierfür teilen sich dabei der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN untereinander auf, im frei empfangbaren Sender werden daher in dieser Saison keine Champions-League-Spiele gesendet. In diesem Artikel zeigen wir Euch, wo die einzelnen Partien jeweils übertragen werdet, und wie Ihr sie verfolgen könnt.

CL-Achtelfinale heute live: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM

CL-Achtelfinale: Heute live im TV mit Sky

Sky zeigt heute (16.03.) das Rückspiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach live und exklusiv im TV. Bereits ab 19.30 geht der Sender auf SkySport 2 HD mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Die Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer stimmen, unterstützt von Moderator Michael Leopold, auf den Champions-League-Abend ein, bevor ab 21.00 Uhr auf dem selben Sender der Ball rollt.

Auf SkySport 1 HD wird zudem die Partie in der Konferenzschaltung zusammen mit dem zeitgleich stattfindenden Spiel zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo gezeigt. Morgen (17. März) gibt es auf Sky zudem die Begegnung FC Bayern München vs. Lazio Rom zu sehen.

Bild: Getty Images

CL-Achtelfinale heute live: Die Übertragung der Spiele im LIVE-STREAM bei DAZN

Sky ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die Champions League live zu verfolgen: Die Partien zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (16.03.) sowie dem FC Chelsea und Atletico Madrid gibt es auch live bei DAZN zu sehen. Beim Dienstagsspiel wird Max Siebold als Kommentator durch die Begegnung führen, bereits ab 20.45 liefern Sebastian Kneißl und Daniel Herzog Hintergründe und Wissenswertes rund um die Partie.

Am Mittwoch berichtet Lukas Schönmüller live von den Geschehnissen bei Chelsea vs. Atletico, ebenfalls ab 20.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderator Christoph Stadler und Experte Ralph Gunesch.

Neukunden können die Champions League bei DAZN dank des Probemonats sogar kostenlos verfolgen: Die ersten vier Abo-Wochen gibt es nämlich gratis, danach wird für das DAZN-Abonnement entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr fällig. Hier gibt es nähere Informationen, Download-Links für die DAZN-App findet Ihr hier.

CL-Achtelfinale heute live: Der LIVE-STREAM von Sky - via Sky Go und Sky Ticket

Auch Sky-Kunden ohne Fernsehgerät gehen selbstverständlich nicht leer aus: Sky bietet zudem einen LIVE-STREAM, entweder über Sky Go oder Sky Ticket. Die Möglichkeit, über die Sky-Go-App zu streamen ist im regulären Abonnement mit inbegriffen.

Falls Ihr kein langfristiges Abo abschließen wollt, gibt es zudem mit Sky Ticket eine Alternative: Via Sky Ticket sind flexiblere und kurzfristigere Abo-Modelle möglich, nähere Informationen darüber könnt Ihr hier finden.

Das CL-Achtelfinale: Mit dem LIVE-TICKER von Goal garantiert nichts verpassen

Wenn Ihr unterwegs seid und die Achtelfinalbegegnungen gar nicht live schauen könnt, aber trotzdem immer auf dem aktuellsten Stand sein möchtet, bietet euch Goal mit dem LIVE-TICKER eine gute Alternative. Goal berichtet fast in Echtzeit über alle Spielereignisse, liefert zudem Hintergründe und Statistiken rund um alle Partien. Hier geht's lang!