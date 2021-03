BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - die Übertragung der Champions League

Borussia Dortmund trifft in der Champions League auf den FC Sevilla. Alle Infos zur Partie inklusive TV-Übertragung gibt es hier.

Borussia Dortmund will gegen den FC Sevilla den Einzug ins Viertelfinale der Champions League perfekt machen. Anstoß im Signal Iduna Park ist heute um 21.00 Uhr.

Viel Gesprächsbedarf gab es beim BVB in den letzten Tagen. Die späte Niederlage im Topspiel beim FC Bayern hallte auch aufgrund der Aussagen um Kapitän Marco Reus lange nach, eine perfekte Vorbereitung auf das so wichtige Spiel in der Champions League sieht anders aus. Dennoch geht Dortmund mit dem Vorteil des 3:2-Erfolges in Spanien in das Spiel, die Chancen auf das Weiterkommen stehen entsprechend gut.

Zumal der FC Sevilla seine Form verloren hat. Zuletzt gab es zwei Ligapleiten nacheinander, am Wochenende verlor der Europa-League-Sieger der Vorsaison beim FC Elche. Zwar ist Sevilla immer noch Vierter in LaLiga, doch der komfortable Vorsprung auf Rang fünf ist zuletzt extrem geschmolzen.

Dortmund gegen Sevilla, das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League: Goal liefert alle Informationen zur Partie.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla heute: Die Partie der Champions League im Überblick

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. FC Sevilla WETTBEWERB Champions League | Achtelfinal-Rückspiel ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 21.00 Uhr HINSPIEL FC Sevilla vs. Borussia Dortmund 2:3 (1:3)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla heute: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Auch wenn die Atmosphäre einer magischen Europapokalnacht aus bekannten Gründen nicht vorhanden ist, so verspricht die Begegnung heute aus rein sportlicher Sicht viel Spannung. Alle Infos, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM verfolgt werden kann, gibt es hier.

BVB vs. FC Sevilla heute: So sind die Übertragungsrechte an der Champions League verteilt

Die Übertragungsrechte an der Königsklasse liegen für Deutschland bei dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Noch bis Ende der Saison teilen sich beide Unternehmen die Rechte, ehe DAZN ab der Saison 2021/22 (fast) alle Spiele der Champions League zeigt.

Im Achtelfinale zeigen sowohl Sky als auch DAZN an allen Tagen jeweils eine Partie live und exklusiv in voller Länge, zudem bietet Sky eine Konferenz aus den beiden Spielen des Tages an. Beim Unterföhringer Sender lag zudem ein Vorwahlrecht für die Rückspiele.

Borussia Dortmund vs. FC Sevilla heute: Die Übertragung im TV bei Sky

Sky entschied sich daher auch bei den beiden Spielen heute für die Live-Übertragung der Partie mit deutscher Beteiligung. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla ist somit live und exklusiv bei Sky zu sehen.

🎙 Edin #Terzic: „Jadon wird uns erstmal nicht zur Verfügung stehen. Bei Rapha und Gio wird es nicht so lange dauern, wir müssen schauen, ob es vielleicht für morgen reicht. Bei Erling #Haaland und Thorgan #Hazard gehen wir davon aus, dass sie morgen spielen können.“#BVBSEV pic.twitter.com/PYLznRtHoK — Borussia Dortmund (@BVB) March 8, 2021

Die Vorberichterstattung bei Sky beginnt wie gewohnt im Rahmen der Champions-League-Übertragungen bereits um 19.30 Uhr. Michael Leopold moderiert die Sendung, als Experte ist Dietmar Hamann im Studio dabei. Am Taktik-Screen analysiert Erik Meijer.

Das Einzelspiel zwischen Dortmund und Sevilla wird ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport UHD gezeigt. Als Kommentator begleitet Wolff Fuss die Partie.

BVB vs. FC Sevilla: So empfange ich Sky

Wer das Spiel sehen möchte und dabei nicht auf das Internet zurückgreifen möchte, der benötigt ein Abonnement. Sky bietet viele verschiedene Pakete und Kombinationen an, die hier etwas näher erläutert werden.

Um die Champions League in das heimische Wohnzimmer zu bekommen, braucht Ihr in jedem Fall das Sport-Paket. Für 17,50 Euro im Monat bekommt Ihr Zugriff auf reichlich Live-Sport. Neben der Champions League gehören im Fußball auch der DFB-Pokal und die Premier League dazu. Ausdrücklich nicht enthalten ist die Bundesliga.

Abseits des runden Leders bietet das Sport-Paket auch Zugriff auf die Formel 1, Tennis, Handball, Golf und noch mehr.

Ihr fragt Euch, was es wohl kostet, zu diesem umfangreichen Angebot auch noch die Bundesliga zu empfangen? Dann ist die Antwort schnell gegeben. Das Kombi-Paket aus Sport und Bundesliga kostet für Neukunden im Monat derzeit 30 Euro.

Alle Infos zu den Paketen von Sky gibt es auch hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Das klassische TV ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, das Spiel zu sehen. Wer möchte - und über einen guten Internetanschluss verfügt - kann die Partie ganz legal auch über das Internet sehen. Wir verraten Euch, wie das geht.

Borussia Dortmund vs. FC Sevilla: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wer bereits einen bestehenden Vertrag bei Sky hat, der sollte schon Bekanntschaft mit Sky Go gemacht haben. Der Service ist in jedem Abo-Vertrag bereits inklusive und erlaubt es Euch, die Inhalte, die Teil Eures Vertrages sind, auch online zu sehen.

Technisch ist die Nutzung von Sky Go relativ simpel. Ihr benötigt dafür entweder einen Computer oder ein Smartphone bzw. Tablet. Auf das Gerät Eurer Wahl ladet Ihr dann die App herunter und schon kann es losgehen.

Borussia Dortmund vs. FC Sevilla: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Ihr habt kein Interesse an einem Abo? Dann wäre vielleicht Sky Ticket das Richtige für Euch. Im Gegensatz zu Sky Go, das direkt an einen bestenden Vertrag gekoppelt ist, steht Sky Ticket auch allen anderen Sportfans offen.

Um die Inhalte nutzen zu können, müsst Ihr Euch - wie im richtigen Leben - ein Ticket kaufen. Dieses aber ist nicht aus Papier oder mit einem elektronischen Barcode versehen. Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen Tickets, je nachdem, was Ihr sehen wollt.

Um die Champions League im Einzelspiel sehen zu können, benötigt Ihr eines der drei Supersport-Tickets. Diese gestatten Euch vollen Zugriff auf alle Sport-Inhalte von Sky. Die folgenden Tickets stehen zur Auswahl.

Ticketart Kosten Supersport-Tagesticket 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 29.99 Euro Supersport-Jahresticket 19,99 Euro im Monat (Gesamtbetrag sofort fällig)

Der Vorteil von Sky Ticket im Vergleich zu Sky Go ist neben der monatlichen Kündigungsmöglichkeit die Verbreitung auf deutlich mehr Geräten. Neben Computer und Tablet bzw. Smartphone kann Sky Ticket auch auf Konsolen, über Smart-TVs oder TV-Sticks empfangen werden. Seit kurzem steht sogar eine App für den Amazon Fire TV Stick zur Verfügung.

Alle Infos zu Sky Ticket gibt es hier zusammengefasst.

BVB vs. FC Sevilla: Die Übertragung bei Sky in der Übersicht

Übertragungsbeginn 19.30 Uhr | Anstoß: 21.00 Uhr TV-Sender Sky Sport 2 und Sky Sport UHD LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket Kommentator Wolff Fuss

BVB vs. FC Sevilla: Die Höhepunkte auf DAZN

DAZN darf das Spiel zwar nicht live in voller Länge zeigen, zeitnah nach Abpfiff stehen jedoch die Höhepunkte auf der Plattform zur Verfügung.

Neben der Champions League, die DAZN ab kommender Saison fast komplett exklusiv zeigen wird, bekommt Ihr zahlreichen weiteren Live-Sport zu sehen. Dazu gehören Tennis, NBA, NHL, Rugby, Tennis und vieles mehr. Und das Beste: Wer noch kein Kunde ist, kann das Angebot einen ganzen Monat völlig kostenlos testen!

Wenn Euch das Programm überzeugt, kostet Euch das Monatsabo anschließend 11,99 Euro, das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla: Die Begegnung im LIVE-TICKER

Wer nichts verpassen will, der ist beim LIVE-TICKER von Goal genau richtig. Dort werdet Ihr in Echtzeit ausführlich über das Spiel informiert, als ob Ihr selbst im Stadion wärt.

Zum LIVE-TICKER

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Sevilla: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn gibt es die Aufstellungen zum Spiel hier an dieser Stelle.