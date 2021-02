FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League: Barcelona empfängt PSG. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Champions League ist zurück! Im Hinspiel des Achtelfinals trifft der FC Barcelona auf Paris Saint-Germain. Die Partie wird um 21 Uhr im Camp Nou angepfiffen.

Ein Kracher bereits im Achtelfinale: Barcelona gegen PSG. Die beiden Klubs kennen sich mittlerweile gut, zu oft traf man in den letzten Jahren in der Königsklasse aufeinander. Unvergessen bleibt natürlich das 6:1-Comeback von Barcelona aus dem Jahr 2017. Ein Protagonist von damals, Neymar, hat inzwischen bekanntermaßen die Seiten gewechselt, doch sein Einsatz gegen Messi und Co. fällt wegen einer Verletzung aus.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Champions League (Achtelfinale)

: Champions League (Achtelfinale) Datum : Dienstag, 16. Februar 2021

: Dienstag, 16. Februar 2021 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Barcelona

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Alle Spiele der Königsklasse werden in dieser Saison live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen! Allerdings wird es leider keine Partie im Free-TV zu sehen geben, denn die Rechte besitzen der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky.

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV

Barcelona gegen PSG wird heute Abend live und exklusiv über die vollen 90 Minuten vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Heute Abend zeigt Sky Barca gegen PSG exklusiv als Einzelspiel oder in der Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Liverpool und Leipzig. Das Einzelspiel von Leipzig wird wiederum exklusiv auf DAZN laufen. Aber zurück zu FC Barcelona gegen PSG: Sky sendet auf Sky Sport 2 ab 20.50 Uhr, Euer Kommentator wird Kai Dittmann sein.

Die Konferenz wird auf Sky Sport 1 mit Kommentator Martin Groß laufen. Sebastian Hellmann moderiert zusammen mit den Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer die Sendung. Um Sky im Fernsehen empfangen zu können, müsst Ihr den Sender kostenpflichtig abonnieren und einen Sky-Receiver besitzen.

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im LIVE-STREAM

Barcelona gegen PSG bekommt Ihr heute als Einzelspiel und in der Konferenz im LIVE-SRTREAM zu sehen. Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr, je nach Abo-Status, die Champions League im Stream verfolgen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Wer bereits Kunde bei Sky ist und zuhause einen Sky-Receiver stehen hat, der kann das Spiel von unterwegs aus über Sky Go verfolgen. Nachdem Ihr die App heruntergeladen habt, müsst Ihr Euch nur noch einloggen, um die Königsklasse streamen zu können.

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer spontan die Partie verfolgen möchte, der kann das über Sky Ticket machen. Hier benötigt Ihr keinen Receiver, sondern könnt Sky für mindestens einen Monat lang abonnieren und die Champions League streamen. Welche Pakete es gibt und wie viel das kostet, erfahrt Ihr hier.

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zur Champions League. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über alle spannenden Szenen aus dem Camp Nou, sei es über geschossene Tore, vergebene Chancen oder verteilte Karten - schaut mal rein!



Bild: Getty Images / Alonso

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN an. Wer will, der kann sogar das komplette Spiel im Re-Live schauen. Auf DAZN bekommt Ihr auch die Highlights aller anderen Champions-League-Spiele zu sehen.

DAZN ist ein Streamingdienst, der täglich Livesport überträgt und zu jedem Champions-League-Spiel die Highlights hochlädt. Bei DAZN ist der erste Monat des Abonnements kostenlos. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Barcelona bisher 11 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Paris Saint-Germain 5 Siege 3 3 Remis 3 22 Tore 16 805 Mio. Euro Marktwert 869,2 Mio. Euro Ansu Fati (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler kylian Mbappe (180 Mio. Euro)

FC Barcelona gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick