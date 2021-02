FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Achtelfinale in der Champions League: Der FC Sevilla empfängt Borussia Dortmund. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Achtelfinale in der Champions League! Borussia Dortmund gastiert beim FC Sevilla. Die Partie wird um 21 Uhr in Sevilla angepfiffen.

Nachdem Dortmund die Gruppenphase als Gruppensieger vor Lazio Rom, Club Brügge und Zenit St. Petersburg beendet hat, geht es nun in der K.-o.-Phase gegen den FC Sevilla. Sevilla ist ein Team, das die Dortmunder keineswegs unterschätzen dürfen. Der Gastgeber ist amtierender Europa-League-Sieger und hat die Gruppe E mit nur einem Punkt hinter Chelsea als Zweiter beendet.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League (Achtelfinal-Hinspiel)

: Champions League (Achtelfinal-Hinspiel) Datum : Mittwoch, 17. Februar 2021

: Mittwoch, 17. Februar 2021 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: Sevilla

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Alle Fans vom BVB und vom deutschen Fußball dürfen sich freuen, denn das Spiel wird, wie jedes andere der Champions League, live und in voller Länge übertragen! Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte. Welchen Sender Ihr einschalten müsst, um das Spiel über die volle Distanz sehen zu können, erfahrt Ihr im nächsten Absatz.

🗣 Mateu #Morey: „Ich versuche immer alles zu geben, ob im Training oder im Spiel. Ich denke nicht darüber nach, ob ich auf der Bank sitze oder nicht, sondern ich will einfach nur, dass wir als Team erfolgreich spielen und eine Runde weiterkommen.“#SEVBVB #UCL pic.twitter.com/hguK1v1XmX — Borussia Dortmund (@BVB) February 15, 2021

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM

Sevilla gegen Dortmund wird heute als Einzelspiel exklusiv über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst geht um 20.30 Uhr auf Sendung, Tobi Wahnschaffe wird den Vorbericht moderieren. Euer Kommentator wird Uli Hebel sein, an seiner Seite fungiert Sebastian Kneißl als Experte. Wie Ihr die DAZN-Übertragung kostenlos und über Euren Fernseher schauen könnt, erklären wir Euch jetzt.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Als Neukunde könnt Ihr DAZN für die ersten 30 Tage kostenlos abonnieren und in das Programm hineinschnuppern. Auf diesem Wege könnt Ihr auch Sevilla gegen Dortmund gratis schauen. Die DAZN-App gibt es für diverse mobilen Endgeräte, unter anderem auch für den Smart-TV. Wer ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, kann DAZN auch darüber schauen. Das geht zum Beispiel mit dem Fire-TV-Stick, der PlayStation oder Eurem Laptop.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV: Sky

Der Pay-TV-Sender Sky hat zwar keine Übertragungsrechte am Einzelspiel, darf die Partie aber in der Konferenz zeigen. Zusammen mit FC Porto gegen Juventus Turin wird Sevilla gegen Dortmund also bei Sky in der Konferenz laufen. Ab 20.50 Uhr könnt Ihr Sky Sport 1 einschalten. Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer sorgen für die Moderation und Analyse, Wolff Fuss und Matin Groß kommentieren die Spiele in der Konferenz. Alle weiteren Infos zu den Preisen und Angeboten von Sky findet Ihr hier.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Die Champions-League-Konferenz könnt Ihr auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket verfolgen. Als Sky Kunde seid Ihr automatisch im Besitz von Sky Go. Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben. Hier gibt’s die Links zu Sky Go und Sky Ticket.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal informiert Euch fast in Echtzeit über das, was auf dem Platz in Sevilla passiert. Mit interessanten Statistiken und den Ergebnissen des anderen Spiels ist der Ticker eine gute Ergänzung zur DAZN-Übertragung.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wem es nicht möglich war, die Champions League heute live zu verfolgen, der kann sich nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights auf DAZN anschauen. Jedes Spiel ist auch als Re-Live auf der Plattform verfügbar.

Wer sich dazu entscheidet, das DAZN-Abo für einen Monat auszuprobieren, dem haben wir hier mal das Programm des Streamingdienstes verlinkt. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FC Sevilla bisher 2 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Dortmund 1 Siege 0 1 Remis 1 3 Tore 2 343,9 Mio. Euro Marktwert 592,95 Mio. Euro Jules Kounde (50 Mio. Euro) wertvollster Spieler Erling Haaland (110 Mio. Euro)

