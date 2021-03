Champions League live: FC Liverpool vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER - 0:0

In der Champions League steht heute das Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig an. Goal begleitet die Partie im LIVE-TICKER.

Dreht RB Leipzig den 0:2-Rückstand noch um, oder marschiert der FC Liverpool sicher durch in das Viertelfinale der UEFA Champions League? Im LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles zur Partie um 21 Uhr.

Das Hinspiel in Budapest ging an die Reds, weil die Leipziger zweimal individuell patzten. Doch RB hat sich noch nicht gänzlich aufgegeben und hofft auf neutralem Boden auf eine Art kleines Wunder.

FC Liverpool vs. RB Leipzig | 0:0 Tore - Aufstellung Liverpool Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Thiago - Mane, Salah, Jota Aufstellung Leipzig Gulcsi - Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann - Nkunku, Kampl - Sabitzer, Forsberg, Dani Olmo - Poulsen Gelbe Karten -

40' Natürlich besitzen die Briten die individuellen Qualitäten, um dennoch im Konter gefährlich zu werden. Mit etwas Glück setzt sich Diogo Jota gegen Dayot Upamecano durch und hat plötzlich im Zentrum freie Bahn. Den Rechtsschuss von der Strafraumgrenze blockt Peter Gulacsi ab.

37' Immer ausgiebiger tummeln sich die Männer von Julian Nagelsmann in der gegnerischen Hälfte, zwängen dem Kontrahenten in dieser Phase ihr Spiel auf. Und sollte Liverpool mal den Ball haben, geht RB jetzt deutlich früher drauf.

34' Hinsichtlich der Aktionen zum Tor hat der Bundesligist inzwischen nahezu Gleichwertigkeit erreicht. Die Sachsen gehen nun mutiger zu Werke, reißen das Geschehen zunehmend an sich.

32' Erneut bewegen sich die Rasenballer zielgerichtet auf den Strafraum zu. Christopher Nkunku bedient Emil Forsberg, der zunächst abgeblockt wird und dann mit dem linken Fuß knapp am rechten Pfosten vorbeischießt.

32' In halblinker Position nimmt Kevin Kampl ganz genau Maß, visiert mit seinem Rechtsschuss den rechten Torwinkel an. Dorthin segelt Alisson und schnappt sich die Kugel.

29' Nach einer Flanke von Andrew Robertson setzt Diogo Jota links am Torraum zum Kopfball an. Dieser gerät zu mittig und wird von Gulacis gehalten.

29' Mit viel Tempo stürmt Trent Alexander-Arnold über rechts in die Box, kann es dort eigentlich selbst machen - auch wenn Peter Gulacsi den Winkel recht gut verkürzt. Der Rechtsverteidiger zieht den flachen Pass in die Mitte vor, den Dayot Upamecano für RB zur Ecke klärt.

27' Leipzig spielt weiterhin die zweite Geige, mischt aber zumindest ein wenig besser mit. So kommt es zu einer Flanke von Christopher Nkunku, die Yussuf Poulsen aus kurzer Distanz per Kopf nicht im Tor unterbringt.

25' Wenig später kommt Thiago mittig im Sechzehner zum Schuss, lockt Gulacsi mit dem rechten Fuß nicht wirklich aus der Reserve.

24' Daran schließt sich direkt ein Konter des englischen Meisters an. Thiago schickt Mohamed Salah auf die Reise, der es auf halblinks in die Box schafft und mit seinem Linksschuss an Peter Gulacsi scheitert. Sadio Mane setzt nach, der Ball aber springt ungünstig hoch. In der Folge hat Salah das Bein recht hoch oder das ist eine Abseitsposition von Mane, die da geahndet wird.

23' Jetzt liegt der Ball zu einem Freistoß für die Roten Bullen bereit. Von der linken Seite tritt Christopher Kunku das Kunstleder hoch in den Sechzehner, wo Nathaniel Phillips für Liverpool per Kopf klärt.

21' Inzwischen haben die Sachsen ihre Phasen, dürfen den Ball nun auch längere Zeit in den eigenen Reihen führen. Nach wie vor aber tut sich das Team von Julian Nagelsmann schwer, über die Mittellinie zu gelangen und sich dann vor allem dauerhaft in des Gegners Hälfte zu halten.

19' Nun steht der erste Eckstoß dieser Begegnung an, den Trent Alexander-Arnold für Liverpool herausholt - und dann auch gleich selbst von der rechten Seite hereinbringt. Die Flanke verwertet Diogo Jota ziemlich unbedrängt, köpft aus etwa sieben Metern. Peter Gulacsi muss eingreifen und pariert gut.

17' Soeben wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Zugleich ist die Behandlung von Sadio Mane abgeschlossen, der Sekunden später auf den Rasen zurückkehrt.

15' Nun bietet sich den Reds eine erste Freistoßgelegenheit nach einem Handspiel vom Emil Forsberg. Im linken Halbfeld schreitet Trent Alexander-Arnold zu Tat. Bei dessen hoher Hereingabe geht Peter Gulacsi im Sechzehner kompromisslos zu Werke, räumt dabei unter anderem Sadio Mane ab, der zunächst liegen bleibt.

12' Eine Torchance also haben nun auch die Rasenballer zu Buche stehen. Das sollte Zuversicht für den weiteren Spielverlauf geben. Doch wie es scheint, übernimmt Liverpool danach gleich wieder das Kommando.

10' Dann bringen die Sachsen über einen langen Ball Tempo rein. Christopher Nkunku steckt die Kugel in halblinker Position in die Spitze durch. Dani Olmo und Yussuf Poulsen bekommen die Kugel zunächst nicht unter Kontrolle. Der Spanier setzt dann doch noch zum Linksschuss an, den Alisson pariert.

8' So spielt sich das Geschehen überwiegend in der Leipziger Hälfte ab. Dort setzen sich die Briten fest und geraten somit nicht ansatzweise in die Bredouille, hinten in Schwierigkeiten zu geraten.

6' Thiago hebt den Ball gefühlvoll in den Strafraum. In halbrechter Position steht Sadio Mane völlig frei und nicht im Abseits. Der Angreifer nimmt den Ball mit der Brust an und wuchtet das Ding dann mit dem rechten Fuß über die Querlatte. Die angezeigte Abseitsentscheidung hätte im Falle eines Treffers der VAR-Überprüfung nicht standgehalten.

5' In jedem Fall geht es der englische Meister aktiv an. Nur auf die Verteidigung des 2:0-Vorsprungs sind die Reds nicht aus. So beschäftigt man den Gegner. Leipzig tritt offensiv noch nicht in Erscheinung.

3' In zentraler Position bietet sich Thiago Raum. Der ehemalige Münchener stößt allerdings nicht entschlossen in die Lücke und verzichtet auf den Torabschluss. Der Pass nach rechts findet nicht zu einem Mitspieler.

Champions League: FC Liverpool vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt in der Puskas-Arena in Budapest.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Clement Turpin betraut. Der 38-jährige FIFA-Referee baut auf die Unterstützung seiner französischen Landsleute Nicolas Danos und Cyril Gringore, die als Assistenten zu Werke gehen. Als vierter Offizieller fungiert Frank Schneider.

Vor Beginn | Liverpool hingegen steckt in einer massiven Krise. Jürgen Klopp erlebt seit dem Amtsantritt 2015 und zuletzt so vielen Erfolgen momentan seine schwerste Zeit. Wahrscheinlich sind die Reds sogar froh, nicht in Anfield spielen zu müssen, denn ausgerechnet dort läuft derzeit gar nichts. Zuletzt setzte es zu Hause sechs Niederlagen am Stück. Seit drei Partien gelang nicht einmal ein Tor. Acht Begegnungen ist man ohne Sieg. Der letzte Heimerfolg geht auf Mitte Dezember zurück - ein 2:1 gegen Tottenham. In der Tabelle der Premier League ist der Meister bis auf Rang 8 abgerutscht. Selbst die erneute Qualifikation für die Königsklasse gerät so langsam außer Reichweite. Und nach dem Aus in den nationalen Pokalwettbewerben bleibt die Champions League als letzte Hoffnung, um eine völlig verkorkste Saison noch zu retten.

Vor Beginn | Darüber hinaus geben die Rasenballer im sportlichen Bereich die Hoffnung noch nicht auf. Nach der Hinspielniederlage ließen die Männer von Julian Nagelsmann vier Pflichtspielsiege in Serie folgen. National reihten die Sachsen inzwischen acht Siege aneinander. Die letzte Niederlage setzte es Ende Januar in der Bundesliga beim 1. FSV Mainz 05 (2:3). Dank der aktuell guten Form sind die Roten Bullen in der Tabelle bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Bayern München herangerückt.

Vor Beginn | Wie im Hinspiel gehen die beiden Kontrahenten erneut in der Puskas Arena von Budapest zu Werke. Nominell Heimrecht genießt der FC Liverpool, der bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Das erneute Ausweichen in Ungarns Hauptstadt wurde von der UEFA angestoßen und liegt in der britischen Corona-Mutation begründet, auf die deutsche Behörden mit strengen Restriktionen reagieren. Die Sachsen müssten bei der Wiedereinreise in Quarantäne. Und das wollte der Verein umgehen, bezahlt allerdings auch teuer dafür. Neben der Beteiligung an den grundsätzlichen Kosten für die Austragung der Partie wurde RB zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von zehn Prozent des Startgeldes an den Gegner verdonnert. Der Betrag dürfte sich bei gut 1,5 Millionen Euro bewegen.

Vor Beginn | Nach der jüngsten Bundesligapartie vom Samstag verändert sich die Leipziger Startelf auf zwei Positionen. Amadou Haidara und Alexander Sörloth finden sich auf der Bank wieder. Dafür dürfen Marcel Sabitzer und Emil Forsberg ran. Im Vergleich zum Hinspiel fehlen Haidara und Jose Angelino (Muskelverletzung) in der Anfangsformation. Deren Plätze nehmen heute Emil Forsberg und Yussuf Poulsen ein.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel in der Premier League am vergangenen Samstag nimmt Jürgen Klopp fünf Veränderungen vor. Anstelle von Rhys Williams, Neco Williams, James Milner, Naby Keita und Xherdan Shaqiri, die sich heute allesamt auf der Bank wiederfinden, rücken Ozan Kapak, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago und Sadio Mane in die Liverpooler Anfangsformation. Mit Blick auf das Hinspiel gibt es drei Umstellungen. Für Jordan Henderson (verletzt), Curtis Jones (Bank) und Roberto Firmino (nicht im Kader) spielen Nathaniel Phillips, Fabinho und Diogo Jota von Beginn an.

Vor Beginn | Dem stellt sich RB Leipzig in folgender Besetzung entgegen: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - Adams, Sabitzer, Kampl, Forsberg, Olmo, Nkunku - Poulsen.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Liverpool geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Thiago - Salah, Jota, Mane.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Achtelfinale zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig.

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute live verfolgen: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Liverpool

Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Thiago - Mane, Salah, Jota

Bank: Adrian, H Davies, Milner, Keita, Chamberlain, Jones, Tsimikas, Shaqiri, Origi, B Davies, R Williams, N Williams

RB Leipzig setzt auf folgende Aufstellung

Gulcsi - Adams, Mukiele, Upamecano, Klostermann - Nkunku, Kampl - Sabitzer, Forsberg, Dani Olmo - Poulsen

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Liverpool ist noch nie in der K.o.-Phase der Königsklasse (Landesmeister-Pokal/Champions League) ausgeschieden, wenn man das Hinspiel auswärts gewonnen hat – beide Achtelfinal-Duelle gewonnen haben sie allerdings zuletzt 2008-09 gegen Real Madrid.

Liverpool ist das 3. englische Team, gegen das RB Leipzig seit Beginn der letzten Champions League-Saison auswärts antreten muss (die anderen waren die Spurs und Man Utd), gegen United kassierten sie dabei im Old Trafford ihre bisher höchste Europapokal-Niederlage (0-5 im letzten Oktober).

Dies ist das 21. Mal, das Liverpool im Europapokal Gastgeber für ein deutsches Team ist. In den bisherigen 20 Heimspielen ist man ungeschlagen (S16 U4) und erzielte dabei 52-9 Tore.

Nur 4 der 12 Siege von Leipzig in der Champions League wurden mit mehr als einem Tor Abstand erzielt (33 %), allerdings gelang ihnen ihr letzter Sieg mit 2+ Toren Abstand in der K.o.-Phase gegen ein englisches Team (3-0 gegen die Spurs im Achtelfinal-Rückspiel 2019-20).

Seit er mit Borussia Dortmund 2012-13 im Endspiel der Champions League gegen Bayern München den Kürzeren gezogen hatte, ist Liverpools Trainer Jürgen Klopp in seinen 3 Duellen gegen deutsche Gegner ungeschlagen (S2 U1). Alle 3 Partien gab es im Achtelfinale.

Liverpool hat sein letztes Heimspiel in der K.o.-Phase der Champions League verloren: im März 2020 mit 2-3 n.V. gegen Atlético Madrid. 2 Champions League-Heimniederlagen in Folge in der K.o.-Phase gab es in Anfield zuletzt zwischen 2006 und 2007 unter Rafael Benítez (0-2 gegen Benfica und 0-1 gegen Barcelona).

Seit dem Start der Saison 2017/18 ist Liverpools Roberto Firmino 1 von nur 3 Spielern, die in der Champions League sowohl zweistellig trafen (15 Tore) als auch eine zweistellige Anzahl an Toren vorbereiteten (11) – das schafften sonst nur Lionel Messi und Kylian Mbappe.

Leipzigs Angeliño war in dieser Champions League-Saison an 6 der 11 Tore seines Teams beteiligt (3 Tore und 3 Assists) – nur Marcel Sabitzer hatte bisher in einer Saison mehr Torbeteiligungen für die Sachsen (7 in der Saison 2019-20).

Mohamed Salah ist mit 23 Treffern in 40 Spielen der beste Torschütze Liverpools in der Champions League. Sollte ihm gegen Leipzig ein Doppelpack gelingen, wäre er der zweitschnellste Spieler eines englischen Klubs, der in der Königsklasse auf 25 Tore kommt. Angeführt wird diese Statistik von Ruud van Nistelrooy (Manchester United, 27 Spiele).

Basierend auf der Qualität seiner Schüsse, hat Emil Forsberg vor den Rückspielen den höchsten Wert aller Leipziger Spieler bei den erwarteten Toren (xG, 3) – allerdings hat er bei nur einem erzielten Treffer auch die größte negative Differenz aller Spieler im Wettbewerb zwischen den erwarteten Toren und den tatsächlich erzielten Toren (-2).

FC Liverpool vs. RB Leipzig jetzt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

RB Leipzig braucht gegen den FC Liverpool eine mittelgroße Überraschung, um noch ins Champions-League-Viertelfinale einzuziehen. Gelingt der Coup jedoch, wäre die Saison der Reds endgültig misslungen.

Budapest/Berlin ( SID ) Jürgen Klopp und der FC Liverpool als leichte Beute? Nein, Julian Nagelsmann wollte den schwer angezählten Meister aus England vor der großen Aufholjagd keinesfalls unterschätzen. "Es ist für uns eigentlich scheißegal, ob Everton, Fulham oder wer auch immer da gewonnen hat. Das hat auf das Spiel keinen Einfluss", beteuerte der Trainer von RB Leipzig vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr).

0:2 war RB im ersten Duell im Februar, das wie das Rückspiel coronabedingt in Budapest stattfand, unterlegen. Da kümmerte es Nagelsmann kaum, dass die Reds in der Premier League mit zuletzt sechs Heimpleiten die Qualifikation für die Königsklasse zu verspielen drohen. "Wir thematisieren das nicht, denn wir haben das Hinspiel verloren", sagte der Leipzig-Coach: "Daher sind wir aktuell der Verlierer des Duells. Es geht darum, am Ende vielleicht der Gewinner zu sein."

Erst am vergangenen Sonntag hatten Liverpool und Welttrainer Klopp zu Hause an der Anfield Road mit 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FC Fulham verloren. Klopp wirkte danach niedergeschlagen und versuchte, den Fokus auf die letzte Titelchance in der Königsklasse zu lenken. "Gott sei Dank spielen wir jetzt in einem anderen Wettbewerb", hatte der Teammanager nach der Fulham-Partie gesagt und warnte vor Leipzig: "Sie werden nicht aufgeben, nur weil sie 0:2 zurückliegen. Es wird schwer." Dennoch ist Klopp zum Weiterkommen verdammt, wenn er die Saison irgendwie retten will.

In allen englischen Pokal-Wettbewerben ist Liverpool raus, in der Liga liegen die Reds sieben Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Nagelsmann hatte sogar etwas Mitleid mit dem Königsklassen-Sieger von 2019. "Dass ich da ein bisschen mitfühlen kann, ist normal", sagte er: "Das ist eine harte Zeit. Erst recht, wenn man völlig zu Recht erfolgsverwöhnt war." Liverpool sei dennoch weiterhin eine "Weltklasse-Mannschaft mit einem Weltklasse-Trainer", die laut Nagelsmann den Umschwung packen werde: "Dafür sind die Spieler zu gut und der Trainer erst recht."

Damit der Aufwärtstrend nicht schon gegen Leipzig startet, forderte Nagelsmann von seiner Mannschaft höchste Konzentration. Schließlich hatten zwei individuelle Fehler von Kapitän Marcel Sabitzer und Verteidiger Nordi Mukiele im Hinspiel beide Liverpooler Tore begünstigt.

"Die dürfen uns einfach nicht passieren auf dem Niveau. Erst recht nicht mit der Bürde des 0:2", forderte Nagelsmann. Insgesamt brauche es "eine Mischung aus der nötigen Angriffslust, Demut und Cleverness", wie Nagelsmann meinte, um Klopp das Viertelfinal-Ticket doch noch zu entreißen.

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson - Thiago, Wijnaldum, Jones - Salah, Jota, Mane. - Trainer Klopp

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Klostermann - Adams, Sabitzer, Kampl, Haidara - Olmo, Nkunku - Poulsen. - Trainer: Nagelsmann

FC Liverpool vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER: Das CL-Achtelfinale im Überblick