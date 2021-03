Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Das Rückspiel zwischen Manchester City und Borussia M'Gladbach steht auf dem Programm. Aber wo ist das Duell im TV und im LIVE-STREAM zu sehen?

Nach dem 2:0 im Hinspiel kann sich Manchester City große Hoffnungen machen, gegen Borussia Mönchengladbach ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Doch können die Skyblues ihren Vorsprung auch tatsächlich über die Zeit bringen?

Gladbach hat seit der Verkündung, dass Trainer Marco Rose den Verein nach der Saison in Richtung Borussia Dortmund verlassen wird, mit einer Formkrise zu kämpfen. Erst am Freitag mussten sich die Fohlen mit 1:3 gegen den FC Augsburg geschlagen geben.

Auf der anderen Seite steht mit Manchester City der souveräne Tabellenführer in der englischen Premier League. Gegen Abstiegskandidat FC Fulham gewann die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola am Wochenende mit 3:0.

Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Infos zur Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften.

Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach live: Die Champions League in der Übersicht

Begegnung Manchester City - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Champions League, Achtelfinale Datum Dienstag, 16. März 2021 | 21 Uhr Stadion Puskas-Arena, Budapest

Bild: Getty Images

Champions League: Wer zeigt / überträgt Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach live im TV?

Wenn Ihr die Champions League am Dienstag live im TV erleben möchtet, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die Begegnung zwischen Manchester City und Borussia M'Gladbach ist nämlich ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Schon ab 19.30 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport 2 HD von Moderator Michael Leopold und den beiden Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer auf den Abend einstimmen lassen. Auf dem gleichen Kanal wird anschließend auch das Einzelspiel übertragen.

Möchtet Ihr Manchester City gegen Borussia M'Gladbach lieber in der Konferenz erleben, solltet Ihr auf Sky Sport 1 HD umschalten. Dort könnt Ihr sowohl dieses Aufeinandertreffen als auch Real Madrid gegen Atalanta Bergamo parallel verfolgen.

Für beide Varianten benötigt Ihr allerdings das Sport-Paket des Senders. Dieses kostet im Jahresabo derzeit 17,50 Euro monatlich. In Kombination mit dem Bundesliga-Paket von Sky zahlt Ihr in den ersten zwölf Monaten allerdings nur 30 Euro monatlich.

Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach: Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Solltet Ihr am Dienstag keinen Fernseher in Reichweite haben, müsst Ihr deshalb aber nicht auf die Champions League verzichten: Sky hat mit Sky Go und Sky Ticket nämlich auch zwei hauseigene Streamingdienste für Euch im Angebot.

Für alle, die schon Sky-Kunde sind, ist Sky Go zu empfehlen: Mit der Kundennummer und Eurer persönlichen Login-PIN könnt Ihr Euch beim Streamingdienst anmelden und diesen bei einem laufenden Vertrag sogar kostenlos nutzen.

Habt Ihr Sky bislang nicht gebucht, sei Euch Sky Ticket ans Herz gelegt, denn: Im Gegensatz zu einem normalen Sky-Abo lässt sich der Streamingdienst monatlich kündigen. Für das Supersport-Ticket werden Euch 29,99 Euro im Monat berechnet.

Champions League: Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach im LIVE-TICKER von Goal erleben

Die Champions League könnt Ihr jedoch nicht nur im TV und im LIVE-STREAM, sondern auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Das wird bei der Begegnung zwischen Manchester City und Borussia M'Gladbach am Dienstag nicht anders sein.

Bereits ab einer halben Stunde vor Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen. Sobald der Ball im Puskas-Stadion freigegeben wurde, verpasst Ihr mit unserem LIVE-TICKER garantiert keine wichtige Szene.

Bild: MTI

Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 20 Uhr der Fall sein!

Champions League: Die Highlights von Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach auf DAZN sehen

Zwar wird Manchester City gegen Borussia M'Gladbach bei Sky übertragen, auf DAZN habt Ihr aber trotzdem die Möglichkeit, Euch die Highlights der Begegnung anzusehen. Mit dem Probemonat geht das für alle Neukunden des Streamingdienstes sogar kostenlos.

Damit Euch DAZN den ersten Monat schenkt, müsst Ihr Euch nur auf der Webseite registrieren. Anschließend habt Ihr freien Zugang zum gesamten Streamingangebot des Senders, darunter auch viele Spiele der Champions League im LIVE-STREAM.

Hat Euch der Gratismonat gefallen, könnt Ihr Euer Abonnement im Anschluss für 11,99 Euro monatlich verlängern. Bei Abschluss eines Jahresabos könnt Ihr sogar ein bisschen Geld sparen - dann kostet DAZN umgerechnet nur zehn Euro im Monat.

Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht