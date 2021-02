Darum zeigt Sky nicht Gladbach - Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM

Im Achtelfinale der Champions League trifft Borussia Mönchengladbach auf Manchester City. Doch weshalb zeigt Sky das Spiel nicht live in voller Länge?

Heute Abend trifft Borussia Mönchengladbach im Achtelfinale der Champions League auf Manchester City. Die Partie wird um 21 Uhr in Budapest angestoßen.

Mönchengladbach schreibt Vereinsgeschichte: Zum ersten Mal überhaupt stehen die Gladbacher im Achtelfinale der Champions League. Mit Manchester City haben die Fohlen den wohl stärksten Gegner zugelost bekommen, die Elf von Trainer Pep Guardiola dominiert zur Zeit jedes Team nach Belieben in der Premier League. Kann Gladbach heute für eine Überraschung sorgen? Noch dringender ist allerdings die Frage, wo das Spiel in voller Länge gezeigt wird, wenn Sky keine Übertragungsrechte besitzt?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, weshalb Sky Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute nicht live in voller Länge im TV überträgt.

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinale) Begegnung Borussia Mönchengladbach - Manchester City Datum Mittwoch, 24. Februar 2021 Uhrzeit 21 Uhr Ort Budapest

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live sehen: So wird die Champions League übertragen

In dieser Spielzeit wird jedes Spiel der Champions League live und über die vollen 90 Minuten im TV und LIVE-STREAM übertragen. Wie Ihr wahrscheinlich wisst, wird schon seit längerer Zeit keine CL-Partie mehr im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte und zeigen zusammen jede Partie live.

Deshalb überträgt Sky nicht Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City in voller Länge

Sky und DAZN teilen sich pro Spieltag die Übertragungsrechte auf. Im Achtelfinale finden dienstags und mittwochs jeweils zwei Partien gleichzeitig statt, Sky und DAZN zeigen davon immer eine exklusiv als Einzelspiel. Zusätzlich dazu wird Sky die Champions-League-Konferenz übertragen.

Heute ist es so, dass DAZN Gladbach gegen City als Einzelspiel zeigen wird, das Parallelspiel zwischen Atalanta Bergamo und Real Madrid läuft dann bei Sky. Alle Details zum Streamingdienst DAZN und wie die Übertragung der Königsklasse heute Abend ablaufen wird, erklären wir genauer im nächsten Abschnitt.

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

DAZN, ein Streamingdienst aus Ismaning, wird Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live und über die vollen 90 Minuten exklusiv im LIVE-STREAM übertragen. Ab 20.30 Uhr wird der Stream online gehen. Alex Schlüter übernimmt die Vorberichterstattung, Jan Platte und Sandro Wagner werden das Spiel kommentieren. Wer DAZN noch nicht abonniert hat, der kann das für einen Monat lang gratis machen, danach kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Ihr könnt die Champions League via DAZN auch auf Eurem Fernseher schauen. Wer einen Smart-TV besitzt, kann sich dafür die DAZN-App herunterladen. Wer über einen herkömmlichen TV verfügt, kann seinen Laptop oder seine Konsole mit einem HDMI-Kabel an das Gerät anschließen und die Königsklasse so über den großen Bildschirm schauen.

Hier haben wir alle wichtigen Links zum Download:

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live in der Konferenz im TV

Sky-Abonnenten können das Gladbach-Spiel heute auch verfolgen - allerdings nur als Teil der Konferenz. Da DAZN das Einzelspiel exklusiv zeigt, müsst Ihr also mit der Konferenz vorliebnehmen. Ab 19.30 Uhr geht Sky auf Sky Sport 1 mit den Vorberichten auf Sendung. Michael Leopold wird die Sendung moderieren, als Experten sind Dietmar Hamann und Erik Meijer zu Gast.

In der Konferenz wird das Spiel von Kai Dittmann kommentiert. Alle Informationen zu einem Sky-Abo und den damit verbundenen Kosten findet Ihr auf der Webseite des Senders.

Quelle: Getty Images

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute in der Konferenz sehen: LIVE-STREAM

Selbstverständlich wird Sky die Champions-League-Konferenz heute auch im LIVE-STREAM übertragen. Die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket stehen Euch dafür zur Verfügung - je nachdem, ob Ihr Sky bereits abonniert habt oder nicht. Als Sky-Kunde habt Ihr automatisch Zugriff auf Sky Go, wer also über einen Sky-Receiver verfügt, der kann das Programm auch von unterwegs aus streamen.

Sky Ticket hingegen setzt den Besitz eines Sky-Receivers nicht voraus, im Gegenteil: Wer spontan die Konferenz schauen möchte, der kann das über das Ticket machen. Genauere Informationen dazu gibt es unter diesem Link.

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, um die Königsklasse heute Abend zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit erfahrt Ihr dort auf schriftlichem Wege alles Wichtige über das Spiel aus Budapest - zusätzlich gibt es interessante Fakten und Statistiken zur Champions League.

Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City: Alle Übertragungen