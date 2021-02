Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Auf Leipzig wartet ein absoluter Kracher im Achtelfinale der Champions League. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Hinspiel live verfolgen könnt.

Endlich wieder Champions League - und dann auch noch mit einem absoluten Highlight: RB Leipzig trifft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Liverpool. Angestoßen wird am Dienstagabend um 21 Uhr in Budapest.

Das Duell zwischen Leipzig und Liverpool stand in den vergangenen Wochen nicht nur wegen der sportlichen Brisanz in den Schlagzeilen. Die coronabedingten Einreisebeschränkungen in Deutschland ließen die Austragung des Duells nämlich wackeln.

Gespielt wird nun doch, allerdings in Ungarn. Kritiker bemängeln, die UEFA ließe die Top-Klubs dabei im Stich. Trotz aller Querelen will sich der letztjährige Halbfinalist aus Leipzig nun eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Liverpool verschaffen.

Leipzig gegen Liverpool dürft Ihr keinesfalls verpassen! Lest Euch deshalb alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM: Das Achtelfinale im Überblick

Begegnung RB Leipzig - FC Liverpool Wettbewerb Champions League, Achtelfinale, Hinspiel Datum Dienstag, 16. Februar 2021 | 21 Uhr Ort Puskas Arena, Budapest (Ungarn)

Champions League: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale zwischen RB Leipzig und FC Liverpool im LIVE-STREAM?

Die Champions League wird in dieser Saison bei zwei Anbietern gezeigt. Pay-TV-Sender Sky und Streaming-Dienst DAZN teilen sich dabei die Übertragungen auf. Wer von beiden zeigt also Leipzig gegen Liverpool? Goal klärt auf.

DAZN zeigt / überträgt das Achtelfinale zwischen RB Leipzig und FC Liverpool im LIVE-STREAM

Die Antwort ist eindeutig: RB Leipzig gegen FC Liverpool läuft live und in kompletter Länge bei DAZN. Das Portal hat das Duell via LIVE-STREAM im Programm.

30 Minuten vor Anpfiff, also um 20.30 Uhr, geht DAZN auf Sendung. Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner führen Euch durch den Abend.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Solltet Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein, steht Euch das Abo sogar erst einmal kostenlos zum Testen zur Verfügung.

Erst nach dem Gratismonat wird eine Gebühr fällig. Dann kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo. Alle Details zu den Kosten findet Ihr hier.

RB Leipzig vs. FC Liverpool auf DAZN - die Übertragung im Überblick:

Sender: DAZN

DAZN Übertragung ab: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sandro Wagner



Champions League: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale zwischen RB Leipzig und FC Liverpool live im TV?

Das Achtelfinale ist live auf DAZN zu sehen und auf mobilen Geräten wie dem Smartphone, Tablet oder Laptop empfangbar. Doch auch auf dem Fernseher könnt Ihr Leipzig gegen Liverpool verfolgen. Goal erklärt Euch, wie das geht.

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool auf dem Smart-TV

Der LIVE-STREAM von DAZN ist auf so gut wie allen Smart-TV-Geräten abrufbar. Sucht einfach im App-Store Eures Fernsehers nach "DAZN" und ladet die App kostenlos herunter.

Anschließend könnt Ihr Euch mit Eurem Konto einloggen und den LIVE-STREAM abrufen. Wer noch kein Abo besitzt, findet hier noch mal alle Informationen zur Anmeldung.

Zeigt / überträgt Sky RB Leipzig vs. FC Liverpool live im TV?

Sky ist der zweite Anbieter, der Spiele der Champions League live im Programm hat. Das Duell zwischen Leipzig und Liverpool läuft dort in der Konferenz zusammen mit FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain.

Ab 19.30 Uhr sendet der Pay-TV-Kanal Sky Sport 1 (HD) Vorberichte zur Konferenz der beiden Spiele. Moderator Sebastian Hellmann, Experte Lothar Matthäus sowie Erik Meijer stimmen auf den Champions-League-Abend ein.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool live: Die Aufstellungen

Wen stellen die Trainer Julian Nagelsmann und Jürgen Klopp in die Startelf?

Die Antwort findet Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool live: Das Achtelfinale im LIVE-TICKER

Goal informiert Euch per LIVE-TICKER über das Geschehen in Budapest - und das völlig kostenlos. Hier müsst Ihr Euch weder registrieren noch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Tore, Assists, Karten, Wechsel und alle anderen wichtigen Spielszenen werden dort ausführlich geschildert. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Liverpool im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick