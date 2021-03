Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Der FC Liverpool und RB Leipzig treffen im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals aufeinander. Wer zeigt die Partie? Die Antwort gibt es hier.

Es geht weiter in der Champions League: Der FC Liverpool trifft im Achtelfinal-Rückspiel auf RB Leipzig. Das Spiel wurde aufgrund der Corona-Situation erneut nach Budapest verlegt. Anstoß in der Puskas Arena ist am Mittwoch um 21.00 Uhr.

Für Jürgen Klopp und die Reds ist es national eine Saison zum Vergessen. Am Sonntag kassierte Liverpool in der Premier League die sechste Heimpleite nacheinander und verliert die Champions-League-Plätze immer weiter aus den Augen. Es scheint, als müsste Liverpool die Königsklasse gewinnen, um sich für die Ausgabe in der kommenden Saison zu qualifizieren.

RB Leipzig dagegen spielt in den nationalen Wettbewerben eine herausragende Spielzeit. Im DFB-Pokal erreichten die Sachsen das Halbfinale, in der Bundesliga ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann mittendrin im Titelkampf. International hingegen droht nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Liverpool das Aus. Aufgrund der Formkrise der Liverpooler sollte Leipzig aber noch nicht abgeschrieben werden.

FC Liverpool gegen RB Leipzig, das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Goal liefert Euch alle Informationen zum Spiel.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live? Die Champions League im Überblick

BEGEGNUNG FC Liverpool vs. RB Leipzig WETTBEWERB Champions League | Achtelfinal-Rückspiel ORT Puskas Arena | Budapest ANSTOSSZEIT Mittwoch, 21.00 Uhr (hier im LIVE-TICKER) HINSPIEL RB Leipzig vs. FC Liverpool 0:2 (0:0)

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live im TV? So wird die Champions League übertragen

Jürgen Klopp gegen Julian Nagelsmann, Liverpool vs. Leipzig: Die Partie verspricht ein echter Leckerbissen zu werden. Alle Infos, wer das Spiel im TV überträgt, findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live? Die Übertragung der Champions League im Pay-TV bei Sky

Die Übertragungsrechte der Champions League liegen noch bis Saisonende bei dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Die Partie zwischen Liverpool und Leipzig ist dabei im TV exklusiv bei Sky zu sehen.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live? So läuft die Sky-Übertragung ab

Die Vorberichterstattung zu den Spielen beginnt wie gewohnt bereits um 19.30 Uhr, Lothar Matthäus ist als Experte mit dabei. Das Einzelspiel zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig ist dann ab 20.50 Uhr exklusiv auf Sky Sport 2 zu sehen, Kommentator ist Wolff Fuss.

Wer die Konferenz bevorzugt, um auch die wichtigsten Szenen des Parallelspiels zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona mitzubekommen, der ist ebenfalls bei Sky richtig. Die Konferenz gibt es auf Sky Sport 1.

Einzelspiel: Sky Sport 2

Sky Sport 2 Konferenz: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Kommentator Einzelspiel: Wolff Fuss

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live? So empfange ich Sky

Um die Begegnung zwischen Liverpool und Leipzig im klassischen TV nutzen zu können, ist ein Abonnement bei Sky notwendig. Die Champions League ist beim Unterföhringer Sender Bestandteil des Sport-Paketes. Hier habt Ihr zwei Abo-Möglichkeiten, zwischen denen Ihr auswählen könnt.

Das klassische Sport-Paket umfasst sämtliche Sport-Angebote von Sky, ausgenommen ist davon aber die Bundesliga. Diese ist Teil eines eigenen Pakets bei Sky. Wenn Ihr nun auf die Bundesliga verzichten könnt, dann ist das Sport-Paket mit Champions League, DFB-Pokal, Premier League, Formel 1, Tennis und vielem mehr für 17,50 Euro monatlich zu haben.

Wollt Ihr Euch das komplette Sport-Erlebnis von Sky inklusive der Bundesliga nach Hause holen, dann kostet euch das Kombi-Paket 30 Euro im Monat.

Alle Infos zu den Sky-Paketen gibt es hier.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live? Die Übertragung im LIVE-STREAM

Neben dem klassischen TV ist die Partie natürlich auch im LIVE-STREAM zu verfolgen. Alles Wissenswerte dazu folgt jetzt.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wenn Ihr bereits Sky-Kunde seid, dann habt Ihr auch Zugriff auf Sky Go. Der Streamingdienst ist Teil jedes Abonnements und erlaubt es Euch, von unterwegs oder per Second Screen via Internet auf die Inhalte Eures Abos zuzugreifen.

Alles, was Ihr dafür benötigt, ist ein Smartphone/Tablet oder ein einfacher Computer. Einfach die App auf das Endgerät herunterladen und schon könnt Ihr die Inhalte nutzen.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Ihr seid kein Sky-Abonnent, wollt das Spiel aber dennoch sehen? Dann habt Ihr noch die Möglichkeit über Sky Ticket.

Über den Streamingdienst könnt Ihr Euch ohne Vertragsbindung die Inhalte von Sky sichern und entscheidet dabei selbst über die Laufzeit und das Programm. Um die Champions League in den Einzelspielen zu sehen, benötigt Ihr ein sogenanntes Supersport-Ticket.

Hier könnt Ihr zwischen Tages-, Monats- oder Jahresticket entscheiden. Supersport-Tickets bieten Euch Zugriff auf alle Sport-Inhalte von Sky. Das einfache Monatsticket gibt es bereits für 9,99 Euro, die Champions League zum Beispiel gibt es über dieses Angebot aber nur in der Konferenz. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. RB Leipzig live? Darum kommt das Spiel nicht bei DAZN

Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen sowohl bei Sky als auch bei DAZN. Sky zeigt dabei pro Tag eine Partie live und exklusiv sowie alle Spiele in der Konferenz. DAZN zeigt im Gegenzug alle anderen Partien des Tages im Einzelspiel. Im Achtelfinale, wo pro Tag zwei Spiele ausgetragen werdne, bedeutet das: Bei DAZN ist das Parallelspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona zu sehen.

Bei DAZN bekommt Ihr jedoch schon recht zügig nach Abpfiff die Gelegenheit, auf die Höhepunkte aller Spiele zuzugreifen. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann das Angebot einen Monat lang völlig kostenfrei testen.

DAZN zeigt neben internationalem und nationalem Fußball auch viele weitere Sportarten. Dazu gehören NBA, NHL, Darts, Tennis, Rugby und vieles mehr. Wenn Euch das Angebot im Probemonat überzeugt, kostet das Monatsabo danach 11,99 Euro. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben.

Hier geht's zum Gratismonat

