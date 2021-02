Fußball heute LIVE: Atletico Madrid vs. FC Chelsea im TV und LIVE-STREAM - so wird die Champions League übertragen

Der FC Chelsea und Atletico Madrid treffen im Achtelfinale der Champions League aufeinander. Goal erklärt, wie Fußball heute LIVE übertragen wird.

Achtelfinale in der Champions League! Auch der FC Chelsea und Atletico Madrid sind in der Königsklasse gefragt. Anstoß in der Arena Nationala in Bukarest ist heute um 21 Uhr.

Die beiden Vereine verbindet eine bewegte Geschichte - wenn auch eher neben als auf dem Platz: So waren die beiden Teams in der Vergangenheit oft in Transfers involviert, wie zum Beispiel bei Thibaut Courtois, Fernando Torres oder Alvaro Morata.

Die letzten K.-o.-Spiele auf dem Rasen fanden im Jahr 2014 statt: Im Halbfinale der Champions League konnte sich Atletico Madrid mit 3:1 im Rückspiel (0:0 im Hinspiel) durchsetzen. In Finale gegen Real Madrid folgte dann allerdings eine 1:4-Niederlage.

Schafft der FC Chelsea seine späte Revanche oder triumphieren wieder Atletico Madrid und Trainer Diego Simeone? Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute übertragen wird.

Fußball heute LIVE: FC Chelsea vs. Atletico Madrid - die Begegnung im Überblick

Begegnung FC Chelsea vs. Atletico Madrid Datum Dienstag | 24.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Arena Nationala | Bukarest | Rumänien Cheftrainer FC Chelsea: Thomas Tuchel | Atletico Madrid: Diego Simeone Geschätzter Marktwert Chelsea: 803 Millionen Euro | Atletico Madrid: 769 Millionen Euro Schiedsrichter Felix Brych | Deutschland

Quelle: Getty Images

Fußball heute LIVE: FC Chelsea vs. Atletico Madrid LIVE im TV - so seht ihr die Champions League im Fernsehen

Es ist der beliebteste Wettbewerb bei Spielern und Trainer, und auch Anhänger:innen auf der ganzen Welt schauen ihn sich gerne an: Die UEFA Champions League ist der wichtigste internationale Wettbewerb im Klubfußball.

Es ist also mehr als verständlich, dass sich zu jedem Spiel massenweise Fans vor den Fernseher setzen, gerade in der K.-o.-Phase. Aber wie sieht es heute aus? Wird die Champions League heute LIVE im TV übertragen?

Quick Monday afternoon quiz anyone? 🤓#ATMCHE — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 22, 2021

Chelsea vs. Atletico nicht LIVE im TV: Sky zeigt nicht das Einzelspiel der Champions League

Als Antwort auf diese Frage gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht, natürlich fangen wir mit der schlechten an: Kein TV-Sender überträgt heute das Einzelspiel zwischen Chelsea und Atletico Madrid.

Egal ob im Free-TV oder im Pay-TV: Obwohl es zahlreiche Fernsehsender auf dem deutschen Markt gibt, konnte sich keiner die Übertragungsrechte sichern. Allerdings solltet ihr nicht den Kopf in den Sand stecken: Es gibt nämlich eine (kostenlose) Alternative - und damit kommen wir zur guten Nachricht.

Chelsea gegen Atletico Madrid wird übertragen: Die Übertragung auf DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt heute die Champions League und zeigt Chelsea vs. Atletico. Wie immer bei wichtigen Spielen sind die Plätze an den Mikrofonen hochkarätig besetzt, die Begegnung heute wird so übertragen:

Anbieter : DAZN

: DAZN Beginn der Übertragung: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentar : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Ralph Gunesch

FC Chelsea vs. Atletico Madrid auf dem Fernseher: So läuft DAZN auf dem TV

Viele Fans sind es gewohnt, die Fußballspiele an genau einem Ort zu schauen: im Wohnzimmer, auf dem Sofa, mit Blick auf dem Fernseher an der Wand. Wie soll aber das möglich sein, wenn ein Streamingdienst und kein TV-Sender die Champions League überträgt?

Die Lösung ist simpel: Mit einem Smart-TV, also einem modernen Fernseher mit stabiler Internetverbindung, könnt ihr DAZN einfach benutzen: Kostenlose DAZN-App herunterladen, anmelden / kostenlos registrieren und schon steht dem Fußballabend nichts mehr im Wege!

Fußball heute LIVE - Pay-TV überträgt die Konferenz der Champions League: So wird die Sky-Konferenz ablaufen

Es gibt noch eine weitere Alternative, und die beinhaltet sogar deutsche Beteiligung: Sky bietet nämlich wieder die Konferenz an. Neben dem Spiel Chelsea vs. Atletico ist da heute Lazio Rom vs. FC Bayern München zu sehen. Hier erfahrt ihr, wie man ein Sky-Paket bucht.

Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Begegnungen : Lazio Rom - FC Bayern München (Kommentar: Frank Buschmann) Atlético Madrid - FC Chelsea (Kai Dittmann).

: Moderation : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Experten : Lothar Matthäus und Erik Meijer.

: Lothar Matthäus und Erik Meijer. Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21 Uhr

Quelle: Getty Images

Fußball heute LIVE: FC Chelsea vs. Atletico Madrid wird im LIVE-STREAM übertragen

DAZN überträgt die Champions League - wer die ersten Abschnitte dieser Seite gelesen hat, den dürfte das jetzt nicht mehr überraschen. Ein paar ungeklärt Fragen gibt es aber noch, auf die wir jetzt eingehen.

Fußball heute LIVE: DAZN bietet Chelsea vs. Atletico kostenlos an!

Wir haben es bereits gespoilert, nun stellen wir ihn ausführlich vor: Der DAZN Probemonat ist eine kostenlose Möglichkeit, auf das gesamte DAZN-Programm zuzugreifen! Egal welches Event, mit dem Probemonat könnt ihr es gratis sehen.

Dabei kann der Gratismonat mehr als das: Er ist nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich. Wenn ihr also keine Lust darauf habt, nach dem Monat ein kostenpflichtiges Abonnement einzugehen, könnt ihr einfach kündigen!

Fußball heute LIVE: Mehr als 8.000 LIVE-Events pro Jahr - so günstig ist nur DAZN

Der Probemonat hat euch so sehr überzeugt, dass ihr weiterhin DAZN-Kund:in bleiben wollt? Das passiert vielen, schließlich ist das Programm des Streamingdienstes auch einfach stark!

Um ein Abonnement abzuschließen, müsst ihr aus zwei Optionen wählen: dem Monatsabo und dem Jahresabo. Diese unterscheiden sich nicht im Programm, sondern nur in Laufzeit und Kosten.

Monatsabo Monatliche Kündigung möglich Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat Jahresabo Jährliche Kündigung möglich Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr

Chelsea vs. Atletico und Lazio vs. Bayern in der Konferenz heute LIVE: So geht Sky Go & Sky Ticket

Ihr wollt die Konferenz im LIVE-STREAM sehen? Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Sky Go und Sky Ticket. Die Tabelle zeigt euch die Unterschiede der beiden Portale.

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen von Atletico Madrid und dem FC Chelsea

Die Aufstellungen werden etwa eine Stunde von Anpfiff veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig in diesen Artikel, um rechtzeitig zu wissen, wen Thomas Tuchel und Diego Simeone aus dem Hut gezaubert haben.

Fußball heute LIVE: So wird FC Chelsea vs. Atletico Madrid im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Quelle: Getty Images