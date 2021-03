Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen den FC Porto im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

In der Champions League will Juventus Turin gegen den FC Porto das Ergebnis aus dem Hinspiel drehen. Aber wer zeigt das Duell im TV und LIVE-STREAM?

In der Champions League steht Juventus Turin gegen den FC Porto mit dem Rücken zur Wand: Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel muss der italienische Rekordmeister gewinnen, um in die nächste Runde, das Viertelfinale, einzuziehen. Anstoß ist am Dienstag um 21 Uhr in Turin.

Juventus hat am Wochenende einen Rückstand gegen Lazio Rom gedreht und am Ende einen ungefährdeten 3:1-Erfolg eingefahren. Zwar hat die Alte Dame in der Serie A noch immer sieben Punkte Rückstand auf Inter Mailand, durch den Sieg die Tabellenspitze aber weiterhin im Blick.

Im Pokal musste sich der FC Porto zuletzt gegen Sporting Braga geschlagen geben. In der Primeira Liga hat die Mannschaft von Sergio Conceicao dagegen am Samstag mit 2:0 gegen Gil Vicente gewonnen. In der Tabelle liegt man zehn Punkte hinter Tabellenführer Sporting Lissabon.

Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League zwischen Juventus Turin und dem FC Porto im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Königsklasse und verrät Euch die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

Juventus Turin gegen den FC Porto: Die Champions League in der Übersicht

Begegnung Juventus Turin - FC Porto Wettbewerb Champions League, Achtelfinale Datum Dienstag, 9. März 2021 | 21 Uhr Stadion Juventus Stadium, Turin

Quelle: Getty Images

Champions League: Wer zeigt / überträgt Juventus Turin gegen den FC Porto im LIVE-STREAM?

Der Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die Mehrheit aller Spiele der Champions League gesichert. Somit wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und dem FC Porto am Dienstag im LIVE-STREAM auf DAZN zu sehen sein.

Um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Daniel Herzog zu den Vorberichten und versorgt Euch mit allen Infos, die Ihr benötigt, um bestens informiert in die Übertragung zu starten. Danach übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Experte Benny Lauth am Mikrofon.

Der LIVE-STREAM lässt sich jedoch nur anschauen, wenn Ihr Euch bei DAZN registriert habt. Als Neukunde seht Ihr den Streamingdienst im ersten Monat sogar kostenlos. Nach dem Probemonat könnt Ihr Euer Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern.

Juventus Turin gegen den FC Porto: Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV?

Zwar handelt es sich bei DAZN um einen Streamingdienst, deshalb müsst Ihr jedoch nicht auf eine Übertragung im TV verzichten. Wenn Ihr im Besitz eines Smart-TVs seid, könnt Ihr die kostenlose DAZN-App installieren und die Champions League auf dem Fernseher schauen.

Zudem gibt es auch die Möglichkeit, den Laptop über ein HDMI-Kabel mit Eurem Fernseher zu verbinden oder DAZN über Google Chromecast auf Eurer TV-Gerät zu streamen. Zudem gibt es die App des Streamingdienstes auch für Spielekonsolen wie die Playstation.

Ihr möchtet DAZN lieber unterwegs auf einem mobilen Endgerät schauen? Auch an dieser Stelle ist die kostenlose DAZN-Anwendung die Lösung, die Ihr Euch für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App Store herunterladen könnt.

Champions League: Juventus Turin gegen den FC Porto im LIVE-TICKER von Goal

Für alle, die am Dienstag mobiles Endgerät zur Verfügung haben, um Juventus gegen Porto auf DAZN zu verfolgen, gibt es zudem die Option, das ganze Duell im LIVE-TICKER von Goal zu verfolgen. Wie alle Inhalte auf unserer Seite ist auch dieses Angebot für Euch kostenlos.

Um auch garantiert nichts von den Vorberichten zu verpassen, solltet Ihr Euch bereits eine halbe Stunde vor Anstoß reinklicken. Anschließend halten wir Euch im LIVE-TICKER mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden.

Bild: Getty Images

Juventus Turin gegen den FC Porto: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Champions League: Die Highlights von Juventus Turin gegen den FC Porto auf DAZN

Bei DAZN könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen Juventus Turin und dem FC Porto aber nicht nur im LIVE-STREAM ansehen. Von allen Spielen der Champions League hat der Streamingdienst auch eine Zusammenfassung der besten Szenen im Angebot.

Ihr konntet Euch Juventus gegen Porto nicht live ansehen? Mit DAZN habt Ihr außerdem die Möglichkeit, Euch die komplette Begegnung in der Wiederholung anzusehen. Diese findet Ihr, ebenso wie die Highlights, unmittelbar nach Übertragungsende auf der Plattform.

Juventus Turin gegen den FC Porto: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht