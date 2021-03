Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

PSG steht bereits mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Rückspiels gegen den FC Barcelona.

Paris Saint-Germain trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch auf den FC Barcelona. Ist das Weiterkommen für PSG nur noch Formsache? Anstoß im Prinzenparkstadion ist um 21.00 Uhr.

Die Vorzeichen stehen prächtig für PSG: Das Hinspiel im Camp Nou vor drei Wochen entschied die Startruppe um Kylian Mbappe klar mit 4:1 für sich, das Viertelfinale ist mehr als deutlich schon erkennbar. Doch der Vorjahresfinalist hat seine ganz eigene Historie mit den Katalanen. Fast auf den Tag genau vor vier Jahren drehte Barca zu Hause ein 0:4 aus dem Hinspiel durch ein 6:1 gegen PSG tatsächlich noch um. Die Franzosen dürften also gewarnt sein.

Dass ein derartiges Wunder auch dieses Mal eintritt, ist aber unwahrscheinlich. Barcelona ist sportlich längst nicht mehr auf dem Niveau von damals, zudem steht das Auswärtsspiel jetzt erst an. Ein erneutes "La Remontada" wäre für den frisch gewählten Präsidenten Joan Laporta aber ein grandioses Einstandsgeschenk.

PSG empfängt den FC Barcelona: Goal liefert die Infos, wo das Spiel live im TV und STREAM zu sehen ist.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona live? Die Partie der Champions League im Überblick

BEGEGNUNG Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona WETTBEWERB Champions League | Achtelfinal-Rückspiel ORT Prinzenparkstadion | Paris ANSTOSSZEIT Mittwoch | 21.00 Uhr HINSPIEL FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain 1:4 (1:1)

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Barcelona live? Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Die Champions League bietet stets hochklassige und namhafte Begegnungen. Das Duell zwischen PSG und Barca gehört zweifellos dazu. Wir verraten Euch, wo das Spiel zu sehen ist.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Übertragungsrechte an der europäischen Königsklasse halten noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit die beiden Anbieter Sky und DAZN. Beide teilen sich die Spiele untereinander auf, wobei Sky in den Rückspielen das Erstwahlrecht hat. Die Verteilung ergab schließlich, dass die Partie zwischen PSG und Barcelona live und in voller Länge exklusiv bei DAZN übertragen wird.

Die Vorberichterstattung bei DAZN zu diesem Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Alex Schlüter moderiert die Sendung, als Experte ist Sandro Wagner dabei. Kommentator der Partie gemeinsam mit Wagner ist Spanien-Experte Jan Platte.

So läuft die Übertragung auf DAZN ab

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

The first words of new FC Barcelona president Joan Laporta: pic.twitter.com/z33If9zMPR — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 7, 2021

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona live? Das kostet DAZN

DAZN bietet allerhand Live-Sport, damit jeder Fan auf seine Kosten kommt. Nationaler und internationaler Fußball, Darts, Tennis, Boxen und einiges mehr gehören dazu.

Ein besonderes Angebot macht DAZN all jenen, die noch kein Kunde sind und das Angebot erst einmal testen wollen. Der erste Monat nach Registrierung ist völlig kostenfrei!

Wenn Euch das umfangreiche Angebot von DAZN überzeugt, kostet Euch das Monatsabo anschließend 11,99 Euro im Monat. Wenn Ihr gleich ein Jahresabo abschließt, müsst Ihr 119,99 Euro zahlen. Ihr spart auf den Monat gerechnet also zwei volle Monate.

Hier geht's zum kostenfreien Probemonat

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona live? So empfange ich DAZN

Empfangbar ist DAZN als Streamingdienst über viele verschiedene Endgeräte. Die klassische Browser-Nutzung über den Computer ist dabei ebenso möglich wie der Empfang via mobiler App auf dem Smartphone oder Tablet.

Außerden gibt es die DAZN-App auch für viele weitere Geräte. Eine ganze Reihe von Smart-TVs wird unterstützt, auch die Spielekonsolen PlayStation und Xbox sind mit dabei. Aber auch Nutzer diverser TV-Sticks von Amazon oder Google können sich DAZN bequem herunterladen.

Eine komplette Übersicht über alle unterstützen Geräte gibt es hier.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Barcelona live? Darum kommt das Spiel nicht in voller Länge im TV

Da sich Sky beim Erstwahlrecht der Mittwochspartien für die Live-Übertragung der Partie zwischen dem FC Liverpool und RB Leipzig entschieden hat, ist das Duell zwischen PSG und Barca in voller Länge ausschließlich bei DAZN zu sehen.

Ihr habt aber die Möglichkeit, das Spiel zumindest teilweise in der Konferenz auf Sky zu sehen. Dort bekommt Ihr die wichtigsten Szenen und alle Tore aus Paris auch direkt geliefert. Zudem bietet Sky die Partie ab 0.00 Uhr auf Sky Sport 2 in voller Länge an.

Quelle: Getty Images

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Barcelona live? So empfange ich Sky

Um die Champions League auf Sky sehen zu können - ganz gleich, ob im Einzelspiel oder in der Konferenz - benötigt Ihr ein Abonnement. Die Königsklasse ist dabei entweder als Teil des Sport-Paketes zu bekommen oder im Kombi-Paket gemeinsam mit den Bundesliga-Übertragungen.

Das klassische Sport-Paket, mit dem Ihr auch Zugriff auf den DFB-Pokal, die Premier League, die Formel 1, Tennis, Handball und noch mehr habt, kostet Euch im derzeitigen Angebot monatlich 17,50 Euro. Wenn Ihr auch noch die Bundesliga dazu haben wollt, schlagen 30 Euro zu Buche. Bedenkt aber, dass die Champions League ab Sommer nicht mehr Teil des Sky-Rechtepakets ist.

Wer zeigt / überträgt PSG vs. FC Barcelona live? Die Übertragung der Konferenz im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Ihr seid bereits Sky-Abonnent und gebt Euch bei der Partie zwischen PSG und dem FC Barcelona mit der Konferenz zufrieden? Dann habt Ihr die Möglichkeit, die Übertragung auf Sky über Sky Go zu sehen.

Der Dienst ist bereits Teil des Abonnements und ermöglicht es Euch, alle Inhalte Eures Abonnements zu streamen. Dafür benötigt Ihr entweder einen Computer oder ein Tablet bzw. Smartphone. Einfach die App auf das Gerät laden, einloggen und schon geht es los.

Eine weitere Möglichkeit, die Konferenz zu streamen, ist das Angebot über Sky Ticket. Dabei könnt Ihr selbst entscheiden, welche Angebote von Sky Ihr nutzen wollt. Alle Infos dazu findet Ihr unter diesem Link.

