Atalanta Bergamo vs. Real Madrid heute: TV, LIVE-STREAM und mehr - die Übertragung der Champions League

Atalanta Bergamo und Real Madrid treffen heute im Achtelfinale der Champions League aufeinander. Die Infos zum Spiel gibt es hier.

Atalanta Bergamo empfängt Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Anpfiff in Bergamo ist heute 21.00 Uhr.

Im zweiten Jahr in Folge hat Atalanta Bergamo die K.o.-Runde der Champions League erreicht. Nach einigen Problemen zu Saisonbeginn ist die Offensivmaschine von Trainer Gian Piero Gasperini zuletzt immer besser in Schwung gekommen, am vergangenen Sonntag gelang Bergamo ein klarer 4:2-Erfolg gegen die SSC Neapel. Nationalspieler Robin Gosens traf dabei erneut, der Außenspieler gehört wie im Vorjahr zu den Leistungsträgern.

Deutlich weniger spektakulär, aber immens erfolgreich präsentierten sich die Königlichen aus Madrid in den vergangenen Wochen. Dank vier Ligasiegen in Folge (mit nur einem Gegentor) verkürzte das Team von Trainer Zinedine Zidane den Rückstand auf Tabellenführer Atletico bei einem absolvierten Spiel mehr auf drei Punkte.

Atalanta Bergamo gegen Real Madrid heute live: Goal liefert die wichtigsten Infos zur Partie inklusive TV-Übertragung.

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Atalanta Bergamo vs. Real Madrid WETTBEWERB Champions League, Achtelfinal-Hinspiel ORT Gewiss-Arena, Bergamo ANSTOSSZEIT 21.00 Uhr

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid heute: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky teilen sich noch bis zum Ende der Saison die Übertragungen der Königsklasse untereinander auf. Goal erklärt Euch, wo Ihr das italienisch-spanische Duell sehen könnt.

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Die Übertragung live im TV bei Sky

Diese Begegnung ist im Einzelspiel live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Sender entschied sich bei der Verteilung der Achtelfinalspiele des heutigen Mittwochs für diese Partie.

Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr. Anschließend folgt ab 21.00 Uhr auf Sky Sport 2 die Übertragung des Einzelspiels.

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Das kostet Sky

Um die Champions League auf Sky klassisch im TV verfolgen zu können, ist ein Abonnement nötig.

Wer auf die Bundesliga verzichten kann, der bekommt die Champions League im aktuellen Angebot ab 17,50 Euro monatlich ins Haus. Darin enthalten ist dann aber auch das komplette Sportangebot von Sky, inklusive Formel 1, Tennis und Premier League. Nur die Bundesliga fehlt dann, diese ist in ein separates Paket ausgelagert. Das Kombi-Paket aus Sport und Bundesliga gibt es derzeit ab 30 Euro monatlich.

Alle Infos zu den Sport-Angeboten von Sky

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Das klassische Fernsehen ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, um das Spiel zu sehen. Sky bietet Abonnenten und auch Nicht-Abonnenten die Möglichkeit, das Spiel im Stream zu sehen.

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Die Übertragung bei Sky Go

Wer schon Abonnent bei Sky ist, der kann auf Sky Go zurückgreifen. Der Service ermöglicht es, alle Inhalte des bestehenden Abos ohne zusätzliche Kosten auch über Streaming nutzen zu können.

Hierfür benötigt Ihr entweder ein Smartphone bzw. Tablet oder aber einen Computer bzw. Laptop. Einfach die App herunterladen und schon seid Ihr auch unterwegs dabei.

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Die Übertragung bei Sky Ticket

Ihr wollt kein Sky-Abo abschließen, um das Spiel zu sehen? Dann gibt es noch die Möglichkeit über Sky Ticket.

Der hauseigene Streamingdienst von Sky orientiert sich an anderen Anbietern aus dem Streamingsegment und ist losgelöst vom klassischen TV-Abo. Ihr könnt zwischen verschiedenen Tickets wählen und dadurch bestimmen, welche Inhalte von Sky Ihr sehen wollt.

Um die Champions League in den Einzelspielen sehen zu können, benötigt Ihr ein Supersport-Ticket, das alle Sportübertragungen von Sky beinhaltet. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten: Das Tagesticket, das Monatsticket oder das Jahresticket.

Das Tagesticket kostet 14,99 Euro und ist, wie der Name es sagt, für den entsprechenden Tag gültig. Das Monatsticket ist für 29,99 Euro zu haben und monatlich kündbar. Beim Jahresticket bezahlt Ihr auf den Monat gerechnet 19,99 Euro, der Gesamtpreis für die vollen zwölf Monate ist aber sofort fällig.

Alle Infos zu Sky Ticket

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Die Übertragung bei Sky in der Übersicht

Wann geht es los? Vorberichte ab 19.30 Uhr, Anpfiff um 21.00 Uhr Wo kann ich es im TV sehen? Sky Sport 2 Was kostet das TV-Abo? Sport-Paket ab 17,50 Euro, Kombi-Paket mit Bundesliga ab 30,00 Euro Wo kann ich es im Stream sehen? Sky Go und Sky Ticket Was kostet Sky Ticket? Supersport-Tagesticket: 14,99 Euro

Supersport-Monatsticket: 29,99 Euro

Supersport-Jahresticket: 19,99 Euro im Monat (Gesamtbetrag sofort fällig)

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Die Highlights bei DAZN

Die Höhepunkte aller Champions-League-Spiele gibt es auch bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt heute parallel die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City live, die Höhepunkte von Bergamo gegen Real gibt es aber zeitnah nach Abpfiff auf der Plattform.

Das Abo bei DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabo. Wenn Ihr aber noch kein Kunde seid, habt Ihr die Möglichkeit, ganz entspannt den kostenlosen Probemonat zu nutzen. Einfach hier anmelden und internationalen Live-Sport ansehen.

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: Der LIVE-TICKER von Goal

Natürlich gibt es auch zu dieser Partie unseren LIVE-TICKER. Einfach reinklicken und keine wichtige Szene verpassen.

Zum LIVE-TICKER

Atalanta Bergamo vs. Real Madrid live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen zum Spiel verfügbar sind, findet Ihr diese hier!

