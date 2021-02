Im Achtelfinale der Champions League kommt es am Mittwochabend zum Duell zwischen dem FC Porto und Juventus Turin. Angestoßen wird um 21 Uhr im Estadio do Dragao - der Heimstätte des amtierenden portugiesischen Meisters.

Das Aufeinandertreffen ist auch ein Duell zweier ehemaliger Champions-League-Sieger. Während Porto den Coup in der Saison 2003/2004 mit Trainer Jose Mourinho schaffte, wartet Juve bereits seit 25 Jahren auf eine Wiederholung des Titelgewinns von 1996 (damals 4:2 i.E. gegen Ajax Amsterdam).

Weltstar Ronaldo soll die Durststrecke der Italiener nun endlich beenden. Für ihn wäre der Champions-League-Pokal bereits der sechste seiner Karriere.

Porto gegen Juventus wird am Mittwochabend live übertragen! Goal erklärt, wer das Hinspiel des Achtelfinals live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Fans der Champions League brauchen in dieser Saison zwei Abonnements, um alle Spiele des Wettbewerbs live verfolgen zu können. Sowohl Pay-TV-Sender Sky als auch Streaming-Dienst DAZN haben Partien im Programm. Wer davon zeigt jedoch Porto gegen Juventus? Goal klärt auf.

Der exklusive Anbieter am Mittwochabend lautet Sky. Im Fernsehen läuft Porto gegen Juventus live und in voller Länge auf Sky Sport 2 (HD). Zuschauer sehen das Spiel dort ab 20.50 Uhr live.

Kommentiert wird das Geschehen von Martin Groß. Wer schon früher auf die Champions League eingestimmt werden möchte, kann auf Sky Sport 1 (HD) ab 19.30 Uhr einschalten.

Dort führen Euch Moderator Michael Leopold, Experte Dietmar Hamann sowie Erik Meijer durch den Abend. Das Trio stimmt Euch auf die Konferenz der Mittwochspiele mit Porto gegen Juve und Sevilla gegen Dortmund ein.

FC Porto vs. Juventus Turin live auf Sky - die Übertragung im Überblick:



Das Duell ist nicht nur im TV zu sehen, sondern auch im Internet. Dort könnt Ihr Porto gegen Juventus im LIVE-STREAM via Sky Go und Sky Ticket sehen.

Sky Go ist das kostenlos zugängliche Streaming-Portal für alle TV-Abonnenten von Sky. Hier laufen die Übertragungen im LIVE-STREAM und sind unterwegs via Smartphone, Tablet, Laptop oder PC zugänglich.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Porto gegen Juventus also ab 20.50 Uhr sehen. Die Vorberichte zur Konferenz laufen dort bereits ab 19.30 Uhr.

Wer keine Zeit mehr hat, sich ein TV-Abo bei Sky zuzulegen, ist bei Sky Ticket richtig aufgehoben. Hier könnt Ihr Euch noch spontan und rechtzeitig vor Anpfiff ein Streaming-Abo besorgen und erhaltet damit Zugriff auf den LIVE-STREAM zum Spiel.

Ein Abonnement kostet monatlich ab 19,99 Euro. Alle weiteren Informationen zur Anmeldung findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Das Streaming-Portal DAZN versorgt Euch am Mittwochabend ebenfalls mit einem Spiel der Königsklasse - allerdings nicht Porto gegen Juventus, sondern FC Sevilla gegen Borussia Dortmund.

Um das Duell live sehen zu können, ist ein Abonnement bei DAZN notwendig. Wie Ihr Euch dort sogar erst einmal kostenlos anmelden könnt, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Goal bietet Euch eine Möglichkeit, kostenlos und ohne Abonnement über das Duell informiert zu werden. Auf unserer Webseite findet Ihr einen LIVE-TICKER, der alles Wichtige aus Porto genauestens schildert.

Hier werden die Spielszenen ausführlich beschrieben und mit Statistiken und Analysen untermalt. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

