BVB vs. Villarreal: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - das Testspiel von Borussia Dortmund heute live sehen

Der BVB (Borussia Dortmund) trifft im Testspiel auf den FC Villarreal. GOAL informiert zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Für den BVB steht das finale Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt der Saison 2022/23 an. Gegner ist der FC Villarreal, Champions-League-Halbfinalist der vergangenen Spielzeit. Anpfiff der Begegnung ist am 22. Juli um 19.00 Uhr in der Cashpoint-Arena im österreichischen Altach. Ob Ihr die Begegnung live im Free-TV verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS eventuell zur Verfügung stehen und wo Ihr einen zuverlässigen LIVE-TICKER findet, hat GOAL für Euch recherchiert.

Der Transfersommer des BVB hatte es definitiv in sich, einige Neuzugänge verändern das Gesicht des Teams erheblich. Mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle kamen zwei neue Innenverteidiger, Salih Özcan wechselte aus Köln nach Dortmund und ersetzt den abgewanderten Axel Witsel in der Mittelfeldzentrale. Offensiv sollen Karim Adeyemi sowie Sebastien Haller für Torgefahr sorgen und dabei helfen, die nationale Dominanz des Serienmeisters FC Bayern München zu durchbrechen.

Bevor es am 29. Juli in der 1. DFB-Pokalrunde für den BVB gegen den TSV 1860 München geht, steht allerdings noch das Testspiel gegen den FC Villarreal an. In der vergangenen Saison sorgte der spanische Vertreter europaweit für Aufsehen, als er erst im Halbfinale der Champions League am FC Liverpool scheiterte und in der K.o.-Runde den FC Bayern sowie Juventus Turin ausschaltete. Borussia Dortmund um Cheftrainer Edin Terzic steht somit ein echter Härtetest bevor.

Der BVB trifft im Testspiel auf den FC Villarreal. Wie Ihr live dabei sein könnt, hat GOAL nachfolgend zusammengefasst.

BVB vs. Villarreal heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Infos zum Testspiel von Borussia Dortmund

Begegnung: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal

Wettbewerb: Freundschaftsspiel, Saisonvorbereitung

Datum: 22. Juli 2022, 19.00 Uhr

Austragungsort: Cashpoint-Arena, Altach (Österreich)

BVB vs. Villarreal im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Läuft das Spiel heute live im Free-TV?

Ja, läuft es! Auf den klassischen Sportsendern wie Sport1 oder Eurosport werdet Ihr allerdings nicht fündig.

Dafür aber beim dem österreichischen TV-Sender ServusTV, der auch in Deutschland via Kabel und Satellit empfangbar ist. Dort könnt Ihr das Duell von Dortmund mit dem spanischen Vertreter live sehen.

BVB vs. Villarreal im TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER: Wird das Testspiel heute live im Internet gezeigt?

Für diejenigen unter Euch, die über keinen Fernsehanschluss verfügen und den Auftritt des BVB somit nicht im Free-TV verfolgen können, haben wir an dieser Stelle gute Neuigkeiten. Das Spiel lässt sich nämlich auch via LIVE-STREAM im Internet abrufen.

Besucht dafür einfach die Website von ServusTV. Um Zugriff zu erlangen, benötigt Ihr, anders als bei den klassischen Streamingdiensten wie DAZN oder WOW (ehemals Sky Ticket), weder ein Abonnement noch müsst Ihr Euch registrieren. Einzig eine stabile Internetverbindung ist erforderlich. Alternativ könnt Ihr Euch zudem mit einem Abo bei BVB-TV, das es bereits ab 1,99 Euro pro Monat gibt, einen Zugang zur vereinseigenen Übertragung sichern.

BVB vs. Villarreal heute live in TV und LIVE-STREAM: Wo gibt es Highlights und LIVE-TICKER?

Die Zusammenfassung der Partie gibt es nach Abpfiff ebenfalls auf der Internetseite von ServusTV. Schaut alternativ auf YouTube vorbei, auch dort solltet ihr fündig werden.

Wollt Ihr während der Partie auf dem Laufenden bleiben, checkt einfach unseren LIVE-TICKER von GOAL zu BVB vs. Villarreal aus. Dort halten wir Euch stets auf dem Laufenden, damit Ihr keine spielentscheidenden Aktionen verpasst.

BVB vs. Villarreal heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Überblick zum Saisonstart von Borussia Dortmund

Für Borussia Dortmund startet die Saison 2022/23 mit der Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei 1860 München, eine Woche später steigt der 1. Bundesliga-Spieltag inklusive des Top-Duells gegen Bayer Leverkusen.

22. Juli - BVB gegen FC Villarreal (Testspiel)

29. Juli - BVB gegen TSV 1860 München (1. Runde DFB-Pokal)

30. Juli - BVB gegen Antalyaspor (Testspiel)

6. August - BVB gegen Bayer 04 Leverkusen (1. Bundesliga-Spieltag)

BVB vs. Villarreal: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Übersicht zur heutigen Übertragung des Testspiels