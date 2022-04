FC Bayern München vs. FC Villarreal live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

Ein Sieg ist Pflicht für den FC Bayern, um es noch unter die besten vier Mannschaften Europas schaffen zu können. Im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals empfängt der FCB heute Abend (21 Uhr) den FC Villarreal.

Im Hinspiel vor sechs Tagen musste sich Bayern verdientermaßen mit 0:1 geschlagen geben. Arnaut Danjuma hatte bereits in der 8. Minute das Siegtor für die Spanier erzielt, die nun mit einer guten Ausgangsposition nach München kommen.

Weil die UEFA die Auswärtstorregel vor dieser Saison abgeschafft hat, fällt die Tatsache, dass Bayern auswärts nicht treffen konnte, nicht mehr so stark ins Gewicht. Dennoch müssen die Münchener zwingend gewinnen, um nicht wie im vergangenen Jahr schon im Viertelfinale auszuscheiden.

FC Bayern vs. FC Villarreal live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

FC Bayern München - FC Villarreal Anpfiff: 21 Uhr Tore Aufstellung Bayern Aufstellung Villarreal Gelbe Karten

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Viertelfinalrückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal.

FC Bayern München vs. Villarreal heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Bayern:

Villarreal setzt auf folgende Aufstellung:

FC Bayern vs. FC Villarreal im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Bayern Münchens Niederlage gegen Villarreal im Viertelfinal-Hinspiel dieser Champions-League-Saison waren deren 20. Niederlage im Europapokal gegen ein spanisches Team – gegen Mannschaften von keiner anderen Nation kassierten die Bayern international so viele Niederlagen. Die beiden einzigen Male, dass die Bayern in einer K.o.-Runde der Champions League Hin- und Rückspiel gegen ein Team verloren, war auch gegen ein spanisches Team: jeweils gegen Real Madrid im Halbfinale 2013/14 und im Viertelfinale 2016/17.

Für Villarreal ist es das zweite Auswärtsspiel gegen eine deutsche Mannschaft in der Champions League - das erste Mal verlor das Gelbe U-Boot in der Gruppenphase 2011/12 mit 1-3 gegen Bayern München.

Das letzte Mal, dass der FC Bayern in der K.o.-Phase der Champions League nach einer Hinspiel-Niederlage noch weiterkam, war 2014/15 im Viertelfinale gegen den FC Porto (1-3 A, 6-1 H). Seitdem schieden die Bayern in jedem der fünf Fälle aus, wenn das Hinspiel verloren wurde, vier Mal davon gegen ein spanisches Team (Barcelona, Atletico Madrid und zwei Mal Real Madrid).

Der FC Bayern droht in zwei Saisons in Folge im Viertelfinale der Champions League auszuscheiden, in der Vorsaison passierte dies den Münchnern gegen Paris Saint-Germain. Zuvor waren die Münchner nur bei einer der neun Teilnahmen am Viertelfinale ausgeschieden (2016/17 gegen Real Madrid).

Villarreal-Trainer Unai Emery könnte zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale der Champions League erreichen. Das einzige Mal, als seine Mannschaft zuvor in der K.o.-Phase das Hinspiel gewann (Paris Saint-Germain 4-0 gegen Barcelona in der Saison 2016/17), schied sein Team als erste Mannschaft überhaupt nach einem Hinspiel-Sieg mit mindestens vier Toren noch aus (1-6 A).

Im Viertelfinal-Hinspiel war Villarreal die erste Mannschaft seit Liverpool im Februar 2019, die gegen den FC Bayern München in der Champions League ohne Gegentor blieb. Mehrere Spiele in Folge ohne Treffer gab es für die Bayern zuletzt im Halbfinale 2013/14 gegen Real Madrid. (0-1 auswärts, 0-4 zu Hause).

Nur vier der 22 Schüsse des FC Bayern München im Hinspiel gegen Villarreal gingen auf das Tor – von allen Teams in dieser Champions-League-Saison, die in einem Spiel mindestens 20 Schüsse abgaben, brachte keine andere Mannschaft so wenige Schüsse auf das Tor.

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski hat in dieser Saison zwei Dreierpacks in der Champions League erzielt, beide in Heimspielen (gegen Benfica und RB Salzburg). Nur Cristiano Ronaldo gelangen in der Saison 2015/16 (für Real Madrid) drei Dreierpacks innerhalb einer CL-Saison.

Villarreals Arnaut Danjuma hat in dieser Saison sechs Tore in der Champions League erzielt. Nur drei Spieler, die aktuell noch im Wettbewerb vertreten sind, haben mehr Tore erzielt (Robert Lewandowski 12, Karim Benzema 11 und Mohamed Salah 8). Die letzten Niederländer, die mehr Saisontore innerhalb einer CL-Saison erzielten, waren Ruud van Nistelrooy (8) und Roy Makaay 2004/05,

Leroy Sané war in dieser Champions-League-Saison für den FC Bayern bereits an 12 Toren direkt beteiligt – das ist eingestellter Rekord seit det. Datenerfassung für einen deutschen Spieler innerhalb einer CL-Saison und war zuvor nur Mario Gomez 2011/12 (auch für den FC Bayern) gelungen.

FC Bayern vs. FC Villarreal heute live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der nächste besorgniserregende Auftritt des FC Bayern war für einen Moment vergessen, als Julian Nagelsmann mit leuchtenden Augen vom Kabinenschwur seiner Stars berichtete. "Ich habe ein paar Nachrichten von Spielern bekommen, dass wir zu 100 Prozent weiterkommen", erzählte der Münchner Trainer und betonte zuversichtlich: "Die sind gallig!"

Diese Gier soll im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) die herbeigesehnte Wende bringen. Doch nach dem rätselhaften Auftritt von Weltfußballer Robert Lewandowski und Co. beim schmeichelhaften 1:0 (0:0) gegen den FC Augsburg blieb die Frage: Wie?

Auch Nagelsmann wusste keine echte Antwort. Was er weiß: "Am Dienstag wird abgerechnet." Ein Aus gegen den Außenseiter aus Spanien, und das Urteil über seine erste Bayern-Saison fiele negativ aus. Daran würde die greifbare zehnte Meisterschaft in Serie nichts ändern.

Die Vorzeichen für Villarreal sind alles andere als gut. "Es sind immer noch nicht alle auf dem Peak", gestand Nagelsmann das Leistungsloch vieler Stars ausgerechnet in der entscheidenden Saisonphase ein. Das Warum zu ergründen, sei "nicht ganz leicht", meinte er - und blieb eine wirklich überzeugende Erklärung schuldig. Augsburg war "kein Glamour-Spiel", gab er zu, aber "das ist mir bums-scheiß-egal". Es zählten einzig Siege.

Dies gilt auch am Dienstag. "Wir sind unter Zugzwang", betonte Nagelsmann, das scheint nach dem erschreckend schwachen Auftritt im Hinspiel (0:1) auch der Mannschaft klar. "Wir werden auf jeden Fall da sein", kündigte Kapitän Manuel Neuer selbstsicher an, "wir sind alle heiß und werden das Spiel rocken." Leon Goretzka assistierte: "Da brennt die Hütte, und wir werden ein Spiel abliefern, das Bayern-like ist."

Zweifel bleiben. Gegen den FCA brauchte es einen Handelfmeter von Lewandowski (82.), um den komfortablen Neun-Punkte-Vorsprung auf Dortmund zu wahren. Nagelsmanns Mängelliste war lang: "Zu wenig Anlaufgeschwindigkeit, zu langsam mit dem Ball, nicht der nötige Elan." Erst seine Joker Kingsley Coman und vor allem Marcel Sabitzer mit seiner besten Leistung im Bayern-Trikot hätten "uns gerettet", analysierte er richtig.

Gegen Villarreal forderte er eine Steigerung um "60, 70 Prozent". Aber wo soll die herkommen? Selbst Topstars wie Joshua Kimmich, der laut Nagelsmann "keinen Sahnetag" hatte, oder Leroy Sane suchen verzweifelt ihre Form. Dass Sane bei seiner Auswechslung (64.) erbost in die Kabine stapfte, wollte der Coach nicht zu hoch hängen: "Ich bin nicht sauer." Aber auch Sane wisse, dass er "besser spielen" könne.

Hoffnung macht die erwartete Rückkehr von Lucas Hernandez (Prellung). Der erkrankte Niklas Süle fällt nach kicker-Informationen hingegen aus. Ungeachtet des Personals fordert Nagelsmann die richtige Einstellung. "Es beginnt immer mit der Haltung und darum, diese mit Emotionalität zu füllen", sagte Nagelsmann. Sprich: Um Gier und Galligkeit - also Grundlegendes. "Erst dann kommt die Taktik, Technik und Tagesform."

Allerdings braucht es dazu Führungspersonal, das in Spanien wie am Samstag abtauchte. Nagelsmann wollte das nicht alleine auf seine Bosse Neuer, Kimmich oder Thomas Müller schieben, musste aber zum wiederholten Male bemängeln, dass auf dem Platz zu wenig geredet würde. "Es sollen alle coachen", verlangte er nachdrücklich.

Dass die Mannschaft verunsichert sei, wollte Goretzka "nicht bestätigen". Doch Nagelsmann, der sich am Rande bei seinem Kollegen Christian Streich für seine jüngste Kritik am Freiburger Wechselfehler-Protest entschuldigte ("Ich habe einen Fehler gemacht") meinte: "Ich habe viel zu tun bis Dienstag, das ist mir bewusst."

FC Bayern München vs. Villarreal heute im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Viertelfinale im Überblick