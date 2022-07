DFB-Pokal 2022/23: Wann findet die 1. Runde statt?

Neue Spielzeiten werden in Deutschland traditionell mit der 1. Runde im DFB-Pokal eröffnet. Wann finden die Partien statt?

In der Spielzeit 2021/22 sicherte sich RB Leipzig den DFB-Pokal und holte somit den ersten Titel der noch jungen Vereinsgeschichte. Mittlerweile stehen auch die Paarungen für die 1. Runde der Saison 2022/23 fest. Doch wer spielt eigentlich gegen wen und wann werden die Begegnungen ausgetragen? GOAL klärt auf.

Der DFB-Pokal wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Welchem Amateurklub gelingt 2022/23 eine Überraschung? Scheitert der FC Bayern München wieder so früh wie in der vergangenen Saison, als es in der 2. Runde eine 0:5-Blamage gegen Borussia Mönchengladbach gab? Kann RB Leipzig den Titel verteidigen und sich im Berliner Olympiastadion erneut die Krone aufsetzen?

Die ersten Antworten auf diese Fragen gibt es schon Ende Juli, dann gehen die ersten DFB-Pokal-Partien über die Bühne. So tritt beispielsweise der BVB am Freitag, 29. Juli, um 20.45 Uhr bei 1860 München an. Die beiden finalen Erstrundenpartien werden jedoch erst Ende August ausgetragen, da sich RB Leipzig und der FCB im Rahmen des DFL-Supercups am 30. Juli gegenüberstehen werden.

Vor allem in der 1. Runde des DFB-Pokals kommt es immer wieder zu Siegen der Außenseiter. Doch wann finden die Partien statt? GOAL hat für Euch recherchiert.

DFB-Pokal 2022/23: Wann finden die Partien der 1. Runde statt?

Wettbewerb: DFB-Pokal

Saison: 2022/23

Zeitraum der 1. Runde: 29. Juli bis 31. August

Titelverteidiger: RB Leipzig

DFB-Pokal 2022/23: Warum spielen der FC Bayern München und RB Leipzig erst Ende August?

In der Saison 2022/23 wird der Supercup der DFL am 30. Juli ausgetragen. Gastgeber ist mit RB Leipzig der Pokalsieger der vergangenen Runde, der den amtierenden Meister FC Bayern München empfängt.

Eine Austragung der Pokalspiele ist für diese beiden Klubs Ende Juli somit nicht möglich. Stattdessen trifft RB Leipzig am 30. August um 20.45 Uhr auf Teutonia 05 Ottensen, der FCB gastiert am darauffolgenden Tag um dieselbe Uhrzeit bei Viktoria Köln.

DFB-Pokal 2022/23: Wann findet die 1. Runde statt? Alle Partien im Überblick

29. Juli, 18.00 Uhr Kaan-Marienborn 07 Nürnberg 29. Juli, 18.00 Uhr TSG Neustrelitz Karlsruher SC 29. Juli, 18.00 Uhr Dynamo Dresden VfB Stuttgart 29. Juli, 20.45 Uhr TSV 1860 München Borussia Dortmund 30. Juli, 13.00 Uhr Viktoria Berlin VfL Bochum 30. Juli, 13.00 Uhr SV 19 Straelen FC St. Pauli 30. Juli, 15.30 Uhr Jahn Regensburg FC Köln 30. Juli, 15.30 Uhr VfB Lübeck Hansa Rostock 30. Juli, 15.30 Uhr SV Elversberg Bayer Leverkusen 30. Juli, 15.30 Uhr FC Einheit Wenigerode SC Paderborn 30. Juli, 15.30 Uhr FV Illertissen Heidenheim 30. Juli, 15.30 Uhr SpVgg Oberfranken Bayreuth Hamburger SV 30. Juli, 18.00 Uhr Kickers Offenbach Fortuna Düsseldorf 30. Juli, 18.00 Uhr FC Carl Zeiss Jena VfL Wolfsburg 30. Juli, 18.00 Uhr Stuttgarter Kickers SpVgg Greuther Fürth 31. Juli, 13.00 Uhr BSV Rehden SV Sandhausen 31. Juli, 13.00 Uhr Bremer SV Schalke 04 31. Juli, 15.30 Uhr FV Engers Arminia Bielefeld 31. Juli, 15.30 Uhr TSV Schott Mainz Hannover 96 31. Juli, 15.30 Uhr SV Rödinghausen TSG Hoffenheim 31. Juli, 15.30 Uhr Kaiserslautern SC Freiburg 31. Juli, 15.30 Uhr SV Oberachern Borussia Mönchengladbach 31. Juli, 15.30 Uhr BW Lohne FC Augsburg 31. Juli, 18.00 Uhr Eintracht Braunschweig Hertha BSC 31. Juli, 18.00 Uhr Waldhof Mannheim Holstein Kiel 31. Juli, 18.00 Uhr Ergebirge Aue Mainz 05 1 August, 18.00 Uhr Chemnitzer FC Union Berlin 1 August, 18.00 Uhr FC Ingolstadt Darmstadt 98 1 August, 18.00 Uhr Energie Cottbus Werder Bremen 1 August, 20.45 Uhr FC Magdeburg Eintracht Frankfurt 30. August, 20.45 Uhr Teutonia 05 Ottensen RB Leipzig 31. August, 20.45 Uhr Viktoria Köln FC Bayern München

DFB-Pokal 2022/23: Wo wird die 1. Runde übertragen?

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals teilen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowie der Pay-TV-Sender Sky.

Während von ARD und ZDF insgesamt 15 Partien live gezeigt werden, darunter der Auftakt des BVB gegen 1860 München, zeigt Sky alle 63 Begegnungen von der 1. Runde bis zum Endspiel. Der Streamingdienst DAZN hält übrigens keine Live-Rechte an diesem Wettbewerb und ist daher nicht in die Übertragungen eingebunden.

DFB-Pokal 2022/23: Wann findet die 1. Runde statt? Die Sieger der vergangenen zehn Jahre

2021/22: RB Leipzig

2020/21: Borussia Dortmund

2019/20: FC Bayern München

2018/19: FC Bayern München

2017/18: Eintracht Frankfurt

2016/17: Borussia Dortmund

2015/16: FC Bayern München

2014/15: VfL Wolfsburg

2013/14: FC Bayern München

2012/13: FC Bayern München

DFB-Pokal 2022/23: Wann wird die 1. Runde ausgetragen? Diese Spiele laufen im Free-TV

Von den 32 Begegnungen der 1. Runde werden vier im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt. Folgende Spiele könnt Ihr also auch ohne kostenpflichtiges Abonnement genießen:

Highlights der Begegnungen findet Ihr wie gewohnt jeweils auf den Seiten der übertragenden Sender oder auf YouTube. Auch DAZN hat aber ab der kommenden Saison die Highlights von allen Spielen des DFB-Pokals wenige Stunden nach Abpfiff im Programm. Um auf DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo, das monatlich 29,99 Euro (im Monatsabo) oder 24,99 Euro (im Jahresabo) kostet. Neben den Highlights des DFB-Pokals seht Ihr mit einem DAZN-Abo dann zum Beispiel auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga oder die Champions League live.

Seid Ihr noch auf der Suche nach einem verlässlichen LIVE-TICKER, schaut auf jeden Fall bei GOAL vorbei. Dort halten wir Euch auf dem Laufenden und ihr verpasst keine Tore, Zwischenstände oder spielentscheidende Szenen.