BVB verlängert mit Ersatztorwart Alexander Meyer

Borussia Dortmund hat die nächste Vertragsverlängerung unter Dach und Fach gebracht und auf der Torhüterposition für etwas Klarheit gesorgt.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist Borussia Dortmund setzt weiter auf seinen Ersatztorhüter Alex Meyer. Der 32-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Vize-Meister einer Vereinsmitteilung von Freitag zufolge vorzeitig bis 2025.

WAS WURDE GESAGT? "Alex ist viel mehr als ein zweiter Torhüter. Immer dann, wenn er gebraucht wurde, hat er auf außerordentlich hohem Niveau seine Fähigkeiten gezeigt. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein toller Fußballer und ein sehr verlässlicher Profi mit Lebenserfahrung, der einer Mannschaft Ruhe und Sicherheit verleiht", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nummer eins der Dortmunder ist der Schweizer Nationaltorwart Gregor Kobel. In der vergangenen Saison war Meyer siebenmal in der Liga für Kobel eingesprungen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty