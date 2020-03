BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Wechselt Mario Götze nach Italien? BVB legt Transferplanungen wohl auf Eis

Während es Mario Götze offenbar nach Italien zieht, legt der BVB seine Transferplanungen aufgrund von Corona vorerst wohl auf Eis. Alle News zum BVB.

Neue Woche, altes Leid. Auch in dieser Woche steht die Fußball-Welt aufgrund des Coronavirus still. Aktuell ruht der Ball bis mindestens Anfang April, wie es danach weitergeht, ist derzeit noch offen.

Für den BVB wäre also genügend Zeit, die Kaderplanungen für die kommende Saison voranzutreiben. Allerdings legt die Borussia aufgrund fehlender Planungssicherheit sowie ausbleibender Einnahmen die Transferaktivitäten wohl vorerst auf Eis.

Eine Personalie bleibt jedoch weiterhin Thema: Mario Götze. Während sein Abschied offenbar bereits beschlossen ist, hat der Weltmeister von 2014 wohl bereits ein neues Ziel vor Augen.

Außerdem: Leipzigs Stürmer Patrik Schick hätte offenbar auch beim BVB landen können.

BVB: Mario Götze vor Abschied im Sommer - Wunschziel ?

Borussia Dortmund und Mario Götze gehen am Ende der Saison wohl getrennte Wege. Jüngst hieß es, dass der Vertrag des 27-Jährigen im Sommer nicht verlängert wird und ein Abschied bereits beschlossene Sache sei.

Nach Informationen der Bild hat Dortmunds Reservist Italien als neues Wunschziel auserkoren. Allerdings droht ein möglicher Wechsel aufgrund der starken Ausbreitung des Coronavirus zu platzen.

Die aktuelle Lage rund um Covid-19 könnte auch Auswirkungen auf die Verträge von Roman Bürki und Lukasz Piszczek haben.

Während der BVB-Schlussmann in dieser Saison bislang überzeugen konnte und eine Verlängerung seines bis 2021 datierten Vertrages im Gespräch ist, ist noch offen, ob der 34-jährige Piszczek sein am Saisonende auslaufendes Arbeitspapier nochmal verlängert.

Solange die Schwarzgelben aufgrund der Pandemie keine Planungssicherheit haben, könnte sich diese Thematik immer weiter verschieben.

BVB: Borussia Dortmund legt Transferpläne für Sommer wegen Coronavirus vorerst auf Eis

Borussia Dortmund hat seine Transferpläne im Sommer im Zuge der Coronakrise vorerst auf Eis gelegt. Das berichtet der kicker am Montag und beruft sich dabei auf düstere Prognosen von BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

"Bei allen Klubs herrscht große Unsicherheit", gab Zorc gegenüber dem kicker an. "Drei Transfers in drei Tagen wird es nicht geben." Zorc wies hier auf den vergangenen Mai hin, als der BVB mit Julian Brandt ( ), Thorgan Hazard ( ) und Nico Schulz (TSG Hoffenheim) gleich drei Spieler binnen drei Tagen verpflichtet hatte.

Zum Problem im kommenden Sommer wird jedoch der aktuell trocken gelegte Geldfluss durch die ausbleibenden TV-Gelder. Deswegen müssen die Dortmunder nun sparen, schließlich ist unklar, wann der Ball wieder rollen kann.

Zuletzt wurde der BVB unter anderem mit Englands Super-Talent Jude Bellingham (Birmingham City) und auch Außenverteidiger Thomas Meunier (PSG) in Verbindung gebracht, dies soll nun aber erst einmal auf Eis gelegt worden sein. "Dieser Sommer wird unlustig", prognostizierte Zorc weiter.

Auch ein möglicher Abgang von Jadon Sancho hängt aufgrund der Coronakrise in der Schwebe, weil höchstwahrscheinlich auch die finanzstarken Premier-League-Klubs, die zuletzt mehrfach mit Sancho in Verbindung gebracht wurden, die geforderte Ablösesumme für den englischen Nationalspieler nicht mehr stemmen können.

- Patrik Schick verrät: Habe mit BVB, Schalke und Leverkusen gesprochen

Leipzig-Stürmer Patrik Schick hat verraten, dass er vor seinem Wechsel zu den Sachsen auch Kontakt zu drei weiteren Bundesligisten hatte. "Ich habe auch mit Dortmund, Leverkusen und Schalke hier in gesprochen", enthüllte der 24-Jährige im Gespräch mit dem tschechischen Portal iSport.cz.

Neben den drei genannten Vereinen gab es auch Interesse aus der Premier League sowie aus der spanischen Liga. "In hatten Everton und und in Valencia Interesse", erklärte der Tscheche.

Seinen Wechsel zu RB bereut er jedoch keinesfalls. "Ich hatte das Gefühl, dass Leipzig mich mehr wollte. Mir hat der Spielstil und der Trainer Julian Nagelsmann gefallen", betonte Schick und fügte an: "Jetzt bin ich sicher, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe."

BVB: Lothar Matthäus sieht Mario Götze "nicht mehr bei einem Top-Verein"

Lothar Matthäus geht nicht davon aus, dass Mario Götze von Borussia Dortmund in absehbarer Zukunft noch einmal bei einem Spitzenklub landen wird. Das erklärte der Weltmeister von 1990 im Sky -Podcast "Herz der Mannschaft".

So sehe er Götze in der kommenden Saison "nicht mehr bei einem Top-Verein." Zudem erklärte Matthäus, der Offensivmann müsse in Zukunft "kleine Brötchen backen - sowohl vom Verein als auch vom Gehalt."

Ein Hindernis sei dabei Götzes hohes Jahressalär, das sich angeblich auf rund zehn Millionen Euro belaufen soll. "Ich gehe davon aus, dass die Spitzenvereine nicht auf Mario Götze warten, auch wenn er ablösefrei wäre. Er verdient ein großes Gehalt", erklärte der Sky -Experte.

Götzes Probleme seien dabei laut dem ehemaligen Weltfußballer vor allem psychologischer Natur. "Er muss wieder zu sich finden. Es ist ja nicht eine körperliche, sondern eine Kopfsache. Er hat so viel erreicht in seinem Leben, hat uns zum Weltmeister geschossen, hat super Jahre gehabt in Dortmund, hat es auch zwischendurch beim ​FC Bayern aufblitzen lassen", erklärte Matthäus.

Während Götzes Vertrag in Dortmund zum Saisonende ausläuft, ist noch ungewiss, für welchen Klub der Weltmeister von 2014 in Zukunft auflaufen wird. Matthäus bringt jedoch einen Wechsel in die USA ins Spiel: "Wenn er auf kein Geld verzichten will, würde ich Amerika sagen. Für ihn ist das ganz sicher ein interessantes Land - auch für seine Familie. Auch , aber zurzeit ruht eh alles."

Zuletzt hieß es, Götzes Abschied im Sommer sei bereits beschlossene Sache.