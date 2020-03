BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: BVB-Fans zum Singen von "You'll never walk alone" aufgefordert

Über den Dächern Dortmunds soll am Abend ein lautstarkes "You'll never walk alone" der BVB-Fans zu hören sein. Alle News und Gerüchte.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist an einen geregelten Ligabetrieb nicht zu denken. versucht die aktuelle Situation möglichst unbeschadet zu überstehen. Ein bisschen Ablenkung kann trotzdem nicht schaden: Eine Zeitung hat die BVB-Fans deshalb zum gemeinsamen Singen von "You'll never walk alone" aufgefordert.

Zudem scheinen der Verein und Mario Götze nach der Saison getrennte Wege zu gehen: Ein Abschied des 27-Jährigen ist angeblich bereits beschlossene Sache. BVB-Kandidat Ferran Torres hat dagegen eine Vertragsverlängerung beim erneut abgelehnt.

Borussia Dortmund am Samstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Fans zum Singen von "You'll never walk alone" aufgefordert

Die Fußball-Hymne "You'll never walk alone" von Gerry & The Pacemakers wird in der Coronakrise immer mehr zum Lied, das die Verbundenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen über Ländergrenzen hinweg stärken soll. Am Freitagmorgen hatten 180 Radiostationen europaweit die Vereinshymne des zeitgleich gespielt und eine riesengroße Resonanz erfahren.

Auch die Fans von Vizemeister Borussia Dortmund wurden am Samstag von den Ruhr Nachrichten um 19.09 Uhr - angelehnt an das Jahr der Vereinsgründung der Schwarz-Gelben - aufgefordert, aus offenen Fenstern und von Balkonen in der westfälischen Metropole das bekannteste Fußballlied, das auch Hymne des BVB ist, zu schmettern.

"'Bleib' zu Hause'" lautet aktuell die Devise, die wir voll und ganz unterstützen. Doch alleine müssen wir trotzdem nicht sein", schrieb die Dortmunder Zeitung: "Trikot an, Schal an – und Vollgas! Dreht die Boxen auf, singt laut mit. Gegen die Coronavirus-Tristesse, gegen die Fußball-Flaute und für ein besseres Miteinander. Denn wenn wir mal ehrlich sind: Was schweißt mehr zusammen, als ein ordentliches YNWA aus Hunderttausenden schwarzgelben Kehlen?"

Quelle: SID

BVB: Abschied von Mario Götze wohl beschlossene Sache

Vizemeister Borussia Dortmund und der ehemalige Nationalspieler Mario Götze gehen im Sommer offenbar getrennte Wege. Wie die Bild berichtet, ist ein Abschied des 27-Jährigen im Sommer bereits beschlossene Sache.

Götzes Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung soll dem Blatt zufolge "ausgeschlossen" sein. Ausschlaggebend sei, dass sich der Weltmeister von 2014 nicht auf eine Reduzierung seines Jahresgehalts von zehn Millionen Euro einlassen wolle. Außerdem sehen die Bosse in ihm laut Bild "keine dauerhafte sportliche Lösung".

BVB-Kandidat Ferran Torres lehnt Vertragsverlängerung in Valencia erneut ab

Offensivspieler Ferran Torres vom spanischen Erstligisten FC Valencia hat ein weiteres Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung beim -Klub zurückgewiesen.

Nach Informationen von Goal und SPOX lehnte der 20-Jährige damit bereits die zweite Offerte seines aktuellen Arbeitgebers ab. Dieses beinhaltete eine satte Gehaltserhöhung, um den Flügelstürmer von einem langfristigen Verbleib beim spanischen Pokalsieger zu überzeugen.

Doch das Ausnahmetalent hat offenbar andere Pläne und denkt über einen Transfer im kommenden Sommer nach. Der sechsfache spanische U21-Nationalspieler wird aktuell auch mit dem Bundesligisten Borussia Dortmund und Serie-A-Gigant in Verbindung gebracht. Die Bianconeri schickten bereits mehrfach Scouts, um Torres zu beobachten.

Ex-BVB-Star Jakub Blaszczykowski spendet für Kampf gegen das Coronavirus

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Jakub Blaszczykowski hat über seine Stiftung "Ludzki Gest" 400.000 polnische Zloty (rund 87.000 Euro) für den Kampf gegen das Coronavirus gespendet. "Vor uns liegt eine große Herausforderung. Diese müssen wir gemeinsam angehen. Nur zusammen können wir gegen die Pandemie kämpfen", schrieb Blaszczykowski bei Facebook. Zuerst berichtete Reviersport darüber.

Der inzwischen 34-Jährige, der zwischen 2007 und 2015 insgesamt 253 Pflichtspiele für den BVB bestritt und dabei an 84 Toren beteiligt war, hatte schon öfter für den guten Zweck gespendet. Nach seiner Rückkehr zu Wisla Krakau Anfang 2019 gab er sich mit einem Monatsgehalt von knapp über 100 Euro zufrieden, um dem angeschlagenen Klub zu helfen. Das Geld spendete er in Form von Eintrittskarten an Waisenhäuser.

BVB-Marketingchef Carsten Cramer schlägt in der Corona-Krise Alarm: “Kampf ums nackte Überleben”

Borussia Dortmunds Marketinggeschäftsführer Carsten Cramer hat angesichts der vielen Jobs, die an der Fußballbranche hängen, vor den Folgen des Coronavirus' gewarnt.

"Es macht keinen Sinn, die Augen zuzumachen und zu glauben, dass wir das schon irgendwie hinbekommen", sagte Cramer in einem Podcast des BVB. Und schob mit Blick auf die "dramatische" Lage und im Bezug auf die 50.000 Jobs im Bereich des Fußballs nach: "Das ist nicht irgendeine Herausforderung, sondern der Kampf ums nackte Überleben."

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte aufgrund der Corona-Pandemie bereits von "der größten Krise des deutschen Fußballs" gesprochen. Derzeit herrscht kaum Betrieb bei den Schwarzgelben, weshalb auf den 30. März hingearbeitet wird, wenn die DFL erneut über das weitere Vorgehen diskutiert. "Dann wissen wir alle mehr", erklärte Cramer.

Zudem sei er sich darüber im Klaren, dass es in diesen Tagen wichtigere Dinge als den Fußball gebe. "Aber wir haben eine verdammte Pflicht, die Zukunft zu planen. Wenn man die Augen zu macht, dann läuft man in eine mittlere Katastrophe", sagte der 52-Jährige.

Vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2019 hatte Mateu Morey verletzungsbedingt eine gesamte Saison verpasst. Beim BVB gelang dem Spanier der Start - bis ihn eine Schulterausrenkung wertvolle Zeit kostete. Nun kommt dem 20-Jährigen das Coronavirus in die Quere.