BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Hohes Gehalt für Meunier, Torres will in Valencia nicht verlängern

Hohes Gehalt für Thomas Meunier und gute Nachrichten in einem möglichen Poker um Valencia-Juwel Ferran Torres. Alle BVB-News.

Das Coronavirus legt den Alltag in lahm. Die und bilden da keine Ausnahme. Bei den Schwarz-Gelben ruht der Trainingsbetrieb und Marketingchef Carsten Cramer sorgt sich um die finanziellen Auswirkungen der Krise.

Trotzdem wird eifrig am Kader für die kommende Saison gebastelt und Thomas Meunier bleibt ein heißer Kandidat für die Position des Rechtsverteidigers. Er wird offenbar mit einem hohen Salär von der Seine an die Ruhr geködert.

Neues gibt es auch von Ferran Torres: Seit Monaten als Sancho-Nachfolger gehandelt, will das spanische Top-Talent beim nicht verlängern.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB lockt PSG-Verteidiger Thomas Meunier offenbar mit saftigem Gehalt

Die Anzeichen für einen Wechsel des belgischen Nationalspielers Thomas Meunier zu Borussia Dortmund verdichten sich . Mehrere Medien schrieben zuletzt bereits von einer Einigung zwischen dem PSG-Ass und dem BVB . Gemäß ESPN hat der Bundesliga-Vizemeister im Poker um den ablösefreien Rechtsverteidiger so gute Karten, weil er mit einem satten Gehalt lockt.

Demnach bieten die Dortmunder Meunier ein 50-Millionen-Paket, sollte er seine Unterschrift unter einen Vierjahresvertrag bei der Borussia setzen. Darin enthalten wären das Gehalt des 28-Jährigen sowie ein Handgeld für seinen Wechsel.

Meunier, der 2016 für sechs Millionen Euro Ablöse vom nach Paris kam, ist angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrags an der Seine in einer komfortablen Verhandlungsposition.

BVB-Kandidat Ferran Torres lehnt Vertragsverlängerung in Valencia erneut ab

Offensivspieler Ferran Torres vom spanischen Erstligisten FC Valencia hat ein weiteres Angebot zur vorzeitigen Vertragsverlängerung beim -Klub zurückgewiesen.

Nach Informationen von Goal und SPOX lehnte der 20-Jährige damit bereits die zweite Offerte seines aktuellen Arbeitgebers ab. Dieses beinhaltete eine satte Gehaltserhöhung, um den Flügelstürmer von einem langfristigen Verbleib beim spanischen Pokalsieger zu überzeugen.

Doch das Ausnahmetalent hat offenbar andere Pläne und denkt über einen Transfer im kommenden Sommer nach. Der sechsfache spanische U21-Nationalspieler wird aktuell auch mit dem Bundesligisten Borussia Dortmund und Serie-A-Gigant in Verbindung gebracht. Die Bianconeri schickten bereits mehrfach Scouts, um Torres zu beobachten .

Ex-BVB-Star Jakub Blaszczykowski spendet für Kampf gegen das Coronavirus

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Jakub Blaszczykowski hat über seine Stiftung "Ludzki Gest" 400.000 polnische Zloty (rund 87.000 Euro) für den Kampf gegen das Coronavirus gespendet. "Vor uns liegt eine große Herausforderung. Diese müssen wir gemeinsam angehen. Nur zusammen können wir gegen die Pandemie kämpfen", schrieb Blaszczykowski bei Facebook. Zuerst berichtete Reviersport darüber.

Der inzwischen 34-Jährige, der zwischen 2007 und 2015 insgesamt 253 Pflichtspiele für den BVB bestritt und dabei an 84 Toren beteiligt war, hatte schon öfter für den guten Zweck gespendet. Nach seiner Rückkehr zu Wisla Krakau Anfang 2019 gab er sich mit einem Monatsgehalt von knapp über 100 Euro zufrieden, um dem angeschlagenen Klub zu helfen. Das Geld spendete er in Form von Eintrittskarten an Waisenhäuser.

BVB-Marketingchef Carsten Cramer schlägt in der Corona-Krise Alarm: “Kampf ums nackte Überleben”

Borussia Dortmunds Marketinggeschäftsführer Carsten Cramer hat angesichts der vielen Jobs, die an der Fußballbranche hängen, vor den Folgen des Coronavirus' gewarnt.

"Es macht keinen Sinn, die Augen zuzumachen und zu glauben, dass wir das schon irgendwie hinbekommen", sagte Cramer in einem Podcast des BVB. Und schob mit Blick auf die "dramatische" Lage und im Bezug auf die 50.000 Jobs im Bereich des Fußballs nach: "Das ist nicht irgendeine Herausforderung, sondern der Kampf ums nackte Überleben."

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte aufgrund der Corona-Pandemie bereits von "der größten Krise des deutschen Fußballs" gesprochen. Derzeit herrscht kaum Betrieb bei den Schwarzgelben, weshalb auf den 30. März hingearbeitet wird, wenn die DFL erneut über das weitere Vorgehen diskutiert. "Dann wissen wir alle mehr", erklärte Cramer.

Zudem sei er sich darüber im Klaren, dass es in diesen Tagen wichtigere Dinge als den Fußball gebe. "Aber wir haben eine verdammte Pflicht, die Zukunft zu planen. Wenn man die Augen zu macht, dann läuft man in eine mittlere Katastrophe", sagte der 52-Jährige.

Warum Mateu Morey beim BVB nicht durchstartet

Vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2019 hatte Mateu Morey verletzungsbedingt eine gesamte Saison verpasst. Beim BVB gelang dem Spanier der Start - bis ihn eine Schulterausrenkung wertvolle Zeit kostete. Nun kommt dem 20-Jährigen das Coronavirus in die Quere.

BVB: Mino Raiola schließt Sommer-Wechsel von Erling Haaland aus

Spielerberater Mino Raiola hat einen Wechsel von Borussia Dortmunds Jungstar Erling Haaland in diesem Sommer ausgeschlossen.

"Er muss noch weiter wachsen", sagte der 52-Jährige der spanischen Sportzeitung Marca : "Er wird so lange in Dortmund bleiben, wie es nötig ist." Haaland, der von seinem Vater Alf-Inge und Raiola beraten wird, war erst in der vergangenen Winterpause von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt.

BVB-Verteidiger Mats Hummels beklagt Schwalben: "Das regt mich tierisch auf"

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels hat sich über Unsportlichkeiten im Profi-Fußball beklagt und betont, dass vor allem vielerorts praktizierte Schwalben ein schlechtes Signal an die unterklassigen Ligen senden.

"Im Fußball ist noch viel zu viel Platz für Unsportlichkeiten wie Zeitspiel oder sich fallenlassen", sagte der 31-Jährige im 11Freunde -Interview und schob nach: "Ich will, dass nie wieder eine Schwalbe als clever bezeichnet wird. Das regt mich tierisch auf. Das wäre auch ein super Vorbild für die unteren Klassen."

Derweil äußerte sich der Verteidiger auch zu seiner Rückkehr nach Dortmund und den Beweggründen. "Ich hatte Bock auf diese Momente hier im Stadion. Wir hatten in dieser Saison auch schon wieder einige Spiele, die ich unendlich genossen habe, etwa gegen Inter, gegen Barcelona, Paris auch Gladbach in der Bundesliga. Ich bin auch für solche Momente zurückgekommen, dass ich nach einem Spiel nach Hause gehe und einfach nur euphorisch bin", so Hummels.