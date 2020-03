BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Hummels beklagt Unsportlichkeiten, Raiola schließt Haaland-Abgang im Sommer aus

Mats Hummels spricht über Unsportlichkeiten im Profi-Fußball. Erling Haaland soll im Sommer laut Berater Raiola nicht wechseln. Alle BVB-News.

Angesichts der Coronavirus-Pandemie ruht der Betrieb in der . Auch hat den Trainingsbetrieb eingestellt und fordert sämtliche Fans und Mitglieder auf, möglichst zuhause zu bleiben.

Aufgrund der derzeit unabsehbaren Auswirkungen, die die derzeitige Krise auf das Fußballgeschäft und den Transfermarkt haben könnte, dürfen sich die BVB-Anhänger Hoffnungen machen, dass der umworbene Jadon Sancho wohl auch in der kommenden Saison in Dortmund bleiben könnte.

Derweil spricht BVB-Abwehrchef Mats Hummels über Unsportlichkeiten in der Bundesliga sowie die Gründe für seine Rückkehr nach Dortmund.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Mino Raiola schließt Sommer-Wechsel von Erling Haaland aus

Spielerberater Mino Raiola hat einen Wechsel von Borussia Dortmunds Jungstar Erling Haaland in diesem Sommer ausgeschlossen.

"Er muss noch weiter wachsen", sagte der 52-Jährige der spanischen Sportzeitung Marca: "Er wird so lange in Dortmund bleiben, wie es nötig ist." Haaland, der von seinem Vater Alf-Inge und Raiola beraten wird, war erst in der vergangenen Winterpause von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt.

BVB-Verteidiger Mats Hummels beklagt Schwalben: "Das regt mich tierisch auf"

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Mats Hummels hat sich über Unsportlichkeiten im Profi-Fußball beklagt und betont, dass vor allem vielerorts praktizierte Schwalben ein schlechtes Signal an die unterklassigen Ligen senden.

"Im Fußball ist noch viel zu viel Platz für Unsportlichkeiten wie Zeitspiel oder sich fallenlassen", sagte der 31-Jährige im 11Freunde -Interview und schob nach: "Ich will, dass nie wieder eine Schwalbe als clever bezeichnet wird. Das regt mich tierisch auf. Das wäre auch ein super Vorbild für die unteren Klassen."

Derweil äußerte sich der Verteidiger auch zu seiner Rückkehr nach Dortmund und den Beweggründen. "Ich hatte Bock auf diese Momente hier im Stadion. Wir hatten in dieser Saison auch schon wieder einige Spiele, die ich unendlich genossen habe, etwa gegen Inter, gegen Barcelona, Paris auch Gladbach in der Bundesliga. Ich bin auch für solche Momente zurückgekommen, dass ich nach einem Spiel nach Hause gehe und einfach nur euphorisch bin", so Hummels.

BVB: Bleibt Jadon Sancho wegen Coronakrise doch in Dortmund?

Die Coronakrise sorgt auch auf dem Transfermarkt für Chaos und könnte zur Folge haben, dass Jadon Sancho doch über den Sommer hinaus bei Borussia Dortmund bleibt. Das berichtet der kicker .

Der BVB erhofft sich für den englischen Jungstar eine Ablöse von 150 Millionen Euro, die momentan auch die englischen Top-Klubs nur schwer bezahlen könnten.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: Keine Hilfe für Chaos-Klubs

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Weigerung von Borussia Dortmund erneuert, aus seiner Sicht finanziell fragwürdig geführten Klubs durch die Coronakrise zu helfen.

"Solidarfonds klingt ja erst mal gut", sagte Watzke im 11Freunde -Interview , "aber man müsste sich ansehen, wie ein solcher Fonds dann aufgebaut wäre. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass Klubs, die in den vergangenen Jahren sportlich und ökonomisch viele Fehler gemacht haben, am Ende davon profitieren."

Frank Zöllner im Interview: "Beim BVB war die Menschlichkeit abhandengekommen"

Fast 20 Jahre lang war Frank Zöllner als Physiotherapeut bei Borussia Dortmund beschäftigt. Mit dem BVB gewann Zöllner drei Deutsche Meisterschaften, die und den Weltpokal, erlebte aber auch die schwere Zeit rund um die Beinahe-Pleite 2005 mit. Der Familie zuliebe wechselte der heute 52-Jährige 2010 zum und feierte dort kürzlich sein zehnjähriges Dienstjubiläum.

Im Interview mit Goal und SPOX spricht Zöllner unter anderem über seinen Start beim BVB, Verhandlungen mit Schalke 04 im Jogginganzug, einen sauren Michael Zorc und den fluchenden Egozentriker Jürgen Klopp.

Hier geht's zum kompletten Interview mit Frank Zöllner.