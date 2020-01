BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Manuel Akanji kritisiert Borussia-Hinrunde

Manuel Akanji blickt auf die erste Saisonhälfte zurück und fällt ein Urteil. Roman Bürki würde gerne beim BVB verlängern. Alle News und Gerüchte.

Die Winterpause geht langsam zu Ende, die BVB-Profis bereiten sich in dieser Woche intensiv auf den -Rückrundenstart beim am Samstag vor.

Innenverteidiger Manuel Akanji hat auf den ersten Saisonteil zurückgeblickt und dabei mit Kritik an seiner Mannschaft nicht gespart.

Der Kader für die Rückserie steht beim BVB noch nicht final fest, denn die Schwarz-Gelben könnten in Person von Marash Kumbulla noch Verstärkung für die Defensive bekommen. Außerdem wünscht sich BVB-Präsident Reinhard Rauball Geduld im Umgang mit Neuzugang Erling Haaland.

Hier gibt es alle News rund um am heutigen Mittwoch!

Manuel Akanji: "Lassen völlig unnötig Punkte liegen"

BVB-Innenverteidiger Manuel Akanji hat die Punktverluste in der Vorrunde beklagt und erklärt, was der Borussia zu einem Spitzenteam fehle: "Konstanz. Das Ende der Hinrunde war leider ein Beispiel dafür. Wir gewinnen vier Spiele in Serie und lassen dann gegen Leipzig und Hoffenheim völlig unnötig fünf Punkte liegen, obwohl wir beide Partien über weite Strecken dominiert haben", sagte er der Sport Bild.

Wolle der BVB den Rückstand von sieben Punkten auf Spitzenreiter in der zweiten Halbserie noch aufholen, "dürfen wir uns das nicht erlauben". Von Arroganz mag Akanji nicht sprechen, da es nur selten möglich wäre, ein Spiel durchgehend zu bestimmen. Aber: "Solche Phasen müssen wir als Mannschaft besser überstehen. Zu oft haben wir Punkte verloren, weil wir uns fußballerisch naiv angestellt haben."

Roman Bürki will seinen Vertrag beim BVB gerne verlängern

Roman Bürki hat positive Signale hinsichtlich einer Vertragsverlängerung seines 2021 auslaufenden Konktrakts gegeben: "Ein paar Gespräche sind dafür schon noch nötig, aber jeder weiß ja, wie wohl ich mich hier fühle", sagte der Torhüter zur Sport Bild. Bürki gefallen "die Entwicklung und die Ambitionen des BVB", denn: "Wir haben die gleichen Ziele: Titel gewinnen. Ich bin sehr ehrgeizig."

Der Schweizer spielt seit 2015 für die Borussia und bestritt seitdem 189 Pflichtspiele. Zuvor lief er unter anderem für den und die Grashoppers Zürich auf. Für das Nationalteam der Eidgenossen bestritt er neun Länderspiele, ist jedoch hinter Yann Sommer von nur die Nummer zwei.

BVB-Präsident Rauballs Bitte: Erling Haaland Zeit geben

Präsident Reinhard Rauball vom Bundesligisten Borussia Dortmund bittet trotz der vielen Vorschusslorbeeren für Sturmtalent Erling Haaland um Geduld mit dem Winterzugang. "Den Hype haben wir nicht gemacht, Punkt eins. Punkt zwei: Er ist 19 Jahre alt, tun Sie mir den Gefallen und geben Sie ihm eine Chance, dass er sich auch entwickeln kann", sagte Rauball am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag in Offenbach.

"Wir trauen ihm schon zu, dass er bei uns einen beachtlichen Sprung in der Leistung machen wird", sagte der ehemalige Präsident der DFL und erklärte, der BVB werde sich schützend vor Haaland stellen. "Er wird bei uns auch entsprechend so positioniert, dass wir dasjenige dazutun, um ihn von unsachgemäßen Dingen, die von außen kommen, abzuhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass er das gut schafft."

Schnappt sich der BVB -Talent Marash Kumbulla?

Lockt der BVB nach Erling Haaland das nächste große Talent ins Ruhrgebiet? Wie Sky Sport berichtet, steht Marash Kumbulla auf der Liste der Schwarz-Gelben. Der erst 19 Jahre alte Innenverteidiger steht aktuell bei Serie-A-Aufsteiger Hellas Verona unter Vertrag (bis 2022) und ist dort in der laufenden Saison Stammspieler.

BVB zieht angeblich Konsequenzen aus Sanchos Protz-Video

Die Vereinsführung von Borussia Dortmund hat angeblich erste Konsequenzen aus dem vieldiskutierten Urlaubsvideo von Jadon Sancho gezogen. Wie die Bild -Zeitung am Montagabend berichtet , soll sich Betreuer Joel Kunz nach der Zurschaustellung eines kostenintensiven Dubai-Trips auf der Instagram -Seite des englischen Nationalspielers während der trainingsfreien Zeit nun noch intensiver um den 19-Jährigen kümmern.

Götze-Abgang beim BVB? Zorc: "Noch nicht final entschieden"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat Berichte über einen endgültigen Abschied von Mario Götze dementiert. "Das ist überhaupt noch nicht final entschieden", verriet Zorc im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die Bild hatte zuletzt berichtet, dass ein Abgang bereits beschlossene Sache sei .

Man sei in Gesprächen mit dem Weltmeister von 2014, erklärte der 57-Jährige. "Wir werden uns sicher im Frühjahr zusammensetzen und dann auch eine finale Entscheidung treffen", führte er aus.

Der Vertrag von Mario Götze läuft im Sommer aus, dann wäre das einstige BVB-Juwel ablösefrei zu haben.

FC Bayern oder Schalke 04? BVB-Talent Youssoufa Moukoko mit klarer Antwort

Supertalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund hat in einem Q&A auf seinem Instagram -Profil auf die Frage eines Nutzers, zu welchem Verein er gehen würde, wenn er sich zwischen dem und dem entscheiden müsste, eine eindeutige Antwort gegeben.

"Sankt Pauli", schrieb der 15-jährige Stürmer als Antwort in seiner Instagram -Story. Zum Hintergrund: Moukoko spielte in der Jugend zwei Jahre lang für den , ehe er 2016 zum BVB wechselte.

BVB: Achraf Hakimi kehrt wohl im Sommer zu zurück

Rechtsverteidiger Achraf Hakimi wird im Sommer aller Voraussicht nach von Borussia Dortmund zu Real Madrid zurückkehren. Das berichtet der kicker .

Demnach sind die Chancen des BVB auf eine feste Verpflichtung des 21-Jährigen, der noch bis Ende Juni von Real ausgeliehen ist, nur gering. Lediglich die gute Beziehung von Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu Real-Präsident Florentino Perez könnte laut kicker doch noch dafür sorgen, dass Hakimi über das Saisonende hinaus beim BVB bleibt.