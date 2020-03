BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Achraf Hakimi kehrt angeblich zu Real Madrid zurück, Lothar Matthäus rät Mario Götze zu USA-Wechsel

Achraf Hakimi wird angeblich im Sommer zu Real zurückkehren und Lothar Matthäus sieht Götze nicht mehr bei einem Top-Klub. Alle News zum BVB.

Auch an diesem Wochenende finden aufgrund der Corona-Pandemie keine Bundesligaspiele statt. Während die Liga vorerst bis zum 2. April ruht, wird am 30. März über den weiteren Verlauf der Saison diskutiert.

Trotz der fußballfreien Zeit wird beim BVB im Hintergrund weitergearbeitet. Ein Thema ist dabei erneut die Zukunft von Achraf Hakimi. Der Marokkaner soll im Sommer sicher zu Real zurückkehren und dort einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Außerdem: Rekordnationalspieler Lotha Matthäus sieht Götzes Zukunft nicht beim BVB und rät dem Weltmeister zu einem Wechsel in die Vereinigten Staaten.

Rückkehr zu : Zukunft von BVB-Star Achraf Hakimi offenbar entschieden

Flügelflitzer Achraf Hakimi ist aktuell noch bis Saisonende von Real Madrid an Borussia Dortmund ausgeliehen. Nach den jüngsten Spekulationen um einen Verbleib beim BVB soll die Zukunft des Marokkaners zur neuen Saison offenbar bei den Königlichen liegen.

Wie El Mundo Deportivo berichtet, holt der spanische Rekordmeister den 21-Jährigen im Sommer zurück und verlängert seinen bis 2022 datierten Vertrag um drei Jahre bis 2025.

Während Real-Coach Zinedine Zidane als großer Fan des Außenverteidigers gilt, ist Hakimi dem Bericht zufolge nicht davon überzeugt, dass er genügend Spielzeit erhält.

Zuletzt hatte der Nationalspieler Marokkos mit einem Verbleib bei den Schwarz-Gelben geliebäugelt. "In meinem Kopf ist, dass ich spielen und mich wie bisher weiterentwickeln muss. Und das dort, wo man mir die Chance dazu gibt. Hier in gibt man mir die Chance", sagte er im Februar im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Cadena Ser.

BVB: Lothar Matthäus sieht Mario Götze "nicht mehr bei einem Top-Verein"

Lothar Matthäus geht nicht davon aus, dass Mario Götze von Borussia Dortmund in absehbarer Zukunft noch einmal bei einem Spitzenklub landen wird. Das erklärte der Weltmeister von 1990 im Sky -Podcast "Herz der Mannschaft".

So sehe er Götze in der kommenden Saison "nicht mehr bei einem Top-Verein." Zudem erklärte Matthäus, der Offensivmann müsse in Zukunft "kleine Brötchen backen - sowohl vom Verein als auch vom Gehalt."

Ein Hindernis sei dabei Götzes hohes Jahressalär, das sich angeblich auf rund zehn Millionen Euro belaufen soll. "Ich gehe davon aus, dass die Spitzenvereine nicht auf Mario Götze warten, auch wenn er ablösefrei wäre. Er verdient ein großes Gehalt", erklärte der Sky -Experte.

Götzes Probleme seien dabei laut dem ehemaligen Weltfußballer vor allem psychologischer Natur. "Er muss wieder zu sich finden. Es ist ja nicht eine körperliche, sondern eine Kopfsache. Er hat so viel erreicht in seinem Leben, hat uns zum Weltmeister geschossen, hat super Jahre gehabt in Dortmund, hat es auch zwischendurch beim ​FC Bayern aufblitzen lassen", erklärte Matthäus.

Während Götzes Vertrag in Dortmund zum Saisonende ausläuft, ist noch ungewiss, für welchen Klub der Weltmeister von 2014 in Zukunft auflaufen wird. Matthäus bringt jedoch einen Wechsel in die USA ins Spiel: "Wenn er auf kein Geld verzichten will, würde ich Amerika sagen. Für ihn ist das ganz sicher ein interessantes Land - auch für seine Familie. Auch , aber zurzeit ruht eh alles."

Zuletzt hieß es, Götzes Abschied im Sommer sei bereits beschlossene Sache.

Bericht: Erstes Training von Youssoufa Moukoko mit den BVB-Profis wegen Corona-Pandemie verschoben

Das für März geplante Trainingsdebüt von Youssoufa Moukoko bei Borussia Dortmund könnte auf die neue Saison verschoben werden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, haben die möglichen Folgen der Corona-Pandemie beim BVB zu einem Umdenken geführt.

Nach seinen starken Leistungen in der U19 des Vereins sollte Moukoko mit ersten Trainingseinheiten bei den Profis belohnt werden. Durch das Coronavirus ist die jedoch unterbrochen worden, sodass auch der Trainingsbetrieb bei Borussia Dortmund derzeit auf Eis liegt.

Dem Bericht der Bild zufolge wird sich Moukokos Trainingsdebüt deshalb nicht nur verzögern, sondern wegen des engen Terminplans ins Wasser fallen. Erst nach dem hektischen Saison-Endspurt soll der 15-Jährige nun zu den Profis geholt werden.