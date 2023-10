BVB mit Privatjet-Aktion: Das sagt Mats Hummels

Dortmund wird vier Spieler mit einem Privatjet zurückholen. Mats Hummels begrüßt die Maßnahme.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund wird seine Nationalspieler Mats Hummels, Niclas Füllkrug, Julian Brandt und Niklas Süle mit einem Privatjet von der USA-Reise des DFB-Teams zurückholen. Der Grund: Die Dortmunder treten bereits am Freitag, den 20. Oktober, in der Bundesliga gegen Werder Bremen an.

WAS WURDE GESAGT? "Ich finde, es ist eine hochprofessionelle Maßnahme", sagte Hummels zu der Aktion: "Nur eine Nacht gehabt zu haben vor dem Freitagabendspiel, um den Jetlag rauszukriegen, wäre wahrscheinlich sehr kurz gewesen. Die zweite Nacht kann gut helfen. Ich denke, dass es schon hilft, um eben am Freitagabend einen Tick fitter auf dem Platz zu stehen oder zumindest im Kader zu stehen."

Er selbst habe ohnehin häufig Probleme mit Jetlag, meinte der 34-Jährige weiter. Wie die Bild berichtet, kostet der Flug den BVB rund 100.000 Euro.

