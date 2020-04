BVB - Mario Götze vor ungewisser Zukunft: Ende bei Borussia Dortmund naht

Verlierer gibt es in der Coronakrise viele, Spieler mit auslaufenden Verträgen haben es besonders schwer. Das gilt auch für den WM-Helden Mario Götze.

Oliver Bierhoff sorgt sich. "Die Preise werden sinken. Ein Spieler am Ende des Vertrags wie Mario Götze zum Beispiel wird nicht mehr die bisherigen Beträge erhalten", sagte der Nationalmannschaftsdirektor der Gazzetta dello Sport. Finanziell wird Götze allerdings nicht in Not geraten, sportlich hat der WM-Held aber ein Problem.

Sein am Saisonende auslaufender Vertrag bei Bundesligist wird nicht verlängert. Der Siegtorschütze des WM-Endspiels 2014 ist damit zwar ablösefrei, die Interessenten dürften auch angesichts der unsicheren Zeit aufgrund der Coronakrise aber nicht gerade Schlange stehen. "Ich gehe davon aus, dass die Spitzenvereine nicht auf Mario Götze warten. Ich glaube, er muss kleine Brötchen backen – sowohl vom Verein als auch vom Gehalt", sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in einem Sky-Podcast.

BVB - Götze-Transfer nach Leverkusen? Rolfes: "Bei uns kein Thema"

Götzes Leistungen waren auch nach seiner Rückkehr vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum BVB 2016 zu schwankend. Bei Trainer Lucien Favre kommt der 27-Jährige über eine Nebenrolle nicht hinaus, in dieser Saison spielte Götze in der Liga nur einmal über die volle Distanz. Seine Bilanz nach 25 Spielen ist mit drei Toren und keiner Vorlage zudem stark ausbaufähig.

Da Götze auch zu den Topverdienern beim Vizemeister gehört, hat er in Dortmund keine Zukunft mehr. In der wurde der Offensivspieler zuletzt mit in Verbindung gebracht. Doch der Werksklub winkte schnell ab. "Mario Götze ist ein guter Spieler. Aber er ist bei uns kein Thema", sagte Sportdirektor Simon Rolfes.

Matthäus über erneuten Aufschwung von Götze: "Dafür braucht er Vertrauen"

Ein Wechsel ins Ausland ist also naheliegend. Doch die europäischen Topklubs zeigten bisher kein Interesse an Götze, der in wenigen Wochen erstmals Vater wird. Auch die Spitzenvereine müssen angesichts der Corona-Pandemie den Gürtel enger schnallen und lassen Vorsicht walten. "Bisher wollte man im Fußball immer mehr. Jeder überlegte, wie man immer mehr verdienen kann. Gier galt als oberstes Prinzip. Am Schluss explodiert das System", sagte Bierhoff.

Ein Wechsel nach oder in die USA kommt für Götze laut Sport Bild nicht infrage. Daher könnten Vereine aus der zweiten Reihe in , oder gute Karten besitzen - wenn Götze zu Gehaltseinbußen bereit ist. Doch der finanzielle Aspekt sollte für Götze laut Matthäus nicht an erster Stelle stehen. "Ich wünsche ihm, dass er wieder zurückkommt. Aber dazu braucht er Vertrauen eines Vereins, Vertrauen eines Trainers und Vertrauen in sich selbst. Wenn er das hinbekommt, kann er auch wieder angreifen", sagte der Weltmeister von 1990.